Χάιντι Κλουμ: «Δεν είμαι έγκυος, απλώς έχω παχύνει λίγο. Είναι η εμμηνόπαυση»
Fizz 01 Ιουνίου 2026, 14:00

Στα 52 της, η Χάιντι Κλουμ απέδειξε για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι να μιλά ανοιχτά για τις εμπειρίες της. Τι λένε οι ειδικοί για την αύξηση βάρους κατά την εμμηνόπαυση.

Έφη Αλεβίζου
Η Γερμανίδα μοντέλο, Χάιντι Κλουμ, που έχει συνηθίσει να ζει κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, απάντησε ξεκάθαρα στις φήμες που κυκλοφορούσαν για πιθανή εγκυμοσύνη. «Δεν είμαι έγκυος. Απλώς έχω παχύνει λίγο. Είναι η εμμηνόπαυση», δήλωσε.

Η Κλουμ μίλησε ανοιχτά στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ On & Off the Catwalk, όπου αναλογίζεται πώς έχει αλλάξει το σώμα της τα τελευταία χρόνια.

Οι γυναίκες είμαστε οι ορμόνες μας

Το σχόλιο ήρθε μετά από εικασίες που πυροδότησε μία από τις εμφανίσεις της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, τον Αύγουστο του 2025, όταν ορισμένοι χρήστες των κοινωνικών μέσων υπαινίχθηκαν μια πιθανή εγκυμοσύνη.

Η απάντησή της ήταν σαφής. Δεν υπάρχει εγκυμοσύνη, απλώς ορμονικές αλλαγές που είναι τυπικές αυτής της φάσης της ζωής. Αντί να το κρύβει, η Χάιντι Κλουμ μιλά ανοιχτά για αυτή τη φάση της ζωής και για το πώς η μετάβαση επηρεάζει το μεταβολισμό, την κατανομή του λίπους και τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες αντιλαμβάνονται το σώμα τους.

Η Χάιντι Κλουμ και ο Τομ Κάουλιτς ποζάρουν στο κόκκινο χαλί κατά την άφιξη των καλεσμένων στην προβολή της ταινίας «La Bataille de Gaulle: L’Age de fer» (De Gaulle: Tilting Iron), η οποία προβλήθηκε εκτός διαγωνισμού στο 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, στις 20 Μαΐου 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Μια πραγματικότητα

Αυτό που έκανε η Χάιντι Κλουμ είναι να δώσει φωνή σε μια πραγματικότητα που εκατομμύρια γυναίκες βιώνουν σιωπηλά. Γιατί ναι, το σώμα αλλάζει. Και δεν έχει πάντα να κάνει με αμέλεια ή έλλειψη πειθαρχίας.

Το HOLA! μίλησε με μια ειδικό για τους λόγους που οδηγούν σε αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης, σε τι πρέπει να προσέχουμε ώστε τα περιττά κιλά να μην βλάψουν την υγεία μας, και γιατί η δίαιτα δεν αποτελεί την καλύτερη στρατηγική για τις γυναίκες που επιθυμούν να χάσουν βάρος.

Αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης

Η διατροφολόγος Salena Sainz, από τη Naturae Nutrición, εξηγεί ότι «η εμμηνόπαυση δεν είναι συνώνυμη με την αύξηση βάρους, αλλά είναι μια περίοδος μεταβολικού επαναπρογραμματισμού όπου το σώμα αλλάζει προτεραιότητες. Η κατανόηση αυτού του γεγονότος μειώνει την απογοήτευση και επιτρέπει την προσέγγιση της διαδικασίας με γνώμονα την υγεία».

Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται απλώς για το «να τρώμε περισσότερο και να κινούμαστε λιγότερο».

Η πτώση των οιστρογόνων ευνοεί την αύξηση του σπλαχνικού λίπους, ειδικά γύρω από την κοιλιά, και μειώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη.

