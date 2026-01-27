newspaper
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Εισιτηριοδιαφυγή: Σφίγγει ο κλοιός στις συγκοινωνίες
Ελλάδα 27 Ιανουαρίου 2026, 06:00

Εισιτηριοδιαφυγή: Σφίγγει ο κλοιός στις συγκοινωνίες

Το πρόστιμο για το κανονικό εισιτήριο των 90 λεπτών αυξάνεται στα 100 ευρώ, ενώ για το μειωμένο στα 50 ευρώ, καταγράφοντας αυξήσεις έως και 67% σε σχέση με το ισχύον καθεστώς

ΡεπορτάζΚώστας Ντελέζος
A
A
Spotlight

Σε διπλό μέτωπο κινείται η κυβερνητική στρατηγική για τις αστικές συγκοινωνίες της Αττικής: Από τη μία προωθείται η αποφασιστική πάταξη της εισιτηριοδιαφυγής με αυστηρότερα πρόστιμα και είσοδο ιδιωτών στους ελέγχους και από την άλλη η σταδιακή ανανέωση του στόλου με νέα λεωφορεία και συρμούς, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των επιβατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπό κατάρτιση ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προβλέπεται σημαντική αύξηση των προστίμων για όσους μετακινούνται χωρίς εισιτήριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το πρόστιμο για το κανονικό εισιτήριο των 90 λεπτών αυξάνεται στα 100 ευρώ, ενώ για το μειωμένο στα 50 ευρώ, καταγράφοντας αυξήσεις έως και 67% σε σχέση με το ισχύον καθεστώς.

Στόχος της ρύθμισης είναι ο περιορισμός της εισιτηριοδιαφυγής, η έκταση της οποίας παραμένει ασαφής, ιδίως στα οδικά μέσα – λεωφορεία και τρόλεϊ – όπου δεν υπάρχουν πύλες ελεγχόμενης εισόδου.

Παράλληλα, θεσπίζεται η σύνδεση του προστίμου με την αγορά κάρτας απεριόριστων διαδρομών. Συγκεκριμένα, όσοι συλλαμβάνονται να μετακινούνται χωρίς εισιτήριο θα μπορούν να μειώσουν το πρόστιμο κατά 50%, εφόσον προμηθευτούν μηνιαία κάρτα απεριόριστων διαδρομών εντός προθεσμίας 30 ημερών.

Ειδικότερα, στην περίπτωση της αγοράς μηνιαίας κάρτας ο παραβάτης θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 50 ευρώ ή 25 ευρώ (εφόσον είναι δικαιούχος μειωμένου κομίστρου) συν το αντίτιμο για την κάρτα που ανέρχεται σε 27 και 13,5 ευρώ αντίστοιχα.

Θα τριπλασιάζεται

Πάντως, εάν κάποιο πρόστιμο δεν πληρωθεί εγκαίρως και βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση, ορίζεται ότι το ύψος του θα τριπλασιάζεται, με το ήμισυ του ποσού να αποδίδεται στον αρμόδιο συγκοινωνιακό φορέα.

Σημειώνεται ότι σήμερα τα πρόστιμα καταβάλλονται μειωμένα κατά 50% εφόσον εξοφλούνται αμέσως κατά την επιβολή τους ή εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιβολής τους, ενώ ο επιβάτης έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης, αιτήματος ακύρωσης/μείωσης του επιβληθέντος προστίμου για διάστημα 60 ημερών από την επομένη της επιβολής του.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ενίσχυση των ελέγχων, καθώς το νομοσχέδιο ανοίγει για πρώτη φορά «παράθυρο» συμμετοχής και εξουσιοδοτημένων τρίτων – ιδιωτών στους ελέγχους κομίστρου, με τον ΟΑΣΑ να διατηρεί τον κεντρικό ρόλο εποπτείας.

Η ρύθμιση που προκρίνεται ορίζει ότι «ειδικά για τις αστικές συγκοινωνίες της περιοχής ευθύνης του ΟΑΣΑ, αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια του ελέγχου καταβολής κομίστρου είναι ο ΟΑΣΑ, ο οποίος θα μπορεί να αναθέτει τη δραστηριότητα αυτή στις οικείες Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Εργου, καθώς και σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους ή ειδικώς εξουσιοδοτημένους τρίτους».

