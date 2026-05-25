Σημαντική είδηση:
25.05.2026 | 21:18
Δραματική επιχείρηση διάσωσης 22χρονου στο Ναυάγιο – Βίντεο ντοκουμέντο
Βασίλισσα Ελισάβετ: Παράταση για την έκθεση μόδας που σπάει κάθε ρεκόρ – Οι τρεις κανόνες του στιλ ως όπλο
Go Fun 25 Μαΐου 2026, 22:20

Βασίλισσα Ελισάβετ: Παράταση για την έκθεση μόδας που σπάει κάθε ρεκόρ – Οι τρεις κανόνες του στιλ ως όπλο

Ακόμη και μετά θάνατον, η βασίλισσα Ελισάβετ συνεχίζει να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η έκθεση Queen Elizabeth II: Her Life in Style [Βασίλισσα Ελισάβετ: Η Ζωή Της Με Στιλ], που φιλοξενείται στην King’s Gallery δίπλα στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή της, σημειώνει πρωτοφανή επιτυχία, έχοντας ήδη ξεπουλήσει κάθε εισιτήριο.

Λόγω της τεράστιας ζήτησης, οι επιμελητές ανακοίνωσαν την 6μηνη παράτασή της μέχρι τις 18 Απριλίου 2027—μια ημερομηνία ορόσημο, καθώς θα αποτελούσε τα 101α γενέθλιά της.

Με περισσότερα από 300 ιστορικά κομμάτια, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά, η έκθεση αναμένεται να αγγίξει τους 400.000 επισκέπτες, γράφοντας ιστορία ως η πιο επιτυχημένη διοργάνωση στα χρονικά του Royal Collection Trust.

Η έκθεση για τη γκαρνταρόμπα της Βασίλισσας Ελισάβετ παρατείνεται για ακόμη έξι μήνες λόγω πρωτοφανούς sold out

Η έκθεση προσφέρει μια εξονυχιστική ματιά στην εξέλιξη του στιλ της μακροβιότερης βασίλισσας στη Βρετανία, ξεκινώντας από την παιδική της ηλικία.

Ανάμεσα στα εκθέματα που ξεχωρίζουν είναι μια «συναρπαστική ανακάλυψη», όπως τη χαρακτήρισε η επιμελήτρια Καρολίν ντε Γκιτό.

Δύο χρυσές λαμέ τουαλέτες που σχεδίασε ο γαλλικός οίκος Jeanne Lanvin για την τότε νεαρή πριγκίπισσα Ελισάβετ και την αδελφή της, πριγκίπισσα Μαργαρίτα.

«Είναι συναρπαστικά από την άποψη της ιστορίας της μόδας και αποτυπώνουν υπέροχα εκείνη τη διάδραση ανάμεσα στο Παρίσι και το Λονδίνο εκείνης της εποχής», εξηγεί η ντε Γκιτό, η οποία ελπίζει ότι η έκθεση θα καταρρίψει έναν μόνιμο μύθο των media.

«Συχνά τη συνέκριναν με την αδελφή της, την πριγκίπισσα Μαργαρίτα, η οποία φορούσε Dior και θεωρούνταν η πιο μοντέρνα από τις δύο. Ήταν πολύ ενδιαφέρον για μένα να καταρρίψω αυτόν τον μύθο, επειδή είναι σαφές ότι η Ελισάβετ νοιαζόταν πραγματικά για την εμφάνισή της και ήταν απόλυτα αναμεμειγμένη και ενημερωμένη. Αυτός ο βαθμός προσωπικής σύνδεσης με τους σχεδιαστές της ήταν μια πραγματική αποκάλυψη» προσθέτει.

Περισσότερα από 300 αντικείμενα—από παιδικά φορέματα Lanvin μέχρι το εμβληματικό νυφικό της—αποκαλύπτουν την προσωπική της σχέση με τη μόδα ως εργαλείο soft διπλωματίας

Στην παγκόσμια σκακιέρα της μεταπολεμικής διπλωματίας, όπου οι ηγέτες επιστράτευαν μνημόνια, συνθήκες και οικονομικές κυρώσεις, η Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ επέλεξε ένα πολύ πιο αθόρυβο, αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικό όπλο: τη ντουλάπα της

Η στρατηγική της Ελισάβετ δεν είχε καμία σχέση με την προσωπική ματαιοδοξία ή την εφήμερη λάμψη της υψηλής ραπτικής. Η Ελισάβετ με κάθε εμφάνιση της έκανε μια απόλυτα υπολογισμένη άσκηση ήρεμης ισχύος φτιαγμένη από μετάξι

Στις προθήκες της King’s Gallery οι επισκέπτες μπορούν να δουν μερικά από τα πρώτα κομμάτια υψηλής ραπτικής της βασίλισσας, όπως το ασημένιο φόρεμα της που φόρεσε ως παρανυφάκι, σχεδιασμένο από τον Έντουαρντ Μολινέ, σε ηλικία μόλις 8 ετών στον γάμο του θείου της, Δούκα του Κεντ, με την πριγκίπισσα Μαρίνα της Ελλάδας το 1934.

