Ολυμπιακός: Τι γράφουν στην Ισπανία για Μοντέρο-Μακ Ιντάιρ και… αποχωρήσεις
Δημοσίευμα του «Solobasket» αναλύει τις αλλαγές που θα κάνει στο ρόστερ του ο Ολυμπιακός ενόψει της νέας σεζόν – Τα συμβόλαια των παικτών και τα δεδομένα με τους δανεισμούς.
- Απάτη με το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού - «Δεν έχουμε εξουσιοδοτήσει κανέναν ιδιωτικό φορέα» λέει η ΔΥΠΑ
- ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9,5% το ποσοστό της ανεργίας φέτος τον Απρίλιο
- Τα κινητά ως πολεμικό όπλο – Αμερικανές δυνάμεις μπήκαν στο στόχαστρο από τα δεδομένα τοποθεσίας
- Τραγωδία στον Φενεό Κορινθίας: Νεκρός σε τροχαίο ο 37χρονος διευθυντής του δημοτικού σχολείου
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την τέταρτη Euroleague της ιστορίας του στο Final Four το ΟΑΚΑ και τώρα έχει μπροστά του τους τελικούς της Stoiximan GBL. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, παράλληλα «τρέχει» και ο σχεδιασμός για την επόμενη σεζόν, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να πραγματοποιήσουν τις κινήσεις που θα τους διατηρήσουν στην κορυφή της Ευρώπης.
Με αυτές ασχολείται και ρεπορτάζ στην Ισπανία, το οποίο αναλύει τις προσθαφαιρέσεις που θα γίνουν στο ρόστερ που θα έχει στα χέρια του ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με σκοπό να υπερασπιστεί τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης.
Συγκεκριμένα, το Solobasket τονίζει πως μπορεί οι Ζαν Μοντέρο και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ να… έρχονται, αλλά κάποιοι από το «ερυθρόλευκο» ρόστερ αναμένεται να αποχωρήσουν. «Ο Ολυμπιακός αξιολογεί σημαντικές αποχωρήσεις όπως αυτή του Σακίλ ΜακΚίσικ», που πιθανότατα να μη χωράει στο ρόστερ της επόμενης σεζόν σύμφωνα με τους Ισπανούς.
Υπενθυμίζεται πως, το συμβόλαιο του Αμερικανού ολοκληρώνεται αυτό το καλοκαίρι με τον ίδιο να αναφέρει μετά την κατάκτηση της Euroleague πως δεν έχει αποφασίσει ενδεχόμενη ανανέωσή του.
Τι ισχύει με τα συμβόλαια των παικτών του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να διαχειριστεί σημαντικά ζητήματα σε μερικές εβδομάδες. Σημαντικοί παίκτες όπως οι Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Σακίλ ΜακΚίσικ και Μόντε Μόρις δεν έχουν συμβόλαιο ενόψει της σεζόν, ενώ ο Κόρι Τζόσεφ έχει οψιόν ανανέωσης.
Είναι ειλημμένη η απόφαση των ανθρώπων της ομάδας να κρατήσουν τους Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Πίτερς, αν και ο Αμερικανός φέρεται να είναι κοντά στην Αρμάνι, όπως δεδομένο είναι ότι οι υποθέσεις των Μόρις και Τζόσεφ θα ξεκαθαρίσουν στο τέλος της χρονιάς. Αξίζει να σημειωθεί πως είναι άγνωστο τι θα γίνει με την περίπτωση του Κίναν Έβανς, που έχει οψιόν για +1, αλλά και με τους Κώστα Αντετοκούνμπο και Αντώνη Καραγιαννίδη, που θα επιστρέψουν από τους δανεισμούς τους.
Αναλυτικά τα συμβόλαια που έχει Ολυμπιακός:
Βεζένκοφ – 2029
Φουρνιέ – 2029
Μιλουτίνοφ – 2028
Φαλ – 2027
Ντόρσεϊ – 2026
Παπανικολάου – 2026
Πίτερς – 2026
Χολ – 2028
Γουόρντ – 2027
Γουόκαπ – 2027
Νιλικίνα – 2027
Έβανς – 2027
Μόρις – 2026
Τζόουνς 2028
ΜακΚίσικ – 2026
Τζόσεφ – 2026
Λαρεντζάκης – 2028
Νετζήπογλου – 2029
- «Ερυθρόλευκη» τρέλα: Ο Φουρνιέ και η κούπα έγιναν τατουάζ (pic)
- Βαγγέλης Μαρινάκης: Κάνοντας το όνειρο πραγματικότητα
- Διαρρήκτες έδεσαν τη μητέρα του Σίνισα Μιχάιλοβιτς και έκλεψαν κειμήλια του θρυλικού Σέρβου
- Με Ντεμπελέ η αποστολή της Παρί για τον τελικό της Βουδαπέστης
- Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, η παγκόσμια ελίτ και μια συνάντηση από το μέλλον
- Το μήνυμα καρδιάς του Βεζένκοφ: «Τα καταφέραμε σαν οικογένεια, ας συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία μαζί» (pics)
- Η ουγγρική Αστυνομία κάνει… προθέρμανση για τον τελικό του Champions League
- The Expla-in Project | Μια νύχτα σαν και αυτή…
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις