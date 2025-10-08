Νέα σενάρια για Πινέδα: «Είναι στόχος της Τσίβας για τον Γενάρη…»

Νέο επεισόδιο στο σίριαλ επιστροφής του Ορμπελίν Πινέδα στο Μεξικό, με δημοσίευμα να αναφέρει πως η Τσίβας εξετάζει την περίπτωσή του μέσου της ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα «El Futbolero», αποκαλύπτει την πρόθεση της πρώην ομάδας του να τον φέρει ξανά στη χώρα του, εκεί που, όπως σημειώνει «νιώθει ευτυχισμένος», ενώ γίνεται και αναφορά στην μειωμένη ρήτρα αποδεσμευσής του.

Τι αναφέρουν στο Μεξικό για Πινέδα και Τσίβας

«Η περίοδος του Πινέδα στην Τσίβας ήταν αναμφίβολα σημαντική για την καριέρα του. Ήταν η Τσίβας που πήρε την απόφαση να τον υπογράψει σε ηλικία 19 ετών. Η περίοδος του στην ομάδα ήταν σημαντική, σε σημείο που κέρδισε τα πάντα με τον σύλλογο. Λίγο αργότερα, έκανε τη μεταγραφή του πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στην Κρουζ Αζούλ , όπου κατέκτησε επίσης ένα πρωτάθλημα. Έφυγε από τον σύλλογο για να πραγματοποιήσει το όνειρό του να μεταναστεύσει στην Ευρώπη. Τώρα, στα 29 του, γίνεται λόγος για μια πιθανή επιστροφή στο Μεξικό», αναφέρει χαρακτηριστικά και συμπληρώνει:

«Η Τσίβας αφού βρήκε συνέπεια υπό την τακτική καθοδήγηση του Γκαμπριέλ Μιλίτο, θα προσπαθήσει να επιδιώξει την επιστροφή του Πινέδα στην επόμενη μεταγραφική περίοδο. Ειδικά τώρα που ο παίκτης έχει πολύ χαμηλότερη ρήτρα αποδέσμευσης από ό,τι είχε τις προηγούμενες περιόδους».