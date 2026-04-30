Ακριβότερα πρόστιμα και αυστηρότερες ποινές θα αντιμετωπίζουν πλέον όσοι χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς χωρίς εισιτήριο, στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων που στοχεύουν στην πάταξη της εισιτηριοδιαφυγής και την αντιμετώπιση επιθέσεων σε ελεγκτές.

Οι αλλαγές φέρνουν σημαντική αύξηση στα χρηματικά πρόστιμα για τους παραβάτες, με στόχο την ενίσχυση της συνέπειας των επιβατών και την καλύτερη λειτουργία των συγκοινωνιών.

Στα ύψη το πρόστιμο

Μέχρι σήμερα, το πρόστιμο υπολογιζόταν ως πολλαπλάσιο της αξίας του εισιτηρίου και ανερχόταν περίπου στα 72 ευρώ. Πλέον καθιερώνεται σταθερό πρόστιμο 100 ευρώ για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ.

Η αλλαγή αυτή μεταφράζεται σε αύξηση της τάξης των 28 ευρώ σε σχέση με πριν, ενώ παράλληλα, προβλέπεται ότι το ποσό μπορεί να μειωθεί κατά 50% σε περίπτωση που ο επιβάτης προχωρήσει στην αγορά κάρτας απεριορίστων διαδρομών διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών.

Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, το οποίο υπερψηφίστηκε στη Βουλή τη Δευτέρα 23/3, και εντάσσονται στον νόμο 5290/2026. Σύμφωνα με αυτόν, τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε ισχύ δύο μήνες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με δεδομένη τη δημοσίευση στις 30 Μαρτίου, η εφαρμογή τους τοποθετείται προς τα τέλη Μαΐου, οπότε και θα ισχύσει επίσημα το νέο πρόστιμο.

Την ίδια ώρα, οι έλεγχοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς έχουν ενταθεί, με τους ελεγκτές να πραγματοποιούν πιο συχνούς και στοχευμένους ελέγχους, συχνά αιφνιδιαστικά, περιορίζοντας τα περιθώρια μετακίνησης χωρίς επικύρωση εισιτηρίου.