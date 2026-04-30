Μέσα Μεταφοράς: Τσουχτερά πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο – Ποιες οι νέες ποινές
Στα ύψη το πρόστιμο για όποιον δεν έχει εισιτήριο - Οι έλεγχοι σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ έχουν εντατικοποιηθεί
- Χίτλερ: Ένας παράφρων σκηνοθέτης
- Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη: Η τοξικότητα, η πόλωση και ο λαϊκισμός είναι καλοαναθρεμμένα παιδιά της κυβέρνησης
- Βίντεο ντοκουμέντο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε διαρρήκτη - Ο δράστης του επιτέθηκε με κατσαβίδι
- Μαχαίρωσαν 30χρονο στην κοιλιά στην Ανάβυσσο – Σε σοβαρή κατάσταση η υγεία του
Ακριβότερα πρόστιμα και αυστηρότερες ποινές θα αντιμετωπίζουν πλέον όσοι χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς χωρίς εισιτήριο, στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων που στοχεύουν στην πάταξη της εισιτηριοδιαφυγής και την αντιμετώπιση επιθέσεων σε ελεγκτές.
Οι αλλαγές φέρνουν σημαντική αύξηση στα χρηματικά πρόστιμα για τους παραβάτες, με στόχο την ενίσχυση της συνέπειας των επιβατών και την καλύτερη λειτουργία των συγκοινωνιών.
Στα ύψη το πρόστιμο
Μέχρι σήμερα, το πρόστιμο υπολογιζόταν ως πολλαπλάσιο της αξίας του εισιτηρίου και ανερχόταν περίπου στα 72 ευρώ. Πλέον καθιερώνεται σταθερό πρόστιμο 100 ευρώ για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ.
Η αλλαγή αυτή μεταφράζεται σε αύξηση της τάξης των 28 ευρώ σε σχέση με πριν, ενώ παράλληλα, προβλέπεται ότι το ποσό μπορεί να μειωθεί κατά 50% σε περίπτωση που ο επιβάτης προχωρήσει στην αγορά κάρτας απεριορίστων διαδρομών διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών.
Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, το οποίο υπερψηφίστηκε στη Βουλή τη Δευτέρα 23/3, και εντάσσονται στον νόμο 5290/2026. Σύμφωνα με αυτόν, τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε ισχύ δύο μήνες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με δεδομένη τη δημοσίευση στις 30 Μαρτίου, η εφαρμογή τους τοποθετείται προς τα τέλη Μαΐου, οπότε και θα ισχύσει επίσημα το νέο πρόστιμο.
Την ίδια ώρα, οι έλεγχοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς έχουν ενταθεί, με τους ελεγκτές να πραγματοποιούν πιο συχνούς και στοχευμένους ελέγχους, συχνά αιφνιδιαστικά, περιορίζοντας τα περιθώρια μετακίνησης χωρίς επικύρωση εισιτηρίου.
- Το ποδόσφαιρο στα χνάρια του μπάσκετ – Court seat για πολύ «γερά» πορτοφόλια στο Μουντιάλ
- Μέσα Μεταφοράς: Τσουχτερά πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο – Ποιες οι νέες ποινές
- «Dark Eagle»: Ο υπερηχητικός «σκοτεινός αετός» που είναι ικανός να ανατρέψει τις εύθραυστες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή
- Ακόμα και τα κοτοπουλάκια απολαμβάνουν τα ανθρώπινα χάδια
- Σωτήρης Καλυβάτσης: Ποιες είναι οι σχέσεις του με τους ΑΜΑΝ
- Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη «Γη της Ελιάς»: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA
- Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τις ένοπλες επιθέσεις από τον 89χρονο – Τι λέει για το επιχειρησιακό σχέδιο
- Κίνδυνος τιμωρίας για τον ΠΑΟΚ – Τον κάλεσε σε ακρόαση η ΔΕΑΒ για σπασμένα καθίσματα
