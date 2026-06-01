Μεξικό: Στην αποστολή του Μεξικό για το Μουντιάλ 2026 οι Πινέδα και Σάντσες (vid)
Ο Ορμπελίν Πινέδα και ο Χόρχε Σάντσες βρίσκονται στις τελικές επιλογές του Χαβιέρ Αγκίρε για το Μεξικό για το Μουντιάλ του 2026
Λίγες μέρες απέμειναν για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και το Μεξικό, μια από τις οικοδέσποινες χώρες της μεγάλης γιορτής του ποδοσφαίρου, ανακοίνωσε την 26μελή αποστολή του.
Για τους Έλληνες φιλάθλους, από το squad του Χαβιέρ Αγκίρε ξεχωρίζει η παρουσία των Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και του Χόρχε Σάντσες από τον ΠΑΟΚ. Όπως φυσικά και εκείνη του πολύπειρου τερματοφύλακα, Γκιγιέρμο Οτσόα (έκτη φορά σε Μουντιάλ!).
Η ανακοίνωση της τελικής αποστολής έγινε με ένα ωραίο βίντεο και το εξής σύνθημα: «Δεν είμαστε μόνο 26… Είμαστε οι εδώ και οι εκεί. Σήμερα και πάντα».
Al Llamado.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/WhBB9A6PNF
— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026
Η αποστολή του Μεξικό με Πινέδα:
Τερματοφύλακες
Ραούλ Ράνχελ
Κάρλος Ασεβέδο
Γκιγιέρμο Οτσόα
Αμυντικοί
Ισραέλ Ρέγιες
Χόρχε Σάντσες
Σέσαρ Μόντες
Έντσον Άλβαρες
Γιόχαν Βάσκες
Χεσούς Γκαγιάρδο
Ματέο Τσάβες
Μέσοι
Άλβαρο Φιδάλγο
Μπράιαν Γκουτιέρες
Ορμπελίν Πινέδα
Έρικ Λίρα
Λουίς Ρόμο
Όμπεντ Βάργκας
Χιλμπέρτο Μόρα
Λουίς Τσάβες
Επιθετικοί
Ρομπέρτο Αλβαράδο
Σέσαρ Ουέρτα
Γκιγιέρμο Μαρτίνες
Αρμάντο Γκονσάλες
Σαντιάγο Χιμένες
Ραούλ Χιμένες
Χουλιάν Κινιόνες
Αλέξις Βέγα
