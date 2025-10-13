Πινέδα: «Δεν είμαι στην καλύτερη κατάσταση»

Το Μεξικό δέχτηκε βαριά ήττα από την Κολομβία με 4-0, σε φιλικό που διεξήχθη στις ΗΠΑ. Ο Ορμπελίν Πινέδα ξεκίνησε στο βασικό σχήμα της ομάδας του Χαβιέρ Αγκίρε, και αντικαταστάθηκε στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο μέσος της ΑΕΚ μετά το παιχνίδι έκανε κριτική στον εαυτό του, κάνοντας αναφορά στο ντεφορμάρισμά του. Παράλληλα, όσον αφορά την αναμέτρηση με την Κολομβία, μίλησε για τα σημεία του παιχνιδιού που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα.

Οι δηλώσεις του Πινέδα

«Προσωπικά, θέλω να κάνω λίγη αυτοκριτική, γιατί δεν νομίζω ότι είμαι στα καλύτερά μου. Ξέρω ότι έχω σταματήσει να τα δίνω όλα για την εθνική ομάδα και αυτό αλλάζει με σκληρή δουλειά, προσήλωση κάθε μέρα και δίνοντας τα πάντα σε κάθε προπόνηση»

Για το παιχνίδι με την Κολομβία: «Είναι δύσκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο γιατί προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε το παιχνίδι και δύο στημένες φάσεις και δύο αντεπιθέσεις μας κόστισαν πολύ. Πρέπει να αλλάξουμε τον ρόλο μας, γιατί τέτοια παιχνίδια θα δίνουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο».