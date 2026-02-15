Η χώρα δοκιμάζεται από την κακοκαιρία. Θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν μια σειρά από περιοχές της χώρας. Η εικόνα που παρουσίασε το μεσημέρι της Κυριακής το παραλιακό μέτωπο της Χίου ήταν πρωτοφανής.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο παραλιακός δρόμος στον Βροντάδο, από το ύψος της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μητρόπολης μέχρι και το Τάγμα είναι εξαιρετικά επικίνδυνος, αφού το οδόστρωμα έχει γεμίσει με πέτρες.

Θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν τη Χίο

Η θάλασσα βγήκε κυριολεκτικά έξω από το λιμάνι. Η σφοδρότητα των κυμάτων είναι μεγάλη (κεντρική φωτό: chiospress) και βγαίνουν στην προκυμαία, τόσο στο κεντρικό τμήμα της, όσο και προς την νότια πλευρά, προς το ξενοδοχείο Χανδρής.

Σε λίμνη έχει μετατραπεί η περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο. Τα νερά από το λιμάνι έχουν γεμίσει το οδόστρωμα, φύκια από τη θάλασσα και φερτά υλικά έχουν συσσωρευτεί στα φρεάτια με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αποστραγγιστούν τα νερά και να έχουν προκληθεί πλημμύρες σε καταστήματα και οικίες.

Ανακοίνωσε από τον δήμο

Ανάλογα φαινόμενα εμφανίζονται προς το αεροδρόμιο και την Φάρκαινα, καθώς και τον Καταρράκτη. Από τον δήμο Χίου εκδόθηκε ανακοίνωση με την οποία καλούνται οι κάτοχοι αυτοκινήτων που έχουν σταθμεύσει στην περιοχή του αεροδρομίου Χίου να φροντίσουν για την απομάκρυνσή τους, επειδή κινδυνεύουν να πάθουν ζημιές από τα κύματα που σαρώνουν την παραλιακή ζώνη.

Ήχησε το 112

Μήνυμα του 112 εστάλησαν λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι της Κυριακής (15.02.2206) με την Πολιτική Προστασία να προειδοποιεί για την κακοκαιρία με τα έντονα φαινόμενα. Στο μήνυμα ζητείται ο περιορισμός των μετακινήσεων στις παράκτιες περιοχές.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

Σύσταση για αυξημένη προσοχή και περιορισμό των μετακινήσεων μέσω του 112 ήχησε και στη Σέριφο.

Στη Λήμνο

Υποχώρησε το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό Αγίου Ιωάννη Κάσπακα Λήμνου. Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Λήμνου ενημερώνει ότι η κυκλοφορία στην παραλιακή έχει διακοπεί λόγω της υποχώρησης του οδοστρώματος αλλά και έντονου κυματισμού, αποτέλεσμα των θυελλωδών ανέμων που έχουν εκδηλωθεί στην περιοχή.

Για λόγους ασφάλειας, ο Δήμος Λήμνου παρακαλεί οδηγούς και πεζούς να μην προσεγγίζουν την περιοχή αλλά και ευρύτερα τα παραλιακά μέτωπα και να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα

-Στην Αλεξανδρούπολη, λόγω έντονων θυελλωδών ανέμων, ο παραλιακός δρόμος Μάκρης– Μεσημβρίας κρίνεται άκρως επικίνδυνος για την κυκλοφορία των οχημάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής να αποφεύγουν τη χρήση του παραλιακού δρόμου μέχρι νεωτέρας, για λόγους ασφάλειας.

-Σε συναγερμό ο νομός Πρέβεζας λόγω κατολισθήσεων, εκτροπές κυκλοφορίας στην εθνική οδό Τρίπολης-Πύργου και πλημμύρες στο παραλιακό μέτωπο της Κέρκυρας.

-Από νωρίς το πρωί της Κυριακής η ατμόσφαιρα πάνω από την Αττική ήταν αποπνικτική εξαιτίας της μεγάλης συγκέντρωσης της αφρικανικής σκόνης.

Σοβαρά προβλήματα και στον παραλιακό δρόμο της Κύμης, στην Εύβοια, λόγω της κακοκαιρίας.