Φυσικά, δεσπόζουσα θέση έχουν το νυφικό της από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Φίλιππο, καθώς και η μεγαλοπρεπής τουαλέτα της Στέψης του 1953.

Την παράσταση, όμως, κλέβουν και πιο «παιχνιδιάρικα» κομμάτια, όπως μια φούστα σε χρώμα μπλε της κενταύριας, διακοσμημένη με φιγούρες από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, την οποία της έκαναν δώρο στην Οτάβα του Καναδά το 1951.

«Συχνά τη συνέκριναν με την αδελφή της, την πριγκίπισσα Μαργαρίτα, η οποία φορούσε Dior και θεωρούνταν η πιο μοντέρνα από τις δύο. Ήταν πολύ ενδιαφέρον για μένα να καταρρίψω αυτόν τον μύθο»

Η Ελισάβετ τη φόρεσε το ίδιο βράδυ, για να απαθανατιστεί σε μία από τις πιο ζωντανές της φωτογραφίες καθώς στροβιλιζόταν στην πίστα με τον πρίγκιπα Φίλιππο, ο οποίος φορούσε τζιν και μαντίλι στον λαιμό.

Στον αντίποδα της βασιλικής επισημότητας, η έκθεση περιλαμβάνει ακόμα και το φόρεμα που χρησιμοποίησε η κασκαντέρ της Ελισάβετ για το περίφημο χιουμοριστικό σκετς με τον Τζέιμς Μποντ στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012.

Καθώς η ζήτηση παραμένει στα ύψη, το Royal Collection Trust συστήνει στους ενδιαφερόμενους να προχωρήσουν σε έγκαιρη κράτηση εισιτηρίων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της, το Παλάτι του Χόλιρουντ στο Εδιμβούργο ανοίγει για πρώτη φορά στην ιστορία τα ιδιωτικά διαμερίσματα που χρησιμοποιούσε η βασίλισσα όταν βρισκόταν στη Σκωτία, για ένα περιορισμένο κοινό 100 ημερών.

Οι τρεις πυλώνες – Πώς η Ελισάβετ Β΄ ανήγαγε τη μόδα σε πολιτικό όπλο

Στην παγκόσμια σκακιέρα της μεταπολεμικής διπλωματίας, όπου οι ηγέτες επιστράτευαν μνημόνια, συνθήκες και οικονομικές κυρώσεις, η Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ επέλεξε ένα πολύ πιο αθόρυβο, αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικό όπλο: τη ντουλάπα της.

Σε μια ιστορική θητεία που ξεπέρασε τα εβδομήντα χρόνια, η μακροβιότερη μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν θεσμικά υποχρεωμένη να τηρεί μια σχεδόν απόλυτη σιωπή, παραμένοντας αυστηρά ουδέτερη απέναντι στις πολιτικές εξελίξεις.

Όταν το 1961 επισκέφθηκε την Ινδία, η Ελισάβετ απέφυγε συνειδητά το καθαρό λευκό, το οποίο στην ινδική κουλτούρα είναι συνδεδεμένο με το πένθος, και εμφανίστηκε με ένα φόρεμα στην απόχρωση του «ροζ των Κυκλάμινων», ένα χρώμα που στην τοπική παράδοση συμβολίζει το καλωσόρισμα και τη γιορτή

Εκεί ακριβώς όπου η φωνή της έπρεπε να σιωπήσει, τα ρούχα της ανέλαβαν να μιλήσουν, ως απόλυτα εργαλίας μιας ενδυματολογικής διπλωματίας -μια δεξιότητα που η ίδια γνώριζε πολύ καλά.

Η στρατηγική της Ελισάβετ δεν είχε καμία σχέση με την προσωπική ματαιοδοξία ή την εφήμερη λάμψη της υψηλής ραπτικής. Η Ελισάβετ με κάθε εμφάνιση της έκανε μια απόλυτα υπολογισμένη άσκηση ήρεμης ισχύος, σχεδιασμένη σε σκοτεινά ατελιέ και φωτεινές αίθουσες συσκέψεων του Μπάκιγχαμ.