Εως σήμερα ένα μέρος των ελέγχων κομίστρου πραγματοποιείται και από εργαζομένους που προσλαμβάνουν οι συγκοινωνιακές εταιρείες της πρωτεύουσας μέσω των προγραμμάτων ανέργων της ΔΥΠΑ.

Αύξηση ελέγχων και επικυρώσεων

Στην τελευταία έκθεση πεπραγμένων του ΟΑΣΑ, το 2024 η μέση μηνιαία δύναμη των ελεγκτών κομίστρου ανήλθε σε 192 υπαλλήλους, ενώ συνολικά πραγματοποιήθηκαν 5.766.454 έλεγχοι και επιβλήθηκαν 150.485 πρόστιμα, όταν το 2023 οι αντίστοιχοι έλεγχοι ήταν 3.723.277 και τα πρόστιμα 95.355. Στα μέσα σταθερής τροχιάς (ΣΤΑΣΥ) επιβλήθηκαν 121.636 πρόστιμα, ενώ τα υπόλοιπα πρόστιμα αφορούσαν τα οδικά μέσα (ΟΣΥ). Εκτιμάται ότι σήμερα ελέγχους και στις δύο εταιρείες πραγματοποιούν περί τα 300 άτομα.

Παράλληλα, οι συνολικές επικυρώσεις αυξήθηκαν κατά 8,8% σε σύγκριση με το 2023 (289 εκατ. έναντι 265,7 εκατ.), με τη ΣΤΑΣΥ να παρουσιάζει αύξηση 8,9% και την ΟΣΥ 9,8%. Οι εισπράξεις από εισιτήρια ανήλθαν σε 127 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,5% σε σχέση με το 2023, ενώ οι πωλήσεις καρτών αυξήθηκαν κατά 10,2% (60,3 εκατ. ευρώ έναντι 54,68 εκατ. ευρώ).

Την ίδια στιγμή, προωθείται η ανάπτυξη ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας που θα διαλειτουργεί με το gov.gr, συγκεντρώνοντας δεδομένα για πρόστιμα, ενστάσεις και εισπράξεις, ενώ η ΣΤΑΣΥ προχωρά και σε μελέτες ευρωπαϊκών προτύπων και πιλοτικές εφαρμογές «τεχνολογίας υπολογιστικής όρασης» για τον εντοπισμό φαινομένων όπως το «άλμα» στις πύλες και η διέλευση χωρίς επικύρωση.

Ηδη η ΣΤΑΣΥ σχεδιάζει να εφαρμόσει πιλοτικό σύστημα υπολογιστικής όρασης που θα λειτουργήσει με την τοποθέτηση καμερών σε πύλες και επικυρωτικά μηχανήματα στον σταθμό «Ακρόπολη» της Γραμμής 2 του μετρό.

Το σύστημα θα ανιχνεύει και θα καταγράφει περιστατικά εισιτηριοδιαφυγής, όπως:

• Αλματα πάνω από τις πύλες εισόδου (gate jumping).

• Διέλευση χωρίς επικύρωση (tailgating).

• Παράκαμψη ή χειρισμό των πυλών.

Η καταγραφή των δεδομένων θα γίνεται πλήρως ανωνυμοποιημένα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του GDPR, και θα περιλαμβάνει κρίσιμους δείκτες, όπως ο αριθμός των παραβάσεων ανά ώρα, ο τύπος του περιστατικού, η ροή των επιβατών και οι συνθήκες αιχμής.

Εργατικά ατυχήματα: Λαμβάνουν διαστάσεις συνεχούς αιμορραγίας

Εργατικά ατυχήματα: Λαμβάνουν διαστάσεις συνεχούς αιμορραγίας

Αγορές: Ανοδικά ο S&P 500 λόγω κερδών Apple και Meta, ξέφρενο ράλι για χρυσό

Αγορές: Ανοδικά ο S&P 500 λόγω κερδών Apple και Meta, ξέφρενο ράλι για χρυσό

Τρίκαλα: Η μαύρη λίστα των εργατικών ατυχημάτων – «Είχαμε κάνει παρατηρήσεις για την ασφάλεια» λέει το Εργατικό Κέντρο
Τραγωδία στα Τρίκαλα 27.01.26