Αυτό που έκανε η Χάιντι Κλουμ είναι να δώσει φωνή σε μια πραγματικότητα που εκατομμύρια γυναίκες βιώνουν σιωπηλά. Γιατί ναι, το σώμα αλλάζει. Και δεν έχει πάντα να κάνει με αμέλεια ή έλλειψη πειθαρχίας

Μετά τα 40–45 έτη, αν οι μύες δεν γυμνάζονται ενεργά, αρχίζουν να εξασθενούν

Αυτές οι αλλαγές μπορούν να ξεκινήσουν ακόμη και πριν η εμμηνόπαυση εγκατασταθεί πλήρως, κατά τη διάρκεια της περιεμμηνόπαυσης. Υπάρχει επίσης ένας άλλος βασικός παράγοντας, η απώλεια μυϊκής μάζας.

Μετά την ηλικία των 40–45 ετών, αν οι μύες δεν διεγείρονται ενεργά, αρχίζουν να μειώνονται. Και λιγότεροι μύες σημαίνουν χαμηλότερο βασικό μεταβολικό ρυθμό. Ως αποτέλεσμα, το σώμα καίει λιγότερες θερμίδες σε κατάσταση ηρεμίας. Και αυτή η πραγματικότητα δεν εξαρτάται από την κινητοποίηση.

Η όρεξη, ο ύπνος και οι λιγούρες αλλάζουν επίσης

Πολλές γυναίκες παρατηρούν ότι, ξαφνικά, γίνεται πιο δύσκολο να νιώσουν χορτάτες ή να ελέγξουν ορισμένες λιγούρες.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ορμονικές μεταβολές επηρεάζουν ορμόνες όπως η λεπτίνη, η γκρελίνη και η GLP-1, οι οποίες ρυθμίζουν την πείνα και το αίσθημα κορεσμού.

Σύμφωνα με την Sainz, οι λιγούρες μπορεί να ενταθούν, ειδικά για τους γρήγορους υδατάνθρακες, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης οι διατροφικές επιλογές, οι συνδυασμοί τροφίμων και οι μέθοδοι μαγειρέματος.

Επιπλέον, ο ύπνος συχνά επιδεινώνεται και το άγχος αυξάνεται. Τα αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης ευνοούν τη συσσώρευση κοιλιακού λίπους και την αντίσταση στην ινσουλίνη.

Είναι πολύπλοκο

Αν προσθέσουμε και τον σύγχρονο τρόπο ζωής –καθώς πολλές γυναίκες διανύουν αυτή τη φάση ενώ παράλληλα φροντίζουν έφηβους και ηλικιωμένους γονείς ενώ ανταποκρίνονται σε έντονες επαγγελματικές υποχρεώσεις– το ορμονικό μίγμα μπορεί να γίνει πολύπλοκο.

«Δεν είναι ότι υπάρχει έλλειψη θέλησης να κάνουμε τα πράγματα σωστά -είναι ότι το περιβάλλον και οι ορμονικές αλλαγές μπορούν να έχουν μεγαλύτερο βάρος από ό,τι μπορούμε να αντέξουμε» λέει η ειδικός διατροφολόγος.

«Αξιολογούμε τα επίπεδα φλεγμονής, τον όγκο του σώματος, το κοιλιακό λίπος, το ποσοστό μυϊκής μάζας και πολλούς άλλους παράγοντες. Το βάρος δεν σας καθορίζει -στόχος μας είναι ένα υγιές σώμα που συνάδει με τους προσωπικούς σας στόχους»

Η Χάιντι Κλουμ φτάνει με τον σκύλο της, τον Φριτς, στο ξενοδοχείο Martinez την παραμονή της έναρξης του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, στις 11 Μαΐου 2026. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Πόση αύξηση βάρους είναι «φυσιολογική» κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης;

Τα στοιχεία δείχνουν ότι πολλές γυναίκες μπορεί να πάρουν μεταξύ 2 και 5 κιλών κατά τη διάρκεια της εμμηνοπαυσιακής μετάβασης.