Σε στενή συνεργασία με τους προσωπικούς της σχεδιαστές—από τον ευφυή Σερ Νόρμαν Χάρτνελ τις πρώτες δεκαετίες της βασιλείας της μέχρι την πιστή Άντζελα Κέλι στα ύστερα χρόνια της—η Ελισάβετ μετέτρεψε τις επίσημες εμφανίσεις της σε ένα ζωντανό κωδικοποιημένο σύστημα γεωπολιτικής συμμαχίας που εξηπηρετούσαν τα συμφέροντα του Στέματος.

Η γκαρνταρόμπα του ουράνιου τόξου

Τα έντονα χρώματα που επέλεγε—από το φωσφορίζον πράσινο μέχρι το βαθύ φούξια και το καναρινί—είχαν μια βαθιά πρακτική χρησιμότητα.

Η Ελισάβετ έπρεπε να ξεχωρίζει αμέσως μέσα στο πλήθος, δικαιώνοντας τη δική της διάσημη ρήση πως «πρέπει να με δουν για να με πιστέψουν».

Ωστόσο, κατά τις κρατικές επισκέψεις της στο εξωτερικό, το χρώμα μεταμορφωνόταν σε διπλωματικό χαιρετισμό.

Όταν το 1961 επισκέφθηκε την Ινδία, η Ελισάβετ απέφυγε συνειδητά το καθαρό λευκό, το οποίο στην ινδική κουλτούρα είναι συνδεδεμένο με το πένθος, και εμφανίστηκε με ένα φόρεμα στην απόχρωση του «ροζ των Κυκλάμινων», ένα χρώμα που στην τοπική παράδοση συμβολίζει το καλωσόρισμα και τη γιορτή.

Αντίστοιχα, στις περιοδείες της στην Αυστραλία, το κίτρινο και το χρυσό κυριαρχούσαν, τιμώντας τα επίσημα εθνικά χρώματα της χώρας.

Τα κεντήματα

Πέρα από την παλέτα, η διπλωματία της κρυβόταν στις λεπτομέρειες των υφασμάτων και στα περίπλοκα κεντήματα.

Το Φόρεμα της Στέψης της, το 1953, υπήρξε το πρώτο μεγάλο δείγμα αυτής της πολιτικής γεωγραφίας.

Ο Χάρτνελ είχε λάβει σαφείς, αυστηρές οδηγίες να ενσωματώσει στη λευκή σατέν τουαλέτα όχι μόνο τα εμβλήματα των τεσσάρων εθνών του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και τα εθνικά σύμβολα των χωρών της Κοινοπολιτείας.

Έτσι, το αγγλικό τριαντάφυλλο και το ιρλανδικό τριφύλλι συνυπήρχαν με το φύλλο σφενδάμου του Καναδά, τη φτέρη της Νέας Ζηλανδίας και τον λωτό της Ινδίας, σε μια προσπάθεια να οπτικοποιηθεί η ενότητα μιας αυτοκρατορίας που άλλαζε μορφή.

Αυτή η λεπτή τέχνη των συμβολισμών αποδείχθηκε καθοριστική δεκαετίες αργότερα, στην ιστορική επίσκεψή της στην Ιρλανδία το 2011—την πρώτη Βρετανού μονάρχη μετά την ανεξαρτησία της χώρας.

@matta_of_fact Not me JUST learning that Queen Elizabeth II’s coronation gown wasn’t actually white and gold… 🫣 The embroidery actually included a full palette of soft pastels (pink, green, yellow, and blue!) to create symbolic motifs from across the Commonwealth. 🧵 And now, those same colors have inspired a new Royal Collection Trust chinaware collection for her 100th birthday. There’s always something new to uncover, even with the most iconic royal pieces and personalities. Let’s dive into the gown’s hidden details and how they’re being brought back into the limelight today. #royalnews #britishmonarchy #royalfashion #queenelizabethii #royalhistory ♬ Morning Blend Bossa – Sum Dekinaita

Σε ένα περιβάλλον γεμάτο ιστορικές πληγές και πολιτικές εντάσεις, η Ελισάβετ εμφανίστηκε στο επίσημο κρατικό δείπνο με μια λευκή τουαλέτα, πάνω στην οποία είχαν κεντηθεί με το χέρι περισσότερα από δύο χιλιάδες μεταξωτά τριφύλλια.

Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κατά την άφιξή της φορούσε ένα παλτό στην ακριβή απόχρωση του ιρλανδικού πράσινου, λειτούργησε ως μια σιωπηρή αίτηση συμφιλίωσης, κερδίζοντας την εκτίμηση της ιρλανδικής κοινής γνώμης χωρίς να χρειαστεί να ειπωθεί ούτε μία πολιτικά επίμαχη λέξη.

Η ίδια προσοχή στη λεπτομέρεια χαρακτήριζε και τις επισκέψεις της στην ηπειρωτική Ευρώπη.

Το 1965, κατά την πρώτη επίσκεψη μέλους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στη Δυτική Γερμανία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η επιλογή του ενδύματος λειτούργησε ως γέφυρα πολιτισμού.

Η Βασίλισσα επέλεξε μια τουαλέτα με βαριά, εξεζητημένα κεντήματα, τα οποία ήταν εμπνευσμένα απευθείας από την αρχιτεκτονική του ροκοκό παλατιού του Schloss Brühl όπου έλαβε χώρα η υποδοχή, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς.

Ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τον εορτασμό της Διακοσιετηρίδας της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας το 1976, η Ελισάβετ επέλεξε να παραθέσει δείπνο στον Πρόεδρο Τζέραλντ Φορντ φορώντας ένα αέρινο, απλό φόρεμα σε απαλό κίτρινο χρώμα, επιδιώκοντας να προσδώσει μια αίσθηση οικειότητας και ζεστασιάς, αποφεύγοντας τις βαριές, αυστηρές βασιλικές αποχρώσεις που θα μπορούσαν να ξυπνήσουν μνήμες της αποικιοκρατίας.

Η σημασία της καρφίτσας

Οι περιβόητες καρφίτσες της Ελισάβετ ήταν εξίσου σημαντικές ως προς τον συμβολισμό τους.

Τοποθετημένες πάντα στο αριστερό πέτο, κοντά στην καρδιά, τα κοσμήματα της βασιλικής συλλογής ήταν φορεμένα πολιτικά διαπιστευτήρια.

Οι καρφίτσες της Ελισάβετ Β’ ήταν σχεδόν πάντα δώρα από ξένους ηγέτες ή συμβόλιζαν τη χώρα που επισκεπτόταν. Η επιλογή τους, ωστόσο, μπορούσε μερικές φορές να λειτουργήσει και ως ένα εξαιρετικά λεπτό, σχεδόν ειρωνικό σχόλιο.

Το καλοκαίρι του 2018, κατά την επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λονδίνο, οι παρατηρητές της βασιλικής εθιμοτυπίας σημείωσαν με νόημα ότι η βασίλισσα επέλεξε να φορέσει μια vintage πράσινη καρφίτσα, η οποία της είχε προσφερθεί ως προσωπικό δώρο από το ζεύγος Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα κατά τη δική τους επίσκεψη στο Παλάτι.

Αν και η ίδια δεν μπορούσε να σχολιάσει τις διεθνείς σχέσεις, η επιλογή του συγκεκριμένου κοσμήματος θεωρήθηκε από τον διεθνή τύπο ως ένα αριστοτεχνικό, βουβό πολιτικό σήμα.

Η ανάλυση αυτής της μοναδικής πολιτικής στρατηγικής έρχεται σήμερα στο προσκήνιο μέσα από το έργο των ανθρώπων που έζησαν και μελέτησαν τη βασιλική γκαρνταρόμπα από κοντά.

Στο βιβλίο της The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe, η επί χρόνια προσωπική ενδυματολόγος της, Άντζελα Κέλι, περιγράφει με λεπτομέρειες τις εξαντλητικές διαδικασίες έρευνας που προηγούνταν κάθε κρατικού ταξιδιού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανένα ύφασμα, χρώμα ή σχέδιο δεν θα προσέβαλλε τις τοπικές ευαισθησίες, αλλά αντίθετα θα λειτουργούσε ως κομπλιμέντο προς τους οικοδεσπότες.

H ντε Γκιτό, επικεφαλής επιμελήτρια του Royal Collection Trust, σημειώνει στον επίσημο κατάλογο της τρέχουσας ιστορικής έκθεσης  ότι η προσωπική ανάμειξη της Ελισάβετ με τους σχεδιαστές της αποκαλύπτει μια γυναίκα που είχε πλήρη επίγνωση της εικόνας της και του πώς αυτή μπορούσε να εξυπηρετήσει το κρατικό καθήκον.

Όπως επιβεβαιώνεται τόσο μέσα από τις σελίδες της αυτοβιογραφίας του Χάρτνελ, Silver and Gold, μέχρι τη σύγχρονη δημοσιογραφική έρευνα της Μπέθαν Χολτ στο The Queen: 70 Years of Majestic Style, η Ελισάβετ Β΄ δεν ακολούθησε ποτέ τις τάσεις της μόδας.

Αντίθετα, χρησιμοποίησε τη μόδα για να γράψει ιστορία, αποδεικνύοντας ότι μερικές φορές, το πιο ισχυρό πολιτικό μανιφέστο μπορεί να είναι ραμμένο από μετάξι και σατέν.