Τρίκαλα: Η μαύρη λίστα των εργατικών ατυχημάτων – «Είχαμε κάνει παρατηρήσεις για την ασφάλεια» λέει το Εργατικό Κέντρο

Του δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, έχουν προηγηθεί εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα στη Θεσσαλία - Μιλούν στο in o πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Σύνταξη
Τράπεζες: Συνδρομές… με το ζόρι
Οικονομικές Ειδήσεις 27.01.26

Τράπεζες: Συνδρομές… με το ζόρι

Αντικαθιστούν λογαριασμούς ταμιευτηρίου σε προνομίων, έναντι μηνιαίας χρέωσης 0,50-0,80 ευρώ n Αντιδράσεις από πελάτες και ενώσεις καταναλωτών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Πρέσβης Σταματόπουλος στο in: Ο Τραμπ αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ – Βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης σαν όχημα προσωπικής καταξίωσης
Διπλωματία 27.01.26

Πρέσβης Σταματόπουλος στο in: Ο Τραμπ αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ – Βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης σαν όχημα προσωπικής καταξίωσης

Ο πρέσβης ε.τ. και πρώην Βοηθός ΓΓ του ΝΑΤΟ, Θρασύβουλος Σταματόπουλος εξηγεί στο in τις επιπτώσεις της πολιτικής Τραμπ σε σχέση με το ΝΑΤΟ, αλλά και τη δραστική αλλαγή στις σχέσεις ΗΠΑ - ΕΕ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Η θεωρία του τρελού»: Η αλλοπρόσαλλή συμπεριφορά του Τραμπ και άλλων ηγετών – Στρατηγική υπεροχή ή αδυναμία;
Εξωτερική πολιτική 27.01.26

«Η θεωρία του τρελού»: Η αλλοπρόσαλλή συμπεριφορά του Τραμπ και άλλων ηγετών – Στρατηγική υπεροχή ή αδυναμία;

Η θεωρία του τρελού δεν είναι καθόλου μια νέα στρατηγική. Οι άγριες απειλές, οι ξαφνικές ανατροπές πολιτικής και η σκόπιμα συγκεχυμένη γλώσσα χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τρίκαλα: Η μαύρη λίστα των εργατικών ατυχημάτων – «Είχαμε κάνει παρατηρήσεις για την ασφάλεια» λέει το Εργατικό Κέντρο
Τραγωδία στα Τρίκαλα 27.01.26

Τρίκαλα: Η μαύρη λίστα των εργατικών ατυχημάτων – «Είχαμε κάνει παρατηρήσεις για την ασφάλεια» λέει το Εργατικό Κέντρο

Του δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, έχουν προηγηθεί εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα στη Θεσσαλία - Μιλούν στο in o πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Σημάδια υποχώρησης Τραμπ στη Μινεάπολη – Αποχωρούν «ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες»
Και ο επικεφαλής 27.01.26

Σημάδια υποχώρησης Τραμπ στη Μινεάπολη – Αποχωρούν «ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες»

Ο αρχηγός των επιχειρήσεων στην Μινεάπολη, Γκρεγκ Μποβίνο, αναμένεται να αναχωρήσει μαζί με ορισμένους πράκτορές του, σε αυτό που φαίνεται ως η πρώτη μεγάλη ήττα του Τραμπ στο εσωτερικό της χώρας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Η Βουλή υπερψήφισε την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 15 ετών
Από Σεπτέμβρη 27.01.26

Γαλλία: Η Βουλή υπερψήφισε την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Μετά την επιτυχημένη (;) απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία, η Γαλλία είναι έτοιμη να ακολουθήσει το παράδειγμά της

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δασμοί Τραμπ – Η Νότια Κορέα θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν»
Κόσμος 27.01.26

Δασμοί Τραμπ – Η Νότια Κορέα θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν»

Άμεση η αντίδραση της Νότιας Κορέας καθώς ανακοίνωσε πως θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αναφέροντας πως δεν είχε προειδοποιηθεί από την κυβέρνηση Τραμπ για επικείμενη αύξηση δασμών

Σύνταξη
«Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο»: Ο συγγραφέας Ρούσντι προειδοποιεί εναντίον της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ
Κόσμος 27.01.26

«Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο»: Ο συγγραφέας Ρούσντι προειδοποιεί εναντίον της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ

O επιζών από απόπειρα δολοφονίας στη Νέα Υόρκη το 2022 συγγραφέας, Σαλμάν Ρούσντι, μίλησε στο φεστιβάλ Σάντανς ενάντια στην τυφλή πολιτική βία που συνταράσσει τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Πεζέσκιαν: Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη καθοδηγούνται από την απληστία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Ιράν
Κόσμος 27.01.26

Πεζέσκιαν: Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη καθοδηγούνται από την απληστία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Ιράν

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατηγόρησε τις ΗΠΑ και την Ευρώπη πως υποστήριξαν τα πιο ειδεχθή εγκλήματα στη Γάζα και προσποιούνται ότι ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ προχωρούν σε στοχευμένους δασμούς στη Νότια Κορέα
Αντίποινα 27.01.26

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ προχωρούν σε στοχευμένους δασμούς στη Νότια Κορέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως αυξάνει στο 25% τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων, ξυλείας και φαρμακευτικών προϊόντων από τη Νότια Κορέα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
Ηλεκτροκίνηση 27.01.26

Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα

Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Στοχεύει σε νοικοκυριά χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος και αναμένεται να χρηματοδοτήσει την αγορά 800.000 ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2029.

Σύνταξη
«Ολυμπιακός Πειραιώς: Ο Θρύλος που διεκδικεί την ευρωπαϊκή του δόξα κόντρα στον Άγιαξ»
Ποδόσφαιρο 27.01.26

«Ολυμπιακός Πειραιώς: Ο Θρύλος που διεκδικεί την ευρωπαϊκή του δόξα κόντρα στον Άγιαξ»

«Ο Θρύλος έρχεται για να αποδείξει γιατί είναι legenda. Ο Άγιαξ; Για να ζωντανέψει το όνειρο. Ποιος θα φύγει νικητής;», το όμορφο αφιέρωμα των οπαδών του Άγιαξ για τον Ολυμπιακό.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 28χρονο στο Μιλάνο σε έλεγχο για ναρκωτικά
Ιταλία 26.01.26

Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 28χρονο στο Μιλάνο σε έλεγχο για ναρκωτικά

Οι αστυνομικοί στο Μιλάνο είπαν ότι τους σημάδεψε με περίστροφο, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι κρατούσε ένα πιστόλι κρότου. Ήταν γνωστός στις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπές.

Σύνταξη
Άρης: Στην πρώτη θέση των ξένων σκόρερ του o Μορόν μαζί με τον Μιλογέβιτς
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Στην πρώτη θέση των ξένων σκόρερ του Άρη ο Μορόν, «έπιασε» τον Μιλογέβιτς

Κόντρα στον Λεβαδειακό ο Λορέν Μορόν έφτασε τον Λιούμπισα Μιλόγεβιτς στην κορυφή των ξένων σκόρερ του Άρη (48 γκολ) και την επόμενη φορά που θα σκοράρει ο Ισπανός θα μείνει μόνος πρώτος.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Υποψήφιος κυβερνήτης της Μινεσότα αποσύρεται μετά τα βίαια περιστατικά εναντίον συμπολιτών του
«Εκστρατεία εκδίκησης» 26.01.26

Υποψήφιος κυβερνήτης της Μινεσότα αποσύρεται μετά τα βίαια περιστατικά εναντίον συμπολιτών του

Ρεπουμπλικανός αποσύρεται από την κούρσα για την θέση του κυβερνήτη της Μινεσότα, επικρίνοντας την έντονη δράση της ICE εναντίον των υποψήφιων ψηφοφόρων του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πρωτοβουλίες της Left στο Ευρωκοινοβούλιο για την εξάλειψη των θανάτων στην εργασία
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

Πρωτοβουλίες της Left στο Ευρωκοινοβούλιο για την εξάλειψη των θανάτων στην εργασία

«Έχουν κάνει καθημερινότητα τον θάνατο στην εργασία», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης αντιπρόεδρος της Left, που έχει αναδείξει το ζήτημα των εργατικών δυστυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών στην Ελλάδα και στην Ευρωπη. Ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, η ευρωομάδα της Αριστεράς σηκώνει ψηλά το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο.

Σύνταξη
