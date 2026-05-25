Ο Ποντόλσκι αποχαιρετά το ποδόσφαιρο και αγοράζει την ομάδα της καρδιάς του

Ο Λούκας Ποντόλσκι υπήρξε πάντα κάτι περισσότερο από ένας απλός ποδοσφαιριστής. Ακόμη και στις στιγμές που δεν κατάφερε να φτάσει στο επίπεδο της τεράστιας προσδοκίας που δημιουργήθηκε γύρω από το όνομά του, παρέμενε μια ξεχωριστή προσωπικότητα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Εκρηκτικός στο γήπεδο, αυθεντικός έξω από αυτό και πάντα δεμένος με τις ρίζες και την ταυτότητά του, ο Γερμανός παγκόσμιος πρωταθλητής του 2014 αποφάσισε πλέον να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο της ποδοσφαιρικής καριέρας του.

Λίγο πριν συμπληρώσει τα 41 του χρόνια, ο Ποντόλσκι ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, αλλά ουσιαστικά δεν φεύγει από το ποδόσφαιρο. Αντίθετα, περνά σε έναν εντελώς νέο ρόλο: αυτόν του ιδιοκτήτη της Γκόρνικ Ζάμπρζε, της ιστορικής πολωνικής ομάδας στην οποία αγωνιζόταν από το 2021 και την οποία στήριζε από παιδί.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της πόλης να εγκρίνει τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών στον Ποντόλσκι σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον σύλλογο. Ο πρώην διεθνής επιθετικός είχε ήδη μικρό ποσοστό στην ομάδα, όμως πλέον γίνεται ο βασικός ιδιοκτήτης, αποκτώντας πάνω από το 85% των μετοχών. Για τη συμφωνία κατέβαλε περίπου 940.000 ευρώ, ενώ δεσμεύτηκε να επενδύσει επιπλέον τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Στόχος του είναι να επαναφέρει τη Γκόρνικ στις μεγάλες εποχές της. Πρόκειται για έναν από τους πιο ιστορικούς συλλόγους της Πολωνίας, με 14 πρωταθλήματα και ευρωπαϊκή παρουσία που περιλαμβάνει μέχρι και συμμετοχή στον τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων το 1970, όταν είχε αποκλείσει τη Ρόμα στα ημιτελικά. Ωστόσο, η τελευταία κατάκτηση πρωταθλήματος χρονολογείται από το 1988 και η ομάδα αναζητά εδώ και δεκαετίες την επιστροφή της στην κορυφή.

Η επιλογή του Ποντόλσκι να επενδύσει στη Γκόρνικ δεν αποτελεί απλώς επιχειρηματική απόφαση. Είναι μια βαθιά συναισθηματική κίνηση. Παρότι γεννήθηκε στην Πολωνία και μετακόμισε μικρός στη Γερμανία, δεν έκρυψε ποτέ τη σύνδεσή του με τη χώρα καταγωγής του και ιδιαίτερα με τη Ζάμπρζε. Για εκείνον, η επιστροφή στην ομάδα είχε πάντα χαρακτήρα προσωπικής αποστολής.

Η αλήθεια είναι πως ο Ποντόλσκι είχε ξεκινήσει εδώ και χρόνια να «χτίζει» τη ζωή του μετά το ποδόσφαιρο. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του δημιούργησε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη επιχειρηματική αυτοκρατορία, εξελισσόμενος σε έναν από τους πιο δραστήριους πρώην αθλητές της γενιάς του.

Στη Γερμανία έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τις αλυσίδες κεμπάμπ και παγωτού που δημιούργησε. Η εταιρεία “Ice Cream United” διαθέτει πλέον καταστήματα σε ολόκληρη τη Ρηνανία, ενώ τα προϊόντα του πωλούνται ακόμη και στο γήπεδο της Κολωνίας, της ομάδας με την οποία ταυτίστηκε περισσότερο ποδοσφαιρικά. Παράλληλα, τα kebab shops του έχουν αποκτήσει σχεδόν cult χαρακτήρα στη Γερμανία, με ένα από τα πιο γνωστά να βρίσκεται δίπλα ακριβώς στον καθεδρικό ναό της Κολωνίας.

Η επιχειρηματική του δραστηριότητα όμως δεν περιορίστηκε στην Ευρώπη. Όταν μεταγράφηκε στην Ιαπωνία για να αγωνιστεί στη Βίσελ Κόμπε μεταξύ 2017 και 2020, ο Ποντόλσκι προσπάθησε να γνωρίσει βαθύτερα την ιαπωνική κουλτούρα. Ανέπτυξε μάλιστα στενή σχέση με τον θρυλικό πρωταθλητή του σούμο Hakuho Sho, θεωρούμενο από πολλούς ως ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του αθλήματος. Οι δυο τους προπονήθηκαν μαζί και ο Γερμανός προσπάθησε να μάθει βασικές τεχνικές του σούμο, σε μια ακόμη απόδειξη της ιδιαίτερης προσωπικότητάς του.

Το αποχαιρετιστήριο βίντεο που δημοσίευσε στα social media είχε έντονο συμβολισμό. Ο Ποντόλσκι εμφανίζεται να τοποθετεί σε ένα συρτάρι τις φανέλες όλων των ομάδων στις οποίες αγωνίστηκε, πριν κλείσει μια πόρτα και γυρίσει την πινακίδα από το “open” στο “the end”. Στην πραγματικότητα, όμως, το τέλος μοιάζει περισσότερο με μια νέα αρχή.

Γιατί ο Λούκας Ποντόλσκι δεν δείχνει διατεθειμένος να απομακρυνθεί από τον κόσμο που τον έκανε διάσημο. Απλώς αλλάζει ρόλο. Από ποδοσφαιριστής γίνεται πλέον παράγοντας, επενδυτής και άνθρωπος που θέλει να επηρεάσει το μέλλον του συλλόγου που αγαπά. Και ίσως τελικά αυτή να είναι η πιο χαρακτηριστική ιστορία για τον ίδιο: ένας ποδοσφαιριστής που ποτέ δεν περιορίστηκε μόνο στο ποδόσφαιρο.