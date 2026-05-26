26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Κραυγή αγωνίας του Δημάρχου Αγράφων για κατεστραμμένο δρόμο
Αυτοδιοίκηση 26 Μαΐου 2026, 15:28

Κραυγή αγωνίας του Δημάρχου Αγράφων για κατεστραμμένο δρόμο

«Καθίζηση στην Αλευράδα. Εδώ και 7 μήνες η Ευρυτανία βρίσκεται σε αποκλεισμό» είναι ο τίτλος ανάρτησης του Δημάρχου Αγράφων.

Αυτοάνοσα: Η «αόρατη αναπηρία» που σαρώνει τον γυναικείο πληθυσμό

Αυτοάνοσα: Η «αόρατη αναπηρία» που σαρώνει τον γυναικείο πληθυσμό

Κραυγή αγωνίας για την περιοχή του από τον Δήμαρχο Αγράφων, Αλέξη Καρδαμπίκη, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του ότι από τις αρχές Δεκεμβρίου κατατέθηκε από τον Δήμο Αγράφων επείγον αίτημα προς κάθε αρμόδιο φορέα.

Στην ανάρτηση του ο Δήμαρχος υποστηρίζει αναφέροντας αναλυτικά:

«Καθίζηση στην Αλευράδα. Εδώ και 7 μήνες η Ευρυτανία βρίσκεται σε αποκλεισμό.

Από τις αρχές Δεκεμβρίου κατατέθηκε από το Δήμο Αγράφων επείγον αίτημα προς κάθε αρμόδιο φορέα.

Λίγες ημέρες αργότερα, 28 Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Αγράφων και Δήμου Αμφιλοχίας εξέφρασαν δημόσια την αγανάκτηση και την ανησυχία τους για την κατάσταση.

Η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Μαυρομμάτη, επισκέφθηκαν άμεσα την περιοχή και προχώρησαν με εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας στο κλείσιμο του δρόμου. Λίγες μέρες αργότερα πραγματοποίησαν μελέτη και ζήτησαν χρηματοδότηση από την κεντρική κυβέρνηση.

Από τότε όμως δεν έγινε τίποτα.

• 7 μήνες χωρίς καμία ουσιαστική παρέμβαση.

• 7 μήνες χωρίς χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης.

• 7 μήνες χωρίς προσωρινή πρόσβαση.

Και όμως, μιλάμε για έναν Εθνικό δρόμο. Τον βασικό οδικό άξονα που ενώνει την Ευρυτανία με την Αιτωλοακαρνανία.

Έναν δρόμο ζωτικής σημασίας για την καθημερινότητα, την οικονομία και την επιβίωση ολόκληρης της περιοχής.
Όλο το εμπόριο και η σύνδεση των κατοίκων γίνεται μέσω Αγρινίου.

Η κτηνοτροφία δέχεται τεράστιο πλήγμα, με αυξημένο κόστος μεταφοράς και χρόνου, ενώ οι παραγωγοί βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με την ευλογιά, τις επιθέσεις λύκων και τη διαρκή πίεση στις τιμές.

Το πρόβλημα αγγίζει πλέον και την υγεία των κατοίκων: Αιμοκαθαιρόμενοι, καρκινοπαθείς που χρειάζονται χημειοθεραπείες, ηλικιωμένοι, παιδιά για εμβόλια, άνθρωποι που πρέπει να μετακινηθούν για γιατρούς και εξετάσεις.

Η ύπαιθρος ερημώνει!

Τα χωριά συρρικνώνονται δημογραφικά. Τα καφενεία κλείνουν και η καθημερινότητα γίνεται όλο και δυσκολότερη. Και ενώ τα τελευταία χρόνια η επισκεψιμότητα της περιοχής αυξάνεται, το ίδιο το κράτος μοιάζει να κάνει ό,τι μπορεί για να την σταματήσει.

Ζητάμε τα αυτονόητα:

• Άμεση προσωρινή πρόσβαση

• Σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης

• Ουσιαστικές λύσεις και όχι διαρκείς υποσχέσεις

Δυστυχώς, από την εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη, το σχέδιο οδικής σύνδεσης της περιοχής με τη Θεσσαλία παραμένει στα χαρτιά. Η διασύνδεση της Ιόνιας Οδού με την Ε65 αποτελεί πλέον μονόδρομο.

