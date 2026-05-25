Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Κούβα αμφισβήτησε σήμερα «την αντικειμενικότητα» της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, σε σχέση με την οικονομική και ενεργειακή κρίση που μαστίζει το νησί, υπό την αυξανόμενη πίεση των ΗΠΑ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κούβα συνδέονται με μια Συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας από το 2017

Η Κάλας είχε καλέσει την Πέμπτη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Μεξικό, να πάψει ο «έλεγχος» στον πληθυσμό του νησιού.

«Έπειτα από δεκαετίες κακοδιαχείρισης και πολιτικής καταστολής, η οικονομική κρίση στην Κούβα φθάνει σε ένα πραγματικό σημείο καμπής. Ο κουβανικός λαός αξίζει ευκαιρίες και την ελευθερία, και όχι πια έλεγχο και απομόνωση», είχε δηλώσει στη συνέντευξη Τύπου.

«Το να μην αναγνωρίζεται ότι η παράνομη, ωμή και άδικη συλλογική τιμωρία που η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιβάλλει στον κουβανικό πληθυσμό συνιστά την κυρία αιτία της δύσκολης κατάστασης στην οποία ζουν σήμερα οι Κουβανοί, αφαιρεί κάθε αντικειμενικότητα και αποκαλύπτει ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά», απάντησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ο Κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκες.

«Οι κυρίαρχες και βαθιές μεταμορφώσεις που έχει γνωρίσει η Κούβα τις τελευταίες δεκαετίες, που απολαμβάνουν ευρεία λαϊκή συναίνεση, εμπίπτουν στις εσωτερικές μας υποθέσεις», δήλωσε ο υπουργός.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Se espera que la Alta Representante, como exponente de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, se inspire en la defensa del Derecho Internacional y la Paz que promueve el bloque europeo, y adopte una posición consecuente con esos principios en sus referencias… — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 25, 2026

Υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962 η Κούβα

Η Κούβα, η οποία τελεί υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962, διανύει μια πολύ σοβαρή οικονομική κρίση εδώ και χρόνια, η οποία επιδεινώνεται μήνες τώρα από τον πετρελαϊκό αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον και από άλλες αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις.

Την 1η Μαΐου, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρικό διάταγμα επιβάλλοντας ένα νέο πακέτο κυρώσεων που απειλούν κυρίως τις δραστηριότητες ξένων επιχειρήσεων, που συνεργάζονται με το κουβανικό κράτος, όπως οι ευρωπαϊκές εταιρίες.

Ο Κουβανός υπουργός δηλώνει ως εκ τούτου ότι λυπάται που η Κάγια Κάλας δεν εκφράζει την «ανησυχία (της) ούτε την υποστήριξή (της) στις πολλές εταιρίες και σε πολίτες της Ευρώπης που απειλούνται και τιμωρούνται από τα πρόσφατα αμερικανικά μέτρα».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κούβα συνδέονται με μια Συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας από το 2017.

Η Ουάσινγκτον αύξησε περαιτέρω την πίεση στο νησί την περασμένη εβδομάδα απαγγέλλοντας κατηγορίες σε βάρος του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο για μια υποθεση που χρονολογείται το 1996.

Η Αβάνα καταγγέλλει ένα πρόσχημα για να αιτιολογηθεί μια στρατιωτική επέμβαση.