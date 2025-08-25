ΑΕΚ: Έγινε… 100άρης στο πρωτάθλημα ο Πινέδα (pic)

Στο… κλαμπ των 100άρηδων μπήκε ο Ορμπελίν Πινέδα. Ο Μεξικανός άσος έφτασε τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα της ΑΕΚ στη Super League αλλά και τις 130 συνολικά με τα κιτρινόμαυρα σε όλες τις διοργανώσεις.

Πλέον η Ένωση είναι η ομάδα με την οποία έχει αγωνιστεί περισσότερες φορές στην καριέρα του καθώς προσπέρασε τις 128 συμμετοχές που είχε καταγράψει με τη φανέλα της Τσίβας.

Σε αυτά τα 130 παιχνίδια ο διεθνής άσος έχει πετύχει 15 γκολ ενώ έχει δώσει και 12 ασίστ. Με την ΑΕΚ πανηγύρισε το νταμπλ το 2023 ενώ το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 όταν και θα έχει κλήσει μία πενταετία στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Μάνταλος βρήκε δίχτυα για 11η συνεχόμενη σεζόν με την ΑΕΚ

Ο Πέτρος Μάνταλος αποδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σταθερότητά του με την ΑΕΚ, καθώς με το γκολ που σημείωσε απέναντι στον Πανσερραϊκό πρόσθεσε μια ιδιαίτερη διάκριση στο ενεργητικό του. Ο αρχηγός της Ένωσης έχει σκοράρει για 11 σερί σεζόν στη Super League, ενώ αν προστεθεί και η χρονιά που αγωνίστηκε στη Β’ Εθνική, ο αριθμός ανεβαίνει στις 12.

Συνολικά, με την κιτρινόμαυρη φανέλα έχει πετύχει 67 γκολ, εκ των οποίων τα 31 στην Super League. Πρόκειται για μια επίδοση που τον κατατάσσει δίπλα σε ιστορικές μορφές της ομάδας. Αντίστοιχα ρεκόρ είχαν καταγράψει στο παρελθόν ο Χρήστος Αρδίζογλου (1974-85) και ο Τάκης Καραγκιοζόπουλος (1981-92).

Λίγο πιο πάνω βρίσκονται οι Στέλιος Μανωλάς και Τόνι Σαβέφσκι με 12 διαδοχικές σεζόν με γκολ, ενώ κορυφαίος όλων παραμένει ο θρυλικός Μίμης Παπαϊωάννου, ο οποίος σκόραρε επί 17 συνεχόμενα χρόνια με την ΑΕΚ, επίδοση που φαντάζει ακατάρριπτη.