Ας γίνει επιτέλους το πρώτο βήμα: Ένας σύγχρονος δρόμος από τη Γέφυρα Τατάρνας μέχρι την Ιόνια Οδό.
Η περιοχή δεν ζητά προνόμοια!

Ζητά το δικαίωμα να παραμείνει ζωντανή. Ώρα για συστράτευση, με πράξεις και όχι λόγια, απέναντι στην απαξίωση και την ερημοποίηση της ελληνικής υπαίθρου»

Πηγή αρχικής φωτογραφίας: https://www.facebook.com/alexis.kardabikisii

ΕΚΤ: «Γεράκια» και «περιστέρια» συντάσσονται στη γραμμή αύξησης των επιτοκίων

Αυτοάνοσα: Η «αόρατη αναπηρία» που σαρώνει τον γυναικείο πληθυσμό

Μέτρα στήριξης: Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για την ενίσχυση των 150 ευρώ

Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης με διπλωμάτες από Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία
Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν θέματα που αφορούν στην Πολιτική Προστασία, στην ασφάλεια αλλά και στη σπουδαιότητα χρήσης του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης.

Δήμος Α.Αναργύρων-Καματερού: Αποκαταστάθηκε πεζογέφυρα που ενώνει τους Α. Αναργύρους με τη Ν. Φιλαδέλφεια
«Δόθηκε οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους κατοίκους της περιοχής» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

Ορισμένοι ορεινοί και νησιωτικοί Δήμοι προβληματίζονται για την ημερομηνία των επόμενων εκλογών
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ από κάποιους ορεινούς και μικρούς νησιωτικούς δήμους έχει τεθεί το θέμα μεταφοράς των αυτοδιοικητικών εκλογών από την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου του 2028 την πρώτη Κυριακή λόγω καιρικών συνθηκών.

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού: «Σιγή» για τις Πανελλήνιες–Μια ουσιαστική πρωτοβουλία υπέρ των υποψηφίων
Αναγνωρίζοντας ότι οι εξετάσεις αποτελούν μία από τις πιο απαιτητικές στιγμές στη ζωή χιλιάδων νέων ανθρώπων, η δημοτική αρχή αποφάσισε να μην χορηγεί άδειες εκσκαφών και διακοπής κυκλοφορίας κατά την εξεταστική περίοδο.

Υπογράφηκε η παραχώρηση της έκτασης για την ανέγερση του σύγχρονου Καλλιτεχνικού Σχολείου στο Μεσολόγγι
Το Καλλιτεχνικό Σχολείο Μεσολογγίου αποτελεί ένα από τα μόλις εννέα που λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα και σήμερα εκπαιδεύει 143 μαθητές από την Αιτωλοακαρνανία και την Αχαΐα.

Ι. Καϊτεζίδης:«Η μεγάλη αποχή της 2ης Κυριακής έδειξε ότι οι πολίτες δεν ήθελαν το ισχύον εκλογικό σύστημα»
Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, μίλησε στο in για τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης και το εκλογικό σύστημα.

Ιρλανδία: Θέλει να απαγορεύσει τις εισαγωγές αγαθών από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Η Ιρλανδία, από τους σκληρούς επικριτές του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, υποσχέθηκε για πρώτη φορά να επιβάλει κυρώσεις στους ισραηλινούς οικισμούς τον Οκτώβριο του 2024

«Θεραπείες» μεταστροφής: Βασανιστήρια με ψευδοεπιστημονικό μανδύα – Πώς η Ελλάδα τις επιτρέπει από το παράθυρο
Οι «θεραπείες» μεταστροφής, που αποσκοπούν να αλλάξουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου, θεωρούνται βασανιστήρια. Η ΕΕ δεσμεύθηκε να τις απαγορεύσει. Τι ισχύει στην Ελλάδα.

Η πιο σαδιστική σκηνή της ταινίας «Τα Πουλιά»: Το ψέμα που είπαν στην Τίπι Χέντρεν
Το νέο βιβλίο «A Century of Hitchcock» αποκαλύπτει λεπτομέρειες από τα παρασκήνια σχετικά με τη σκηνή της επίθεσης του σμήνους γλάρων και κοράκων, που τρομοκράτησε την ηθοποιό Τίπι Χέντρεν.

