Δήμαρχος Ήλιδας: Οι κατολισθήσεις και οι καθιζήσεις έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο

Την εικόνα των ζημιών και των μεγάλων προβλημάτων που πρέπει άμεσα να αντιμετωπισθούν στις πληγείσες περιοχές της Ηλείας συνολικά, παρουσίασαν στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας –αρμόδιο για θέματα φυσικών καταστροφών– Κώστα Κατσαφάδο, ο Βουλευτής Ηλείας κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος, καθώς και οι Δήμαρχοι Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, Αρχαίας Ολυμπίας κ. Άρης Παναγιωτόπουλος και Ανδραβίδας – Κυλλήνης κ. Γιάννης Λέντζας.

Ειδικότερα, και πάντα σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του δήμου Ήλιδας, πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση για τις «πληγές» που άφησαν πίσω τους τα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας, καθώς και για το πλήγμα που έχουν υποστεί οι υποδομές του Δήμου Ήλιδας και ιδιαιτέρως της Δημοτικής Ενότητας Πηνείας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πληθώρα των καθιζήσεων και κατολισθήσεων που καθιστούν αδύνατη την πρόσβαση σε οικισμούς, καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες, εγκυμονώντας παράλληλα σοβαρούς κινδύνους για τους κατοίκους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Χριστοδουλόπουλος υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη για αποτελεσματική στήριξη από την Πολιτεία και ενίσχυση του Δήμου Ήλιδας. Σημειώνεται ότι έχει ήδη κατατεθεί γραπτό αίτημα έκτακτης χρηματοδότησης, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες παρεμβάσεις αποκατάστασης.

Από την πλευρά του, ο κ. Κατσαφάδος, αφού κατέγραψε τα προβλήματα, τόνισε ότι οι ανάγκες των Δήμων της Ηλείας θα συμπεριληφθούν στην επόμενη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να ληφθούν οι αποφάσεις για τις αποζημιώσεις εντός του Μαρτίου.

«Οι κατολισθήσεις και οι καθιζήσεις έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο»

Αμέσως μετά την σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμαρχος Ήλιδας ανέφερε τα εξής: «Στη διάρκεια της συνάντησης είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω με σαφήνεια και τεκμηρίωση τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ήλιδας.

Οι υποδομές του Δήμου μας έχουν δεχτεί σοβαρό πλήγμα από τις παρατεταμένες και ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών. Ιδιαίτερα στην περιοχή της Πηνείας, οι κατολισθήσεις και οι καθιζήσεις έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Χαρακτηριστικό και πλέον ανησυχητικό παράδειγμα αποτελεί το χωριό Μαζαράκι, όπου η κατάσταση είναι δραματική, με σπίτια να βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.

Δυστυχώς, τα φαινόμενα αυτά αποτελούν άμεση συνέπεια των καταστροφικών πυρκαγιών του 2024, που μετέτρεψαν την Πηνεία σε κρανίου τόπο. Η απουσία φυσικής προστασίας του εδάφους, σε συνδυασμό με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, έχει προκαλέσει πρωτοφανείς ρηγματώσεις, κατολισθήσεις και καθιζήσεις σε ολόκληρο το οδικό μας δίκτυο, στην αγροτική οδοποιία, αλλά ακόμη και σε σημεία εντός της πόλης της Αμαλιάδας.

Τόνισα ξεκάθαρα ότι, αν η Πολιτεία δεν στηρίξει άμεσα τον Δήμο με έκτακτες χρηματοδοτήσεις για έργα αποκατάστασης και θωράκισης των υποδομών, η κατάσταση το επόμενο διάστημα θα επιδεινωθεί. Οι ζημιές είναι εκτεταμένες και απαιτούν άμεσες, στοχευμένες και γενναίες παρεμβάσεις.

Ο Υφυπουργός άκουσε με προσοχή τα στοιχεία που του καταθέσαμε και δεσμεύτηκε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αναζήτηση λύσεων. Όπως τονίστηκε στη σύσκεψη, τώρα είναι η ώρα της ευθύνης για όλους μας.

Οι υποδομές του Δήμου Ήλιδας πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα για την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των συνδημοτών μας. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να γίνει χωρίς την Πολιτεία στο πλευρό μας.

Αναμένουμε πλέον συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, χρηματοδοτικά εργαλεία και σαφές χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων. Ο Δήμος Ήλιδας θα συνεχίσει να διεκδικεί με τεκμηρίωση, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα, όσα δικαιούται.»

*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/IlidaCity