Στην κλινική πρακτική, το επίκεντρο δεν είναι καν το βάρος. «Αξιολογούμε τα επίπεδα φλεγμονής, τον όγκο του σώματος, το κοιλιακό λίπος, το ποσοστό μυϊκής μάζας και πολλούς άλλους παράγοντες. Το βάρος δεν σας καθορίζει -στόχος μας είναι ένα υγιές σώμα που συνάδει με τους προσωπικούς σας στόχους» εξηγεί η ειδικός.

Περίμετρος της μέσης

Το πρόβλημα δεν είναι τόσο ο αριθμός που δείχνει η ζυγαριά, όσο ο τύπος του λίπους που αυξάνεται και η συναφής απώλεια μυϊκής μάζας. Μια γυναίκα μπορεί να πάρει τρία κιλά και να παραμείνει πιο υγιής, αν διατηρήσει τη μυϊκή της μάζα και ένα καλό μεταβολικό προφίλ.

Γι’ αυτό, αντί να παρακολουθείτε τη ζυγαριά, είναι πιο χρήσιμο να ελέγχετε την περίμετρο της μέσης (ιδανικά κάτω από 88 εκ.), τη μυϊκή δύναμη, τις μεταβολικές εξετάσεις αίματος και τα καθημερινά επίπεδα ενέργειας.

Πώς να τρώτε κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης

Η στρατηγική αφορά την προσαρμογή, όχι την τιμωρία. Δίνοντας προτεραιότητα στις πρωτεΐνες σε κάθε γεύμα, περίπου 1,2 έως 1,5 g ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα, μέσω τροφών όπως αυγά, ψάρια, όσπρια, τόφου ή γαλακτοκομικά, βοηθά στη μείωση της σαρκοπενίας και στη βελτίωση του αισθήματος κορεσμού.

Δεν πρέπει να φοβόμαστε ούτε τα υγιεινά λίπη. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι και τα λιπαρά ψάρια είναι απαραίτητα για τη σύνθεση ορμονών και τον έλεγχο της φλεγμονής.

Ο δεύτερος εγκέφαλος

Η υγεία του εντέρου γίνεται επίσης σημαντική, συμπεριλαμβανομένων των φυτικών ινών, των ζυμωμένων τροφίμων (που χρησιμοποιούνται με προσοχή σε περιπτώσεις εντερικής ευαισθησίας) και των πολυφαινολών που βρίσκονται στα μούρα, το καθαρό κακάο ή το πράσινο τσάι, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τη φλεγμονή και το μεταβολισμό.

Η σωματική άσκηση πρέπει επίσης να είναι στρατηγική. Προπόνηση ενδυνάμωσης δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα, ασκήσεις χαμηλής έντασης που δεν επιβαρύνουν τα οστά και cardio για τη μεταβολική υγεία.

Ο καλός ύπνος και η ρύθμιση της κορτιζόλης είναι εξίσου σημαντικά με τη διατροφή. Συχνά, αυτό που ονομάζεται «βάρος της εμμηνόπαυσης» είναι στην πραγματικότητα συσσωρευμένο άγχος και διακεκομμένος ύπνος.

*Με στοιχεία από hola.com | Αρχική Φωτό: Η Χάιντι Κλουμ ποζάρει στο κόκκινο χαλί κατά την άφιξη των προσκεκλημένων στην τελετή έναρξης και την προβολή της ταινίας «La Venus electrique» (Το Ηλεκτρικό Φιλί), εκτός διαγωνισμού, στο 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, στις 12 Μαΐου 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnier 

Ναυτιλία
Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

World
FT: Γιατί το πληθωριστικό σοκ θα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2022

Stream magazin
Love Story 01.06.26

Ο Κιάνου Ριβς λέει ότι την Αλεξάνδρα Γκραντ είναι εύκολο να την αγαπήσει κανείς, ενώ η ίδια παραδέχεται ότι η τέχνη της «έχει γίνει πιο χαρούμενη» από τότε που βγαίνει μαζί του.

