Ολυμπιακός: Τι γράφουν στην Ισπανία για Μοντέρο-Μακ Ιντάιρ και… αποχωρήσεις

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την τέταρτη Euroleague της ιστορίας του στο Final Four το ΟΑΚΑ και τώρα έχει μπροστά του τους τελικούς της Stoiximan GBL. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, παράλληλα «τρέχει» και ο σχεδιασμός για την επόμενη σεζόν, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να πραγματοποιήσουν τις κινήσεις που θα τους διατηρήσουν στην κορυφή της Ευρώπης.

Με αυτές ασχολείται και ρεπορτάζ στην Ισπανία, το οποίο αναλύει τις προσθαφαιρέσεις που θα γίνουν στο ρόστερ που θα έχει στα χέρια του ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με σκοπό να υπερασπιστεί τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, το Solobasket τονίζει πως μπορεί οι Ζαν Μοντέρο και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ να… έρχονται, αλλά κάποιοι από το «ερυθρόλευκο» ρόστερ αναμένεται να αποχωρήσουν. «Ο Ολυμπιακός αξιολογεί σημαντικές αποχωρήσεις όπως αυτή του Σακίλ ΜακΚίσικ», που πιθανότατα να μη χωράει στο ρόστερ της επόμενης σεζόν σύμφωνα με τους Ισπανούς.

Υπενθυμίζεται πως, το συμβόλαιο του Αμερικανού ολοκληρώνεται αυτό το καλοκαίρι με τον ίδιο να αναφέρει μετά την κατάκτηση της Euroleague πως δεν έχει αποφασίσει ενδεχόμενη ανανέωσή του.

Τι ισχύει με τα συμβόλαια των παικτών του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να διαχειριστεί σημαντικά ζητήματα σε μερικές εβδομάδες. Σημαντικοί παίκτες όπως οι Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Σακίλ ΜακΚίσικ και Μόντε Μόρις δεν έχουν συμβόλαιο ενόψει της σεζόν, ενώ ο Κόρι Τζόσεφ έχει οψιόν ανανέωσης.

Είναι ειλημμένη η απόφαση των ανθρώπων της ομάδας να κρατήσουν τους Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Πίτερς, αν και ο Αμερικανός φέρεται να είναι κοντά στην Αρμάνι, όπως δεδομένο είναι ότι οι υποθέσεις των Μόρις και Τζόσεφ θα ξεκαθαρίσουν στο τέλος της χρονιάς. Αξίζει να σημειωθεί πως είναι άγνωστο τι θα γίνει με την περίπτωση του Κίναν Έβανς, που έχει οψιόν για +1, αλλά και με τους Κώστα Αντετοκούνμπο και Αντώνη Καραγιαννίδη, που θα επιστρέψουν από τους δανεισμούς τους.

Αναλυτικά τα συμβόλαια που έχει Ολυμπιακός:

Βεζένκοφ – 2029

Φουρνιέ – 2029

Μιλουτίνοφ – 2028

Φαλ – 2027

Ντόρσεϊ – 2026

Παπανικολάου – 2026

Πίτερς – 2026

Χολ – 2028

Γουόρντ – 2027

Γουόκαπ – 2027

Νιλικίνα – 2027

Έβανς – 2027

Μόρις – 2026

Τζόουνς 2028

ΜακΚίσικ – 2026

Τζόσεφ – 2026

Λαρεντζάκης – 2028

Νετζήπογλου – 2029