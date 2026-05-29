Σοκ στη Βραζιλία: Θλάση ο Νεϊμάρ και κίνδυνος να χάσει το Μουντιάλ

Πριν από λίγες μέρες ο Νεϊμάρ είχε αισθανθεί ενοχλήσεις στην προπόνηση της Εθνικής Βραζιλίας, με την πρώτη εκτίμηση των ανθρώπων της «Σελεσάο» για ένα «απλό οίδημα» και ανάγκη για λίγες μέρες ξεκούρασης να είναι… υπεραισιόδοξη. Την Τετάρτη, ο Βραζιλιάνος σούπερσταρ προσπάθησε να προπονηθεί αλλά οι ενοχλήσεις συνεχίστηκαν και ως εκ τούτου έφυγε εσπευσμένα για το νοσοκομείο, προκειμένου να περάσει από σειρά εξετάσεων, με τα ΜΜΕ της χώρας του καφέ να καταγράφουν πια την έντονη ανησυχία των ανθρώπων των πεντάκις πρωταθλητών κόσμου για την κατάστασή του.

Και δυστυχώς για τον ίδιο τον Νεϊμάρ, το ποδοσφαιρικό κοινό της Βραζιλίας αλλά και τους απανταχού φαν της μπάλας, τα αποτελέσματα δεν είναι και τα πιο αισιόδοξα. Όπως έγινε γνωστό, ο 34χρονος επιθετικός έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού στον δεξιό μηρό, κάτι που σημαίνει πως θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες, με την πρεμιέρα της Βραζιλίας στο Μουντιάλ να είναι προγραμματισμένη για τις 14 Ιουνίου!

Η ανάρτηση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο για τον Νεϊμάρ

🚨⚠️ BREAKING: Neymar Jr suffers a new injury and will be out for 2/3 weeks, tests have confirmed. Ney will miss the friendly games before the World Cup and could miss opening game against Morocco. pic.twitter.com/MiqUtspbFi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026

Όπως είναι λογικό, πλέον ο «Νέι» κινδυνεύει σοβαρά από τον… Κάρλο Αντσελότι. Ο Ιταλός εκλέκτορας εξ αρχής δεν ήταν και ιδιαίτερα… ψημένος να συμπεριλάβει στην αποστολή τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία της «Σελεσάο» και τώρα έχει ακόμη έναν -λογικό- λόγο να τον «κόψει» εκ νέου, παρά την αρχική ανακοίνωσή του ονόματός του. Σημειώνεται ότι ο Αντσελότι έχει δικαίωμα να κάνει αλλαγή στην αποστολή της Βραζιλίας μέχρι και την 12η Ιουνίου, δύο μέρες πριν την πρεμιέρα της ομάδας του κόντρα στο Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Βεβαίως, κάτι που ήταν ήδη δεδομένο, ο Νεϊμάρ θα χάσει τα δύο προγραμματισμένα φιλικά της «Σελεσάο» κόντρα σε Παναμά (1/6) και Αίγυπτο (7/6) και η αγωνία των Βραζιλιάνων συνεχίζεται…