Icon 01.06.26

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της γυναίκας που επαναπροσδιόρισε τη θηλυκότητα, μια αυστηρά ιδιωτική δημοπρασία φέρνει μυστικά της Μέριλιν Μονρόε στο φως

Υποστηρικτικός 31.05.26

Oι θαυμαστές και οι κριτικοί δεν φαίνεται να εκτιμούν ιδιαιτέρως τις υποκριτικές ικανότητες της Κιμ Καρντάσιαν, ωστόσο ο Πιτ Ντέιβιντσον την θεωρεί εξαιρετική ηθοποιό.

Ποια είναι; 31.05.26

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό People κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ο Μπρους Ντερν θυμήθηκε μια ξεχωριστή συνάντηση με την Μέριλιν Μονρόε στη βροχερή Νέα Υόρκη.

Φτηνή παραγωγή 31.05.26

Ο σκηνοθέτης της ταινίας Πυρετός το Σαββατόβραδο λέει ότι το εμβληματικό σκηνικό της ντίσκο στην ταινία ήταν απίστευτα «χαμηλού προϋπολογισμού» και φαινόταν «απαίσιο» με τα φώτα αναμμένα.

Η ανάρτηση 01.06.26

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, ρίχνει ευθύνες στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι οδηγούν τη διαδικασία των συνομιλιών σε αδιέξοδο

Μπάσκετ 01.06.26

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συγκέντρωσε παίκτες και τεχνικό τιμ στον Παναθηναϊκό, πριν την προπόνηση στο «Τ-Center» και απαίτησε το πρωτάθλημα κόντρα στον Ολυμπιακό.

Serie A 01.06.26

Η διοίκηση των Φρίντκιν καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην αγωνιστική ενίσχυση και τη δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς οι οικονομικοί δείκτες θα καθορίσουν το ευρωπαϊκό μέλλον του συλλόγου

Ελλάδα 01.06.26

Νέα στοιχεία για το έγκλημα στην Καλαμάτα τα ξημερώματα της Δευτέρας 1/6, με τον δράστη να φέρεται να έχει ομολογήσει τη γυναικοκτονία.

Planet Travel 01.06.26

Παρά την αυξανόμενη δημοτικότητά του, αυτό το μικροσκοπικό ελληνικό νησί διατηρεί ακόμα μια αυθεντικότητα που έχουν σχεδόν χάσει τοπία όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος.

Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA, με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να σημειώνουν τις ευθύνες της κυβέρνησης και την εκπρόσωπο της ΝΔ να.... κουνάει το δάχτυλο στην Ευρωπαία εισαγγελέα αντί να δώσει πειστικές απαντήσεις

Δορυφορικές εικόνες 01.06.26

Δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύει το CNN δείχνουν ότι το Ιράν έχει επιδιορθώσει αρκετές από τις ζημιές που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί στις πυραυλικές του εγκαταστάσεις - Πάνω από 20 βάσεις των ΗΠΑ καταστράφηκαν από ιρανικές επιθέσεις

Champions League 01.06.26

Η αλλαγή του φορμάτ από το 2024 δεν έχει επιβραβεύσει τους πρωτοπόρους της κανονικής περιόδου, καθώς μόνο η Τσέλσι κατάφερε να συνδυάσει την πρώτη θέση με την κατάκτηση του τίτλου

Πολιτική 01.06.26

Σε διευκρινιστική δήλωση προχώρησε ο Χάρης Δούκας μετά τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας  του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Συνέντευξη 01.06.26

Λίγο πριν τη μεγάλη τους συναυλία στην Τεχνόπολη στις 7 Ιουλίου, είχαμε μια όμορφη και ουσιαστική συζήτηση με τους Γιαγκίνηδες, για το ρεμπέτικο και τη μουσική στον δρόμο

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

