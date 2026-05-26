Κραυγή αγωνίας του Δημάρχου Αγράφων για κατεστραμμένο δρόμο

Κραυγή αγωνίας για την περιοχή του από τον Δήμαρχο Αγράφων, Αλέξη Καρδαμπίκη, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του ότι από τις αρχές Δεκεμβρίου κατατέθηκε από τον Δήμο Αγράφων επείγον αίτημα προς κάθε αρμόδιο φορέα.

Στην ανάρτηση του ο Δήμαρχος υποστηρίζει αναφέροντας αναλυτικά:

«Καθίζηση στην Αλευράδα. Εδώ και 7 μήνες η Ευρυτανία βρίσκεται σε αποκλεισμό.

Από τις αρχές Δεκεμβρίου κατατέθηκε από το Δήμο Αγράφων επείγον αίτημα προς κάθε αρμόδιο φορέα.

Λίγες ημέρες αργότερα, 28 Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Αγράφων και Δήμου Αμφιλοχίας εξέφρασαν δημόσια την αγανάκτηση και την ανησυχία τους για την κατάσταση.

Η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Μαυρομμάτη, επισκέφθηκαν άμεσα την περιοχή και προχώρησαν με εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας στο κλείσιμο του δρόμου. Λίγες μέρες αργότερα πραγματοποίησαν μελέτη και ζήτησαν χρηματοδότηση από την κεντρική κυβέρνηση.

Από τότε όμως δεν έγινε τίποτα.

• 7 μήνες χωρίς καμία ουσιαστική παρέμβαση.

• 7 μήνες χωρίς χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης.

• 7 μήνες χωρίς προσωρινή πρόσβαση.

Και όμως, μιλάμε για έναν Εθνικό δρόμο. Τον βασικό οδικό άξονα που ενώνει την Ευρυτανία με την Αιτωλοακαρνανία.

Έναν δρόμο ζωτικής σημασίας για την καθημερινότητα, την οικονομία και την επιβίωση ολόκληρης της περιοχής.

Όλο το εμπόριο και η σύνδεση των κατοίκων γίνεται μέσω Αγρινίου.

Η κτηνοτροφία δέχεται τεράστιο πλήγμα, με αυξημένο κόστος μεταφοράς και χρόνου, ενώ οι παραγωγοί βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με την ευλογιά, τις επιθέσεις λύκων και τη διαρκή πίεση στις τιμές.

Το πρόβλημα αγγίζει πλέον και την υγεία των κατοίκων: Αιμοκαθαιρόμενοι, καρκινοπαθείς που χρειάζονται χημειοθεραπείες, ηλικιωμένοι, παιδιά για εμβόλια, άνθρωποι που πρέπει να μετακινηθούν για γιατρούς και εξετάσεις.

Η ύπαιθρος ερημώνει!

Τα χωριά συρρικνώνονται δημογραφικά. Τα καφενεία κλείνουν και η καθημερινότητα γίνεται όλο και δυσκολότερη. Και ενώ τα τελευταία χρόνια η επισκεψιμότητα της περιοχής αυξάνεται, το ίδιο το κράτος μοιάζει να κάνει ό,τι μπορεί για να την σταματήσει.

Ζητάμε τα αυτονόητα:

• Άμεση προσωρινή πρόσβαση

• Σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης

• Ουσιαστικές λύσεις και όχι διαρκείς υποσχέσεις

Δυστυχώς, από την εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη, το σχέδιο οδικής σύνδεσης της περιοχής με τη Θεσσαλία παραμένει στα χαρτιά. Η διασύνδεση της Ιόνιας Οδού με την Ε65 αποτελεί πλέον μονόδρομο.

Ας γίνει επιτέλους το πρώτο βήμα: Ένας σύγχρονος δρόμος από τη Γέφυρα Τατάρνας μέχρι την Ιόνια Οδό.

Η περιοχή δεν ζητά προνόμοια!

Ζητά το δικαίωμα να παραμείνει ζωντανή. Ώρα για συστράτευση, με πράξεις και όχι λόγια, απέναντι στην απαξίωση και την ερημοποίηση της ελληνικής υπαίθρου»

Πηγή αρχικής φωτογραφίας: https://www.facebook.com/alexis.kardabikisii