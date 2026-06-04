Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας λόγω ποδηλατικού αγώνα – Οι δρόμοι που κλείνουν

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Κυριακή 7 Ιουνίου, από 08:00 έως 12:00, στο κέντρο της Αθήνας λόγω των αγώνων RUN BIKE CARE 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνα ποδηλασίας 10 χλμ. και αγώνα δρόμου 5 χλμ.

Οι διαδρομές των αγώνων θα ακολουθήσουν την εξής πορεία: Πλατεία Συντάγματος (εκκίνηση) – Φιλελλήνων – Λεωφόρος Βασ. Αμαλίας – Λεωφόρος Βασ. Όλγας – Λεωφόρος Βασ. Κωνσταντίνου – Λεωφόρος Βασ. Σοφίας – Ακαδημίας – Σίνα – Πανεπιστημίου – Πλατεία Συντάγματος (τερματισμός).

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 7/6

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 και κατά τις ώρες 08:00–12:00 θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας σε βασικές οδικές αρτηρίες του Δήμου Αθηναίων.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περιλαμβάνουν τις οδούς και λεωφόρους: Σταδίου, Φιλελλήνων, Πλατεία Συντάγματος, Λεωφόρο Βασ. Όλγας, Λεωφόρο Συγγρού (από Αθ. Διάκου έως Βασ. Αμαλίας), Λεωφόρο Βασ. Αμαλίας, Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου), Ακαδημίας, Λεωφόρο Βασ. Σοφίας, Λεωφόρο Βασ. Κωνσταντίνου, Ηρώδου Αττικού, καθώς και τις οδούς Μελεάγρου, Αραβαντινού και Κλεάνθους.

Οι διακοπές θα ισχύσουν σε όλο το μήκος των παραπάνω οδών και στις καθέτους αυτών μέχρι την πρώτη παράλληλη, ανάλογα με τη ροή του αγώνα.

Η κάθετη διέλευση των οχημάτων από τη διαδρομή των αγώνων θα απαγορεύεται κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, με εξαίρεση τους ελεγχόμενους κόμβους:

Λεωφόρος Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης

Λεωφόρος Βασ. Κωνσταντίνου – Βασ. Γεωργίου Β΄

Η ΕΛ.ΑΣ. συνιστά στους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις προαναφερόμενες οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά τα χρονικά διαστήματα των αγώνων, για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.