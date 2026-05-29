Από αύριο Σάββατο, 30 Μαΐου, τίθενται σε εφαρμογή οι νέες ρυθμίσεις για την εισιτηριοδιαφυγή και την αντιμετώπιση επιθέσεων σε ελεγκτές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), με τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται σε όσους τα χρησιμοποιούν χωρίς κόμιστρο να είναι πλέον ιδιαίτερα τσουχτερά.

Οι αλλαγές φέρνουν σημαντική αύξηση στις χρηματικές ποινές για τους παραβάτες, με στόχο την ενίσχυση της συνέπειας των επιβατών και την καλύτερη λειτουργία των συγκοινωνιών.

Μέχρι σήμερα, το πρόστιμο υπολογιζόταν ως πολλαπλάσιο της αξίας του εισιτηρίου και ανερχόταν περίπου στα 72 ευρώ. Πλέον για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθιερώνεται σταθερό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ, ενώ για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ.

Πρόστιμα: Πότε μειώνονται

Η αλλαγή αυτή μεταφράζεται σε αύξηση της τάξης των 28 ευρώ σε σχέση με πριν, ενώ παράλληλα προβλέπεται ότι το ποσό μπορεί να μειωθεί κατά 50% σε περίπτωση που ο επιβάτης προχωρήσει στην αγορά κάρτας απεριορίστων διαδρομών διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών.

Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, το οποίο υπερψηφίστηκε στη Βουλή τη Δευτέρα 23/3, και εντάσσονται στον νόμο 5290/2026. Σύμφωνα με αυτόν, τα νέα πρόστιμα τίθενται σε ισχύ δύο μήνες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Την ίδια ώρα, οι έλεγχοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς έχουν ενταθεί, με τους ελεγκτές να εμφανίζονται στα μέσα πιο συχνά, στοχευμένα και αιφνιδιαστικά, περιορίζοντας τα περιθώρια μετακίνησης χωρίς επικύρωση εισιτηρίου.