Τρίτη 26 Μαϊου 2026
25.05.2026 | 23:41
Οικογενειακή τραγωδία στον Χολαργό – Πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε
Η αύξηση της θερμοκρασίας στον Ειρηνικό τροφοδοτεί τους φόβους για πολύ ισχυρό «σούπερ Ελ Νίνιο»
Κόσμος 26 Μαΐου 2026, 04:13

Οι αυξημένες θερμοκρασίες στον Ειρηνικό Ωκεανό, προκαλούν φόβους πως ένα ισχυρό Ελ Νίνιο θα μπορούσε να φέρει ρεκόρ ανόδου θερμοκρασιών.

Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

Οι θερμοκρασίες στον Ειρηνικό Ωκεανό αυξάνονται ραγδαία, προκαλώντας φόβους ότι ένα ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο θα μπορούσε να φέρει ρεκόρ παγκόσμιας ζέστης και χαοτικές καιρικές συνθήκες, καθώς και νέες ζημιές στους κοραλλιογενείς υφάλους που έχουν ήδη αποδυναμωθεί από την κλιματική αλλαγή.

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που αναπτύσσεται στον Ειρηνικό κάθε δύο έως επτά χρόνια και μπορεί να διαταράξει τις καιρικές συνθήκες σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας ξηρασία σε ορισμένες περιοχές και έντονες βροχοπτώσεις σε άλλες, όπως αναφέρει το Radio France Internationale.

Οι μετεωρολόγοι της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ – NOAA αναφέρουν ότι υπάρχει περίπου 80% πιθανότητα να αναπτυχθεί το φαινόμενο Ελ Νίνιο μέχρι τον Ιούλιο. Οι θερμοκρασίες της θάλασσας σε βασικά σημεία του ισημερινού Ειρηνικού αυξάνονται ραγδαία, ενώ κάτω από την επιφάνεια σχηματίζεται μια μεγάλη μάζα ασυνήθιστα θερμού νερού.

Αρκετές μετεωρολογικές υπηρεσίες προβλέπουν ότι οι θερμοκρασίες στον Ειρηνικό θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 2,5 °C ή περισσότερο πάνω από τον μέσο όρο αργότερα φέτος. Μόνο τρία φαινόμενα Ελ Νίνιο από το 1877-78 έχουν ξεπεράσει το όριο των 2 °C, το 1982-83, το 1997-98 και το 2015-16.

«Σίγουρα κάτι έρχεται. Είμαστε πολύ σίγουροι για αυτό και φαίνεται ότι θα είναι ένα μεγάλο φαινόμενο», δήλωσε ο Άνταμ Σκάιφ, επικεφαλής των μακροπρόθεσμων προβλέψεων στο Μετεωρολογικό Γραφείο του Ηνωμένου Βασιλείου, στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Απρόβλεπτοι άνεμοι

Η NOAA αναφέρει ότι υπάρχει μία στις τρεις πιθανότητες αυτό το φαινόμενο να φτάσει τους 2 °C ή και παραπάνω, κατατάσσοντάς το στην κατηγορία του «σούπερ Ελ Νίνιο». Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η τελική του ένταση θα εξαρτηθεί από τους ανέμους, οι οποίοι παραμένουν δύσκολο να προβλεφθούν.

Τα ισχυρότερα φαινόμενα Ελ Νίνιο συνήθως σχηματίζονται όταν οι αληγείς άνεμοι εξασθενούν στον Ειρηνικό, επιτρέποντας σε περισσότερο θερμό νερό να εξαπλωθεί στην επιφάνεια του ωκεανού. Ωστόσο, αυτοί οι άνεμοι μπορούν επίσης να ενισχυθούν απροσδόκητα.

«Όταν συμβαίνει αυτό, η ανάπτυξη του Ελ Νίνιο σταματά ή ακόμη και αντιστρέφεται», δήλωσε η Μισέλ Λ’Ερέ, επικεφαλής του τμήματος «Ελ Νίνιο-Νότια Ταλάντωση» της NOAA.

