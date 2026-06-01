Χάιντι Κλουμ: «Δεν είμαι έγκυος, απλώς έχω παχύνει λίγο. Είναι η εμμηνόπαυση»

Η Γερμανίδα μοντέλο, Χάιντι Κλουμ, που έχει συνηθίσει να ζει κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, απάντησε ξεκάθαρα στις φήμες που κυκλοφορούσαν για πιθανή εγκυμοσύνη. «Δεν είμαι έγκυος. Απλώς έχω παχύνει λίγο. Είναι η εμμηνόπαυση», δήλωσε.

Η Κλουμ μίλησε ανοιχτά στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ On & Off the Catwalk, όπου αναλογίζεται πώς έχει αλλάξει το σώμα της τα τελευταία χρόνια.

Οι γυναίκες είμαστε οι ορμόνες μας

Το σχόλιο ήρθε μετά από εικασίες που πυροδότησε μία από τις εμφανίσεις της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, τον Αύγουστο του 2025, όταν ορισμένοι χρήστες των κοινωνικών μέσων υπαινίχθηκαν μια πιθανή εγκυμοσύνη.

Η απάντησή της ήταν σαφής. Δεν υπάρχει εγκυμοσύνη, απλώς ορμονικές αλλαγές που είναι τυπικές αυτής της φάσης της ζωής. Αντί να το κρύβει, η Χάιντι Κλουμ μιλά ανοιχτά για αυτή τη φάση της ζωής και για το πώς η μετάβαση επηρεάζει το μεταβολισμό, την κατανομή του λίπους και τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες αντιλαμβάνονται το σώμα τους.

Μια πραγματικότητα

Αυτό που έκανε η Χάιντι Κλουμ είναι να δώσει φωνή σε μια πραγματικότητα που εκατομμύρια γυναίκες βιώνουν σιωπηλά. Γιατί ναι, το σώμα αλλάζει. Και δεν έχει πάντα να κάνει με αμέλεια ή έλλειψη πειθαρχίας.

Το HOLA! μίλησε με μια ειδικό για τους λόγους που οδηγούν σε αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης, σε τι πρέπει να προσέχουμε ώστε τα περιττά κιλά να μην βλάψουν την υγεία μας, και γιατί η δίαιτα δεν αποτελεί την καλύτερη στρατηγική για τις γυναίκες που επιθυμούν να χάσουν βάρος.

Αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης

Η διατροφολόγος Salena Sainz, από τη Naturae Nutrición, εξηγεί ότι «η εμμηνόπαυση δεν είναι συνώνυμη με την αύξηση βάρους, αλλά είναι μια περίοδος μεταβολικού επαναπρογραμματισμού όπου το σώμα αλλάζει προτεραιότητες. Η κατανόηση αυτού του γεγονότος μειώνει την απογοήτευση και επιτρέπει την προσέγγιση της διαδικασίας με γνώμονα την υγεία».

Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται απλώς για το «να τρώμε περισσότερο και να κινούμαστε λιγότερο».

Η πτώση των οιστρογόνων ευνοεί την αύξηση του σπλαχνικού λίπους, ειδικά γύρω από την κοιλιά, και μειώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη.

Μετά τα 40–45 έτη, αν οι μύες δεν γυμνάζονται ενεργά, αρχίζουν να εξασθενούν

Αυτές οι αλλαγές μπορούν να ξεκινήσουν ακόμη και πριν η εμμηνόπαυση εγκατασταθεί πλήρως, κατά τη διάρκεια της περιεμμηνόπαυσης. Υπάρχει επίσης ένας άλλος βασικός παράγοντας, η απώλεια μυϊκής μάζας.

Μετά την ηλικία των 40–45 ετών, αν οι μύες δεν διεγείρονται ενεργά, αρχίζουν να μειώνονται. Και λιγότεροι μύες σημαίνουν χαμηλότερο βασικό μεταβολικό ρυθμό. Ως αποτέλεσμα, το σώμα καίει λιγότερες θερμίδες σε κατάσταση ηρεμίας. Και αυτή η πραγματικότητα δεν εξαρτάται από την κινητοποίηση.

Η όρεξη, ο ύπνος και οι λιγούρες αλλάζουν επίσης

Πολλές γυναίκες παρατηρούν ότι, ξαφνικά, γίνεται πιο δύσκολο να νιώσουν χορτάτες ή να ελέγξουν ορισμένες λιγούρες.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ορμονικές μεταβολές επηρεάζουν ορμόνες όπως η λεπτίνη, η γκρελίνη και η GLP-1, οι οποίες ρυθμίζουν την πείνα και το αίσθημα κορεσμού.

Σύμφωνα με την Sainz, οι λιγούρες μπορεί να ενταθούν, ειδικά για τους γρήγορους υδατάνθρακες, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης οι διατροφικές επιλογές, οι συνδυασμοί τροφίμων και οι μέθοδοι μαγειρέματος.

