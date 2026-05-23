newspaper
Σάββατο 23 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Προετοιμάζονται οι ΗΠΑ για στρατιωτική επέμβαση στην Κούβα;
Κόσμος 23 Μαΐου 2026, 17:00

Προετοιμάζονται οι ΗΠΑ για στρατιωτική επέμβαση στην Κούβα;

Μετά την στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Μαδούρο, η απαγγελία κατηγοριών εναντίον του Ραούλ Κάστρο ξυπνά πολύ πρόσφατες μνήμες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Ψυχική υγεία: 6 σημάδια ότι το «walk-and-talk» είναι για σας

Ψυχική υγεία: 6 σημάδια ότι το «walk-and-talk» είναι για σας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ένα αμερικανικό δικαστήριο άσκησε ποινικές διώξεις εναντίον του 94χρονου πρώην ηγέτη της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, στις 20 Μαΐου.

Ο Κάστρο κατηγορείται για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών υπηκόων, τέσσερις δολοφονίες και δύο καταστροφές αεροσκαφών

Οι κατηγορίες σχετίζονται με ένα περιστατικό του 1996, κατά το οποίο τέσσερις άνδρες σκοτώθηκαν όταν κουβανικά μαχητικά αεροσκάφη κατέρριψαν δύο αεροπλάνα που ανήκαν σε ομάδα εξόριστων από το Μαϊάμι.

Η κατηγορία έρχεται σε μια περίοδο που οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι έντονες και αυξάνει την πιθανότητα οι ΗΠΑ να προσπαθήσουν να απομακρύνουν τον Κάστρο από τη χώρα με τη βία, προκειμένου να παραπεμφθεί σε δίκη στις ΗΠΑ.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο The Conversation, η Άννα Γκριμάλντι, λέκτορα και λατινοαμερικανικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Λιντς, μίλησε σχετικά με την προοπτική στρατιωτικής δράσης.

Υπάρχουν αποδείξεις για τη συμμετοχή του Ραούλ Κάστρο στην κατάρριψη των αεροσκαφών;

Ο αδελφός του Ραούλ, Φιντέλ Κάστρο, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Κούβας εκείνη την εποχή, ανέλαβε την ευθύνη για το περιστατικό του 1996 λίγο μετά τη συμβάν.

Ωστόσο, οι Αμερικανοί εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι, ως τότε υπουργός Άμυνας, οι άμεσες διαταγές του Ραούλ προς τις κουβανικές δυνάμεις να εκπαιδεύονται στην παρακολούθηση και την αναχαίτιση αεροσκαφών συνιστούσαν επιχειρησιακό ρόλο στη φάση σχεδιασμού της κατάρριψης.

Στην πραγματικότητα, τα βασικά γεγονότα του περιστατικού παραμένουν ασαφή.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι τα αεροσκάφη ήταν άοπλα και πετούσαν σε διεθνή εναέριο χώρο, γεγονός που θα καθιστούσε την κατάρριψή τους παράνομη.

Ωστόσο, η Κούβα υποστηρίζει ότι τα αεροσκάφη αποτελούσαν μέρος επαναλαμβανόμενων και σκόπιμων παραβιάσεων του εναερίου χώρου και της κυριαρχίας της.

Οι κουβανικές αρχές συνεχίζουν να παρουσιάζουν την επίθεση ως δικαιολογημένη πράξη αυτοάμυνας ενάντια σε συνεχιζόμενες προκλήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, ο κουβανικός νόμος απαγορεύει ρητά την έκδοση πολιτών της σε άλλη χώρα. Επομένως, εκτός αν οι ΗΠΑ οργανώσουν μια επιχείρηση για τη σύλληψη του Κάστρο, είναι απίθανο να δικαστεί στις ΗΠΑ.

Μήπως οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τις κατηγορίες ως πρόσχημα για στρατιωτική δράση εναντίον της Κούβας;

Η απαγγελία κατηγοριών εναντίον του Ραούλ Κάστρο έχει σημάνει συναγερμό. Πριν από λίγους μήνες, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν μια στρατιωτική επιχείρηση παρόμοιου χαρακτήρα στη Βενεζουέλα, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του εν ενεργεία προέδρου, Νικολά Μαδούρο.

Τότε, οι ΗΠΑ ισχυρίστηκαν ότι ο Μαδούρο εμπλέκονταν σε διακίνηση ναρκωτικών και είχε συνεργαστεί με καρτέλ που είχαν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές ομάδες.

Οι ΗΠΑ διατηρούν ανοιχτές τις επιλογές τους στην Κούβα.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους μετά την απαγγελία κατηγοριών εναντίον του Κάστρο αν θα μπορούσε να γίνει σύλληψη παρόμοια με αυτή του Μαδούρο, ο Τραμπ είπε:

«Δεν θέλω να το πω αυτό».

Ωστόσο, έχει επιμείνει να υπονοεί το ενδιαφέρον του να πραγματοποιήσει αυτό που αποκαλεί «φιλική κατάληψη» της Κούβας.

Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ, λέει ότι αυτή η απειλή από μόνη της «αποτελεί διεθνές έγκλημα».

Τουλάχιστον προς το παρόν, δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η Ουάσιγκτον προετοιμάζεται ενεργά για στρατιωτική επέμβαση στην Κούβα.

Σε δηλώσεις προς το Associated Press στις αρχές Μαΐου, Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας δήλωσαν ότι «δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο άμεσης στρατιωτικής δράσης εναντίον της Αβάνας».

Η στρατιωτική δογματική της Κούβας, η οποία είναι προσανατολισμένη κυρίως προς την εδαφική άμυνα και στην οποία κάθε πολίτης θεωρείται συμμετέχων, σημαίνει ότι μια στρατιωτική επέμβαση θα ήταν πιθανώς μακροχρόνια.

Θα ήταν επίσης πολιτικά και οικονομικά δαπανηρή.

Όταν ληφθούν επίσης υπόψη οι φόβοι για αντίποινα (η Κούβα βρίσκεται μόλις 90 μίλια από τη Φλόριντα) και οι υφιστάμενες στρατιωτικές δεσμεύσεις των ΗΠΑ αλλού, μια τέτοια επέμβαση φαίνεται απίθανη στο εγγύς μέλλον.

Είναι πολύ πιο πιθανό οι ΗΠΑ να συνεχίσουν την εκστρατεία τους έμμεσης πίεσης, η οποία έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια αλλά τελικά χρονολογείται από την κουβανική επανάσταση του 1959.

Το καθεστώς κυρώσεων και αποκλεισμών καυσίμων των ΗΠΑ παραλύει την οικονομία της Κούβας.

Η Ουάσιγκτον φαίνεται να ακολουθεί μια στρατηγική που αποσκοπεί στην εσωτερική αποδυνάμωση του κουβανικού καθεστώτος, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί τις νομικές και πολιτικές δικαιολογίες για κλιμάκωση.

Ο Πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ παρευρίσκεται σε κυβερνητική συγκέντρωση που διοργάνωσαν οι κουβανικές αρχές για να διαμαρτυρηθούν για την πολιτική των ΗΠΑ έναντι του νησιού, συμπεριλαμβανομένης της απαγγελίας κατηγοριών εναντίον του πρώην προέδρου, στην Αβάνα της Κούβας, στις 22 Μαΐου 2026.

Θα ήταν καν δυνατή μια επιχείρηση τύπου Βενεζουέλας στην Κούβα;

Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες μεταξύ των περιπτώσεων της Βενεζουέλας και της Κούβας.

Στοχεύοντας έναν εν ενεργεία και έναν πρώην αρχηγό κράτους, οι ΗΠΑ προσπάθησαν να απονομιμοποιήσουν την πολιτική ηγεσία και των δύο χωρών.

Η Κούβα και η Βενεζουέλα έχουν επίσης αντιμετωπίσει βαθιές οικονομικές κρίσεις, γεγονός που ενέτεινε την ευπάθειά τους σε εξωτερικές πιέσεις.

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαρθρωτικές διαφορές μεταξύ των δύο χωρών.

Η Βενεζουέλα αποτελεί στρατηγικά πολύτιμο πόρο για τις ΗΠΑ, με την αμερικανική πολιτική εκεί να είναι στενά συνδεδεμένη με τον έλεγχο των πετρελαϊκών της αποθεμάτων.

Η Κούβα στερείται συγκρίσιμων υλικών κινήτρων και, αντίθετα, έχει υποβληθεί σε μακροχρόνιο εμπάργκο και στρατηγική περιορισμού.

Το συγκεντρωτικό μονοκομματικό σύστημα της Κούβας και οι εδραιωμένοι θεσμοί της έρχονται επίσης σε αντίθεση με τον πιο κατακερματισμένο και αποδυναμωμένο κρατικό μηχανισμό της Βενεζουέλας.

Και η μακρά ιστορία αντιπαράθεσης της Κούβας με τις ΗΠΑ έχει καλλιεργήσει μια πολιτική κουλτούρα αντίστασης.

Όλα αυτά μαζί καθιστούν μια επιχείρηση για την επιβολή αλλαγής καθεστώτος πολύ λιγότερο εφικτή.

Υπάρχει κίνημα αντιπολίτευσης εντός της Κούβας που θα υποστήριζε στρατιωτική δράση των ΗΠΑ;

Δεν υπάρχει ενιαία αντιπολίτευση στην Κούβα.

Οι εκφράσεις δυσαρέσκειας εκφράζονται συχνά μέσω της μαζικής μετανάστευσης, καθώς το μονοκομματικό σύστημα του νησιού και άλλοι μηχανισμοί κρατικού ελέγχου περιορίζουν την ικανότητα των ομάδων της αντιπολίτευσης να οργανωθούν και να επεκταθούν.

Σπάνιες διαμαρτυρίες έχουν ξεσπάσει στην Κούβα τους τελευταίους μήνες.

Ωστόσο, αυτή η διαφωνία φαίνεται να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε υλικά παράπονα, με αναφορές για διαδηλωτές που φώναζαν συνθήματα όπως «ανάψτε τα φώτα» εν μέσω διακοπών ρεύματος, παρά σε κάποιο οργανωμένο πολιτικό πρόγραμμα.

Ταυτόχρονα, η εξωτερική πίεση από τις ΗΠΑ έχει προκαλέσει εθνικιστική κινητοποίηση και διαδηλώσεις για την υπεράσπιση της κουβανικής κυριαρχίας. Μαζικές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα έχουν χαρακτηρίσει τις απειλές των ΗΠΑ κατά της Κούβας ως ιμπεριαλιστική επιθετικότητα, τονίζοντας την ενότητα και την αντίσταση ενάντια στην εξωτερική παρέμβαση.

Η δυσαρέσκεια έναντι της κουβανικής κυβέρνησης υπάρχει.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, φαίνεται να παραμένει ριζωμένη σε οικονομικά και εσωτερικά ζητήματα, αντί να μεταφράζεται σε ευθυγράμμιση με τους στόχους των ΗΠΑ ή σε αποδοχή πιθανής παρέμβασης.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Επενδυτικά ταμεία: Καταλύτης ανάπτυξης και εξωστρέφειας – Τα νέα deals στην ελληνική αγορά

Επενδυτικά ταμεία: Καταλύτης ανάπτυξης και εξωστρέφειας – Τα νέα deals στην ελληνική αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Ψυχική υγεία: 6 σημάδια ότι το «walk-and-talk» είναι για σας

Ψυχική υγεία: 6 σημάδια ότι το «walk-and-talk» είναι για σας

Τράπεζες
Γιάννης Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

Γιάννης Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Looksmaxxing: Η νέα διαδικτυακή τάση των εφήβων που πέρασε και στις μητέρες – Η εμμονή για «τελειοποίηση» των παιδιών τους
Κόσμος 23.05.26

Looksmaxxing: Η νέα διαδικτυακή τάση των εφήβων που πέρασε και στις μητέρες – Η εμμονή για «τελειοποίηση» των παιδιών τους

Η Μαρί Μπέκερς είναι μία από τις εκατοντάδες μητέρες που έχουν ενταχθεί σε διαδικτυακές κοινότητες looksmaxxing, ενός κινήματος που υπόσχεται να βελτιώσει την εμφάνιση μέσω ειδικών ασκήσεων και παρεμβάσεων στη δομή του προσώπου.