«Τελικά, η ένταση αυτού του φαινομένου πιθανότατα θα επηρεαστεί από αυτές τις λεπτομέρειες, όπως οι άνεμοι χαμηλού επιπέδου, τους οποίους δεν μπορούμε να προβλέψουμε πολλούς μήνες νωρίτερα» προσθέτει η Λ’ Ερέ.

Πιθανό νέο ρεκόρ

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο τείνει να κορυφώνεται γύρω στον Δεκέμβριο, αλλά η θερμότητα των ωκεανών απελευθερώνεται σταδιακά και μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των παγκόσμιων θερμοκρασιών τα επόμενα χρόνια. Πολλά έτη με ρεκόρ θερμοκρασίας, όπως τα 1998, 2010, 2016, 2023 και 2024, συνέπεσαν με ή ακολούθησαν σημαντικά φαινόμενα Ελ Νίνιο.

«Θα μπορούσε εύκολα να σημειωθεί νέο ρεκόρ παγκόσμιας θέρμανσης το 2027» αν διαμορφωθεί ένα ακραίο φαινόμενο Ελ Νίνιο φέτος, δήλωσε ο Σκάιφ. Ακόμη και ένα ασθενέστερο Ελ Νίνιο θα εμφανιζόταν σε έναν κόσμο που έχει ήδη θερμανθεί από την κλιματική αλλαγή.

«Οι επιπτώσεις αυτού του Ελ Νίνιο – σε φαινόμενα όπως οι βροχοπτώσεις και φυσικά η θερμοκρασία – προστίθενται στην κλιματική αλλαγή και θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι μεγαλύτερες από οτιδήποτε έχουμε δει στο παρελθόν», πρόσθεσε ο Σκάιφ.

Οι επιστήμονες τονίζουν επίσης ότι τα ισχυρότερα φαινόμενα Ελ Νίνιο αυξάνουν τις πιθανότητες πιο σοβαρών επιπτώσεων, αλλά δεν τις εγγυώνται.

Οι ύφαλοι υπό πίεση

Οι ερευνητές προειδοποιούν επίσης για σοβαρές επιπτώσεις στους κοραλλιογενείς υφάλους, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί επανειλημμένα φαινόμενα λεύκανσης λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας των ωκεανών.

«Κάθε παγκόσμιο φαινόμενο λεύκανσης των κοραλλιών έχει συμβεί κατά τη διάρκεια ενός έτους Ελ Νίνιο», εξήγησε ο Κλιντ Όκλεϊ, ερευνητής κοραλλιών στο Πανεπιστήμιο Βικτόρια του Ουέλλινγκτον.

Ένα ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο θα μπορούσε να αποδειχθεί «σοβαρό και καταστροφικό για πολλούς κοραλλιογενείς υφάλους σε όλο τον κόσμο», είπε, περιγράφοντας την προοπτική με «φόβο, αν και όχι έκπληξη».

Η λεύκανση συμβαίνει όταν το θαλασσινό νερό γίνεται πολύ ζεστό και τα κοράλλια χάνουν τα φύκια που τους δίνουν χρώμα και τροφή. Εάν το νερό κρυώσει αρκετά γρήγορα, τα κοράλλια μπορούν να επιβιώσουν. Εάν η ζέστη διαρκέσει πολύ, τα κοράλλια μπορεί να λιμοκτονήσουν και να πεθάνουν.

«Αν υποστείς λεύκανση πριν καν αναρρώσεις και καταφέρεις να αναπαραχθείς ξανά, τότε από εκεί και πέρα η πορεία είναι μόνο καθοδική», είπε ο Όκλεϊ. Το τελευταίο παγκόσμιο φαινόμενο μαζικής λεύκανσης ανακοινώθηκε το 2024.

Στην Καραϊβική, ορισμένοι τύποι κοραλλιών είναι πλέον «λειτουργικά εξαφανισμένοι», ενώ το Μεγάλο Κοραλλιογενές Φράγμα της Αυστραλίας έχασε μεταξύ 15 και 40 τοις εκατό της κοραλλιογενούς κάλυψής του σε διάφορα σημεία μεταξύ του 2024 και του 2025.

Οι επιστήμονες πειραματίζονται με τεχνικές που περιλαμβάνουν θρεπτικό τζελ, μεθόδους σκίασης και γενετική μηχανική για να βοηθήσουν στην προστασία των υφάλων.

«Υπάρχουν πολλές πραγματικά σημαντικές και καινοτόμες στρατηγικές διαχείρισης», δήλωσε η Τζεν Μάθιους, επιστήμονας κοραλλιών στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Σίδνεϊ. «Όλες όμως, απλώς κερδίζουν χρόνο» προσθέτει.

Ομόλογα
Αμερικανικά ομόλογα: Γιατί ανησυχεί ο Λευκός Οίκος

Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

Φυσικό αέριο
ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης

Τραμπ: Είτε το Ιράν θα μας δώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, είτε θα καταστραφεί σε συντονισμό με την Τεχεράνη
Εν μέσω κρίσης 26.05.26

Τραμπ: Είτε το Ιράν θα μας δώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, είτε θα καταστραφεί σε συντονισμό με την Τεχεράνη

Για ακόμα μια φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εμμένει στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, κάτι που το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει πως θα συζητηθεί μετά τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Σύνταξη
Έμπολα: Η επιδημία «θα χειροτερέψει» προτού η κατάσταση «καλυτερέψει» λέει ο ΠΟΥ
Κόσμος 26.05.26

Έμπολα: Η επιδημία «θα χειροτερέψει» προτού η κατάσταση «καλυτερέψει» λέει ο ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε πως τα πράγματα ενδέχεται να χειροτερέψουν στον Κονγκό, προτού αρχίσουν να εμφανίζονται σημάδια ύφεσης της μεταδοτικότητας του Έμπολα

Σύνταξη
Πολύ ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών στη Χιλή [βίντεο]
Κόσμος 26.05.26

Πολύ ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών στη Χιλή

Πολύ ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,9 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στην Χιλή, όπου παρά το μεγάλο εστιακό βάθος έγινε ιδιαίτερα αισθητός.

Σύνταξη
CENTCOM: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν πως χτύπησαν το Ιράν σε ξηρά και θάλασσα «σε αυτοάμυνα»
Νέο θρίλερ 26.05.26

CENTCOM: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν πως χτύπησαν το Ιράν σε ξηρά και θάλασσα «σε αυτοάμυνα»

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, επιβεβαίωσε πως χτύπησε εκτοξευτήρες του Ιράν και ταχύπλοα του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης σε «αυτοάμυνα»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ ο πρωθυπουργός Νετανιάχου για «οδοντιατρική φροντίδα»
Κόσμος 26.05.26

Σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ ο πρωθυπουργός Νετανιάχου για «οδοντιατρική φροντίδα»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου μεταφέρθηκε στις 22:00 τοπική ώρα, στο νοσοκομείο Χαντάσα της Ιερουσαλήμ για «οδοντιατρική φροντίδα» όπως ανέφερε το γραφείο του Πρωθυπουργού

Σύνταξη
Πληροφορίες για επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούζ
Κόσμος 26.05.26

Πληροφορίες για επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούζ

To ιρανικό SNN και ένας ρεπόρτερ του Al Jazeera επικαλούμενοι πηγές τους, επιβεβαιώνουν φερόμενους θανάτους ιρανών ναυτικών σε αμερικανική επίθεση στο Ορμούζ, με διαφορετικό όμως αφήγημα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ποιες είναι οι προτεραιότητες της ιρανικής αντιπροσωπείας στο Κατάρ
Κόσμος 26.05.26

Ποιες είναι οι προτεραιότητες της ιρανικής αντιπροσωπείας στο Κατάρ

Το ιρανικό Tasnim έκανε γνωστές πριν από λίγο τις προτεραιότητες του Ιράν που εκπροσωπείται από την ομάδα η οποία συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ, δηλαδή στο ανώτερο επίπεδο.