Επιπλέον, ο ύπνος συχνά επιδεινώνεται και το άγχος αυξάνεται. Τα αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης ευνοούν τη συσσώρευση κοιλιακού λίπους και την αντίσταση στην ινσουλίνη.

Είναι πολύπλοκο

Αν προσθέσουμε και τον σύγχρονο τρόπο ζωής –καθώς πολλές γυναίκες διανύουν αυτή τη φάση ενώ παράλληλα φροντίζουν έφηβους και ηλικιωμένους γονείς ενώ ανταποκρίνονται σε έντονες επαγγελματικές υποχρεώσεις– το ορμονικό μίγμα μπορεί να γίνει πολύπλοκο.

«Δεν είναι ότι υπάρχει έλλειψη θέλησης να κάνουμε τα πράγματα σωστά -είναι ότι το περιβάλλον και οι ορμονικές αλλαγές μπορούν να έχουν μεγαλύτερο βάρος από ό,τι μπορούμε να αντέξουμε» λέει η ειδικός διατροφολόγος.

Πόση αύξηση βάρους είναι «φυσιολογική» κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης;

Τα στοιχεία δείχνουν ότι πολλές γυναίκες μπορεί να πάρουν μεταξύ 2 και 5 κιλών κατά τη διάρκεια της εμμηνοπαυσιακής μετάβασης.

Στην κλινική πρακτική, το επίκεντρο δεν είναι καν το βάρος. «Αξιολογούμε τα επίπεδα φλεγμονής, τον όγκο του σώματος, το κοιλιακό λίπος, το ποσοστό μυϊκής μάζας και πολλούς άλλους παράγοντες. Το βάρος δεν σας καθορίζει -στόχος μας είναι ένα υγιές σώμα που συνάδει με τους προσωπικούς σας στόχους» εξηγεί η ειδικός.

Περίμετρος της μέσης

Το πρόβλημα δεν είναι τόσο ο αριθμός που δείχνει η ζυγαριά, όσο ο τύπος του λίπους που αυξάνεται και η συναφής απώλεια μυϊκής μάζας. Μια γυναίκα μπορεί να πάρει τρία κιλά και να παραμείνει πιο υγιής, αν διατηρήσει τη μυϊκή της μάζα και ένα καλό μεταβολικό προφίλ.

Γι’ αυτό, αντί να παρακολουθείτε τη ζυγαριά, είναι πιο χρήσιμο να ελέγχετε την περίμετρο της μέσης (ιδανικά κάτω από 88 εκ.), τη μυϊκή δύναμη, τις μεταβολικές εξετάσεις αίματος και τα καθημερινά επίπεδα ενέργειας.

Πώς να τρώτε κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης

Η στρατηγική αφορά την προσαρμογή, όχι την τιμωρία. Δίνοντας προτεραιότητα στις πρωτεΐνες σε κάθε γεύμα, περίπου 1,2 έως 1,5 g ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα, μέσω τροφών όπως αυγά, ψάρια, όσπρια, τόφου ή γαλακτοκομικά, βοηθά στη μείωση της σαρκοπενίας και στη βελτίωση του αισθήματος κορεσμού.

Δεν πρέπει να φοβόμαστε ούτε τα υγιεινά λίπη. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι και τα λιπαρά ψάρια είναι απαραίτητα για τη σύνθεση ορμονών και τον έλεγχο της φλεγμονής.

Ο δεύτερος εγκέφαλος

Η υγεία του εντέρου γίνεται επίσης σημαντική, συμπεριλαμβανομένων των φυτικών ινών, των ζυμωμένων τροφίμων (που χρησιμοποιούνται με προσοχή σε περιπτώσεις εντερικής ευαισθησίας) και των πολυφαινολών που βρίσκονται στα μούρα, το καθαρό κακάο ή το πράσινο τσάι, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τη φλεγμονή και το μεταβολισμό.

Η σωματική άσκηση πρέπει επίσης να είναι στρατηγική. Προπόνηση ενδυνάμωσης δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα, ασκήσεις χαμηλής έντασης που δεν επιβαρύνουν τα οστά και cardio για τη μεταβολική υγεία.

Ο καλός ύπνος και η ρύθμιση της κορτιζόλης είναι εξίσου σημαντικά με τη διατροφή. Συχνά, αυτό που ονομάζεται «βάρος της εμμηνόπαυσης» είναι στην πραγματικότητα συσσωρευμένο άγχος και διακεκομμένος ύπνος.

*Με στοιχεία από hola.com | Αρχική Φωτό: Η Χάιντι Κλουμ ποζάρει στο κόκκινο χαλί κατά την άφιξη των προσκεκλημένων στην τελετή έναρξης και την προβολή της ταινίας «La Venus electrique» (Το Ηλεκτρικό Φιλί), εκτός διαγωνισμού, στο 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, στις 12 Μαΐου 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnier