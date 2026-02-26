Αποκαλυπτικές φωτογραφίες των καταστροφών στο Δήμο Αγράφων-Έκκληση του Δημάρχου για βοήθεια

«Οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν τον Δήμο Αγράφων προκάλεσαν εκτεταμένες κατολισθήσεις και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές των χωριών μας», αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης και προσθέτει:

«Δρόμοι έχουν υποστεί καθιζήσεις και ρήγματα, η πρόσβαση σε οικισμούς παραμένει δύσκολη, ενώ χάθηκε ο ιστορικός Νερόμυλος που ήταν σε λειτουργία του 1820 στη Δάφνη, ένα σημαντικό μνημείο της τοπικής μας κληρονομιάς. Ο δρόμος για το χωριό Δάφνη έχει μεγάλες καθιζήσεις που καθημερινά γίνονται μεγαλύτερες.

Ο δρόμος προς την Ιερά Μονή Τατάρνας έχει παρουσιάσει σε πολλά σημεία μεγάλες καθιζήσεις και η πρόσβαση στο ιχθυοτροφείο της περιοχής είναι πολύ δύσκολη και επικίνδυνη. Στο χωριό Πρασιά και στο χωριό Κέδρα συνεχίζουμε να έχουμε σημαντικά προβλήματα με κυριότερο την απομάκρυνση πολύ μεγάλων βράχων.

Ως Δήμαρχος Αγράφων, απευθύνω δημόσια έκκληση προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την Ελληνική Πολιτεία για την άμεση στήριξη και χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων αποκατάστασης.

Η κατάσταση ξεπερνά τις οικονομικές και τεχνικές δυνατότητες του Δήμου μας.

Ζητούμε:

Συνεργασία για την άμεση καταγραφή και οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών

Έκτακτη χρηματοδότηση για αποκατάσταση οδικού δικτύου και υποδομών

Κήρυξη των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Στήριξη των κατοίκων και των επαγγελματιών που υπέστησαν ζημιές

Ο Δήμος Αγράφων δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του μια τόσο εκτεταμένη φυσική καταστροφή.

Απαιτείται συντονισμένη παρέμβαση και ουσιαστική στήριξη, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και η βιωσιμότητα των χωριών μας.

Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς να σταθούν άμεσα στο πλευρό της τοπικής μας κοινωνίας».

*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/alexis.kardabikis