Σύνταξη
Οι επόμενες εκλογές στην Τουρκία έχουν κριθεί, σχολιάζει ο Guardian
Κόσμος 26.05.26

Οι επόμενες εκλογές στην Τουρκία έχουν κριθεί, σχολιάζει ο Guardian

Με τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απομακρύνεται και ένα πανεπιστήμιο να κλείνει τις πύλες του, όλα δείχνουν πως η αυταρχική δημοκρατία της Τουρκίας μετατρέπεται σε παράσταση για ένα ρόλο

Σύνταξη
Ο Λαβρόφ προέτρεψε τον Ρούμπιο να απομακρυνθούν οι αμερικανοί διπλωμάτες από το Κίεβο
Κόσμος 25.05.26

Ο Λαβρόφ προέτρεψε τον Ρούμπιο να απομακρυνθούν οι αμερικανοί διπλωμάτες από το Κίεβο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ενημέρωσε τον αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, για την απόφαση της Ρωσίας να επιτεθεί σε στόχους στο Κίεβο που συνδέονται με τον στρατό

Σύνταξη
Μια ταινία, ένα σκάνδαλο και οι Ευαγγελιστές, μπορεί να στοιχίσουν στον Μπολσονάρο την προεδρία
Βραζιλία 25.05.26

Μια ταινία, ένα σκάνδαλο και οι Ευαγγελιστές, μπορεί να στοιχίσουν στον Μπολσονάρο την προεδρία

Ο Φλάβιο Μπολσονάρο προσπαθεί να εκλεγεί πρόεδρος της Βραζιλίας, αλλά μια ταινία για τον πατέρα του, η οποία χρηματοδοτήθηκε με κεφάλαια από φερόμενο ως απατεώνα, απειλεί την εκλογή του.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καθυστερήσεις στην συμφωνία για ΗΠΑ και Ιράν, εξαιτίας της ορολογίας για τα πυρηνικά και τις κυρώσεις
Κόσμος 25.05.26

Χαμένοι στη μετάφραση» Ιράν και ΗΠΑ - Η ορολογία για τα πυρηνικά καθυστερεί τη συμφωνία

Καθώς τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν φοβούνται πως «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες», είναι πολύ αυστηροί στις διατυπώσεις τους, ώστε να μην υπάρχουν ασάφειες, κάτι που καθυστερεί την διαδικασία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
EE: Από τους ρωσικούς αγωγούς στο αμερικανικό LNG – Η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα όμως παραμένει
Ίδιος παρονομαστής 25.05.26

EE: Από τους ρωσικούς αγωγούς στο αμερικανικό LNG – Η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα όμως παραμένει

Η παρατεταμένη εξάρτηση από μια πηγή ενέργειας που δεν είναι ούτε άφθονη ούτε βιώσιμη εντός της ΕΕ ενέχει σημαντικούς κινδύνους. Ο κίνδυνος αυτός έγινε για άλλη μια φορά εμφανής κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης με το Ιράν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νετανιάχου: Διέταξε «αύξηση της πίεσης» στον Λίβανο – Νέα κλιμάκωση
Βιντεοσκοπημένη δήλωση 25.05.26

Νέα κλιμάκωση - «Αύξηση της πίεσης» στον Λίβανο διέταξε ο Νετανιάχου

Η εντολή Νετανιάχου ήρθε λίγες ώρες αφότου οι ακροδεξιοί υπουργοί του ζήτησαν να επανεκκινήσει τον πόλεμο στον Λίβανο - Εντολές εκκένωσης από το Ισραήλ για πολλές περιοχές

Νεκτάριος Δαργάκης
Ισπανός υπήκοος που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο ανιχνεύτηκε θετικός στον χανταΐό
Κόσμος 25.05.26

Ισπανός υπήκοος που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο ανιχνεύτηκε θετικός στον χανταΐό

Ένας Ισπανός ο οποίος βρίσκονταν ήδη σε καραντίνα σε νοσοκομείο της Μαδρίτης, βρέθηκε θετικός στον χανταϊό. Καμία αλλαγή στην επιδημιολογική αντίδραση στην Ισπανία.

Λαϊκές αντιδράσεις στη Βολιβία – Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του προέδρου
Κινητοποιήσεις 25.05.26

Λαϊκές αντιδράσεις στη Βολιβία – Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του προέδρου

Ο πρόεδρος Πας αντιμετωπίζει ένα κίνημα αμφισβήτησης, αν και ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις τον περασμένο Νοέμβριο, σε μια περίοδο που η Βολιβία διανύει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση εδώ και 40 χρόνια

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

