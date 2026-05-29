Κορινθία: Νεκρός σε τροχαίο ο 37χρονος διευθυντής του δημοτικού σχολείου Φενεού
Ο 37χρονος σκοτώθηκε ενώ πήγαινε στο σπίτι του
Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει στην Κορινθία η είδηση του τραγικού θανάτου του 37χρονου διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Φενεού.
Ο άτυχος εκπαιδευτικός έχασε τη ζωή του στο 6,5ο χλμ της Επ. Οδού Ορχομενού – Λίμνης της Αρκαδίας, κατά την επιστροφή του στη Σκάλα Λακωνίας, όπου πήγαινε για να συναντήσει την οικογένειά του.
Το όχημα του εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εντός ρέματος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 37χρονου, ο οποίος βρισκόταν εντός του οχήματος. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης.
