Μετά τις ανακοινώσεις, ήρθε η ώρα της άφιξης με την αρχή του καλοκαιριού. Ο Γιάκομπ Νίστρουπ βρίσκεται στην Αθήνα από το μεσημέρι της Δευτέρας (1/6), όμως η παραμονή του θα είναι ολιγοήμερη. Ο Νίστρουπ θα μείνει 3-4 μέρες, κατόπιν θα επιστρέψει στη Δανία και θα γυρίσει για την οριστική μετακόμιση του στην ελληνική πρωτεύουσα λίγο πριν την έναρξη της προετοιμασίας, που έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιουνίου. Κατά πάσα πιθανότητα, στο δεύτερο ταξίδι του στην Αθήνα θα τον συνοδέψει η οικογένεια του και μαζί θα επιλέξουν το σπίτι τους στα Νότια Προάστια της Αθήνας.

Επειδή η πρώτη επίσκεψη του Δανού στην Αθήνα θα είναι σύντομη, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου δεν θα παρουσιαστεί ενώπιον του Τύπου. Κατά συνέπεια, η παρουσίαση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού θα μετατεθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Ο Δανός προπονητής θα δειπνήσει απόψε με τον Γιάννη Αλαφούζο και θα έχει μία αναλυτική συνάντηση εργασίας με τους Στέφανο Κοτσόλη και Κορόνα. Εξυπακούεται ότι ο Νίστρουπ είναι ήδη ενήμερος για τις ενέργειες των Κοτσόλη και Κορόνα. Ο Δανός προπονητής συζητά καθημερινά μαζί τους από τότε συμφώνησε προφορικά να αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Αλλά επί ελληνικού εδάφους, ο 38χρονος τεχνικός θα έχει μία εφ’ όλης της ύλησης συζήτηση με τη διοίκηση της ΠΑΕ, για να οριστικοποιήσουν τις αποφάσεις τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νίστρουπ θα έχει κομβικό ρόλο στον μεταγραφικό σχεδιασμό. Ο Δανός έχει περιγράψει τα χαρακτηριστικά που θα ήθελε να έχουν οι ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση. Επιπλέον, θα εγκρίνει ή θα απορρίψει τις τελικές επιλογές των δύο διευθυντών. Ένας παίκτης που δεν θα καλύπτει τον Νίστρουπ, δεν πρόκειται να αποκτηθεί. Αυτή είναι η εντολή του Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος σκοπεύει να στηρίξει έμπρακτα τον προπονητή του.

Περαιτέρω, στη διάρκεια της εβδομάδας θα έρθει στην Αθήνα ο Φράνκο Μπαλντίνι. Ο Ιταλός παράγοντας θα πάρει μέρος σε τουλάχιστον μία από τις συσκέψεις του Νίστρουπ με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού και θα συμβάλλει στην οριστικοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού.

Ο Μπαλντίνι δεν θα συμμετέχει στην καθημερινότητα της ομάδας, όμως θα παρεμβαίνει όποτε είναι απαραίτητο. Ο σύμβουλος του Γιάννη Αλαφούζου θα έχει τακτική επικοινωνία με τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ και θα εκφράζει την άποψη του.