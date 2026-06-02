«Παππού, πάρε το κύπελλο»: Τα εγγόνια του Αντσελότι τον… λύγισαν λίγο πριν το Μουντιάλ (vid)
Η Εθνική Βραζιλίας ετοιμάζεται για το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής και ο Κάρλο Αντσελότι φιλοξενήθηκε σε δημοφιλή εκπομπή, η οποία του έκανε μια μεγάλη έκπληξη…
Σε λίγες μέρες ο σπουδαίος Κάρλο Αντσελότι των πέντε Champions League, ετοιμάζεται να οδηγήσει την Εθνική Βραζιλίας στο πρώτο δικό του Μουντιάλ, στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής. Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, η «Σελεσάο» ρίχνεται στη μάχη της ιστορικής πρόκλησης της κατάκτησης του έκτου της Παγκοσμίου Κυπέλλου και μάλιστα στη χώρα όπου 32 χρόνια νωρίτερα, το 1994, είχε σηκώσει το τέταρτο εξ αυτών.
Ενόψει λοιπόν της μεγάλης διοργάνωσης, ο Ιταλός τεχνικός φιλοξενήθηκε σε μια από τις πιο δημοφιλείς αθλητικές τηλεοπτικές εκπομπές της χώρας του καφέ, την «Domingao», του τηλεοπτικού δικτύου «TV Globo». Ενώ λοιπόν ο θρυλικός προπονητής ανέλυε τα πλάνα του για το Μουντιάλ, οι άνθρωποι της εκπομπής θέλησαν να του προβάλουν ένα βίντεο που είχαν ετοιμάσει για αυτόν.
Σε αυτό, ο «Καρλίτο» αντίκρυσε τα αγαπημένα του εγγόνια, τα οποία κατά σειρά του έστειλαν την αγάπη και τα μηνύματά τους ενόψει της έναρξης της σπουδαιότερης γιορτής του ποδοσφαίρου. Ο συνήθως ανέκφραστος και απολύτως ψύχραιμος και… cool Ιταλός, λύγισε και παρότι πάλεψε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, δεν τα κατάφερε!
«Παππού, είμαστε όλοι μαζί σου. Ελπίζω να κατακτήσεις το Παγκόσμιο Κύπελλο, ελπίζω να νικήσουμε την Γαλλία και την Ισπανία», ανέφερε το ένα από τα εγγόνια του 66χρονου τεχνικού και σειρά πήρε το επόμενο: «Καλή τύχη στο παγκόσμιο Κύπελλο, παππού. Σε αγαπάμε». Κάπου εκεί, φυσικά ο Αντσελότι είχε ήδη λυγίσει, με το τρίτο μήνυμα να τον… αποτελειώνει: «Παππού σε αγαπάμε τόσο πολύ! Πήγαινε εκεί πέρα και νίκησε στο Παγκόσμιο Κύπελλο».
Δείτε το βίντεο με τα εγγόνια του Αντσελότι και την αντίδραση του Ιταλού:
Mensagem dos netos emociona Ancelotti no Domingão com Huck. #futebol #selecaobrasileira #ge2026 pic.twitter.com/XboyKHyjMt
— ge (@geglobo) May 31, 2026
Η πολύ όμορφη και ανθρώπινη στιγμή του Ιταλού ήδη κάνει τον γύρο των social media στη Βραζιλία, με το κύμα στήριξης για την συγκεκριμένη φουρνιά της «Σελεσάο» να είναι ήδη τεράστιο, αφού άλλωστε στον πάγκο της έχει τον πιο πετυχημένο Ευρωπαίο προπονητή όλων των εποχών και έναν άνθρωπο που έχει από ελάχιστες -έως καθόλου- αντιπάθειες στον ποδοσφαιρικό κόσμο.