Τέμπη: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή δήλωσαν οικογένειες τριών ακόμα θυμάτων
Το μεσημέρι της Τρίτης, οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα προσήλθαν στο γραφείο του αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη, ο οποίος διενεργεί την έρευνα για τη συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης, ζητώντας τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του Κώστα Αχ. Καραμανλή

ΕΕ: Σε ποια χώρα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους; – «Υπό το μηδέν» η Ελλάδα
Μια πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των πολιτών στην ΕΕ αποταμιεύουν για λόγους προληπτικής εξασφάλισης, ενώ η συνταξιοδότηση αποτελεί το κύριο κίνητρο για το ήμισυ εξ αυτών - Μόνη θλιβερή εξαίρεση η Ελλάδα, όπου η ακρίβεια «τρώει» το εισόδημα

Ιράν: Ζητά την αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων από παγωμένα κεφάλαια για να προχωρήσει σε συμφωνία
Αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων από ιρανικά κεφάλαια ζητά η Τεχεράνη για να προχωρήσει η συμφωνία - Τα μισά μπροστά

Το Ιράν ζητά την αποδέσμευση του μισού ποσού πριν την υπογραφή της συμφωνίας και του υπολοίπου μετά τις 60 ημέρες όταν και θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για μόνιμο τερματισμό του πολέμου

Εξεταστική υποκλοπών: Ο Τασούλας του 2022 «αδειάζει» το Μαξίμου του 2026
Σε ακόμα πιο δεινή θέση το Μαξίμου μετά τις μεθοδεύσεις του για το μπλοκάρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Η διαπιστωτική δήλωση του πρώην Προέδρου της Βουλής και νυν Προέδρου της Δημοκρατίας το 2022, καταδεικνύει το δεσμευτικό κοινοβουλευτικό προηγούμενο για την απαιτούμενη πλειοψηφία και ρίχνει στο κενό το σόφισμα Βορίδη για την αύξηση στους 151 βουλευτές.

Τσουκαλάς: Είναι αστείο να μιλά για θεσμικότητα ο πρωθυπουργός της συγκάλυψης και της προσβολής των θεσμών
«Ο πρωθυπουργός που έκανε ξέφραγο αμπέλι τη χώρα και παρακολουθούσε υπουργούς και πολιτικούς αντιπάλους, που συγκάλυψε συνταγματικά το σκάνδαλο των υποκλοπών και σήμερα εμφανίζεται να εκβιάζεται πολιτικά από πρόσωπα που συνδέθηκαν με την υπόθεση, δεν μπορεί να κάνει μαθήματα θεσμικότητας στο ΠΑΣΟΚ και στον Ανδρουλάκη», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής – «Κόπηκαν μάρτυρες από τις συναντήσεις» καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ
Αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στην Αθήνα για να εξετάσει την υπόθεση με τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί

Κιλκίς: Υπόθεση deepfake εικόνας με θύμα 15χρονη – Δικογραφία σε βάρος δύο συνομήλικών της
Η ανήλικη κατέθεσε στις Αρχές του Κιλκίας ότι συνομήλικός της χρησιμοποίησε φωτογραφία της και, μέσω εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, δημιούργησε ψεύτικη, επεξεργασμένη εικόνα που την απεικόνιζε γυμνή

Γιώργος Μπαρτζώκας, η φαντασία στην εξουσία
Ο «Μπαρτζωκισμός» ζει, βασιλεύει και οδηγεί τον μπασκετικό Ολυμπιακό εκ του ασφαλούς. Και όλα όσα ζούσαν στο μυαλό του προπονητή του, τώρα είναι στην... μπασκετική εξουσία.

Φιόγκοι, τολμηρές εμφανίσεις και παραβάσεις των κανόνων – Η τελετή λήξης στο κόκκινο χαλί των Καννών
Καθώς η La Croisette των Καννών έκλεισε για άλλη μια χρονιά, ας ρίξουμε μια ματιά στις πιο αξιομνημόνευτες εμφανίσεις της τελευταίας εβδομάδας.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