Σύνταξη
Ισπανία: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Μαδρίτης υπέρ της παραίτησης Σάντσεθ
Κόσμος 23.05.26

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Μαδρίτης υπέρ της παραίτησης Σάντσεθ

Οι διοργανωτές ανέφεραν πως 80.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις στην Ισπανία, αν και εκπρόσωπος της κυβέρνησης στη Μαδρίτη έκανε λόγο για περίπου 40.000 διαδηλωτές

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Το Παρίσι επιβάλλει απαγόρευση εισόδου στη γαλλική επικράτεια στον Μπεν-Γκβιρ
Κόσμος 23.05.26

Global Sumud Flotilla: Το Παρίσι επιβάλλει απαγόρευση εισόδου στη γαλλική επικράτεια στον Μπεν-Γκβιρ

Ο Ζαν Νοέλ Μπαρό, Υπουργός Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας, ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ

Σύνταξη
Η Τεχεράνη δεν θα συμβιβαστεί στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, λέει ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν
Κόσμος 23.05.26

Η Τεχεράνη δεν θα συμβιβαστεί στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, λέει ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν

Μια περιφερειακή διαπραγματευτική προσπάθεια, με επικεφαλής το Πακιστάν, βρίσκεται σε εξέλιξη και στοχεύει να αμβλύνει τις διαφορές μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, έπειτα από εβδομάδες πολέμου

Σύνταξη
Πορτογαλία: Προφυλακίστηκε η μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της σε δάσος
Κόσμος 23.05.26

Προφυλακίστηκε η μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της σε δάσος στην Πορτογαλία

Ο ανακριτής αποφάσισε την προφυλάκισή της για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, της έκθεσης σε κίνδυνο και της εγκατάλειψης - Έρευνα για το πώς βρέθηκαν τα παιδιά στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Σερβία: Αντικυβερνητική διαδήλωση διοργανώνουν οι φοιτητές στο Βελιγράδι – Απαιτούν πρόωρες εκλογές
Κόσμος 23.05.26

Αντικυβερνητική διαδήλωση διοργανώνουν οι φοιτητές στο Βελιγράδι - Απαιτούν πρόωρες εκλογές

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς στην Σερβία ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2024, ένα μήνα μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό Νόβι Σαντ

Σύνταξη
Μαλδίβες: «Παγίδα θανάτου» η υποθαλάσσια σπηλιά – Τα θύματα δεν είχαν κατάλληλο εξοπλισμό
Τραγωδία στις Μαλδίβες 23.05.26

«Παγίδα θανάτου» η υποθαλάσσια σπηλιά - Τα θύματα δεν είχαν κατάλληλο εξοπλισμό, ψάχνουν απαντήσεις στις κάμερες

Η σπηλιά στην οποία εισήλθαν οι Ιταλοί δύτες είχε βάθος περίπου 60 μέτρων, σχεδόν διπλάσιο από το μέγιστο επιτρεπτό βάθος για τουριστικές καταδύσεις στις Μαλδίβες

Σύνταξη
Ο Ερυθρός Σταυρός θρηνεί τον θάνατο τριών εθελοντών από τον ιό Έμπολα στο Κονγκό
Κόσμος 23.05.26

Ο Ερυθρός Σταυρός θρηνεί τον θάνατο τριών εθελοντών από τον ιό Έμπολα στο Κονγκό

Οι εθελοντές της Διεθνούς Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στο Κονγκό πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα για να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση σχετικά με τον Έμπολα

Σύνταξη
Τουρκία: «Δεν θα επιτρέψουμε να κυβερνηθεί το CHP από διορισμένους επιτρόπους», λέει ο Οζέλ – Νέα επιχείρηση κατά του κόμματος
Κόσμος 23.05.26

Τουρκία: «Δεν θα επιτρέψουμε να κυβερνηθεί το CHP από διορισμένους επιτρόπους», λέει ο Οζέλ – Νέα επιχείρηση κατά του κόμματος

Παραμένει στο στόχαστρο της κυβέρνησης Ερντογάν και της ελεγχόμενης από αυτόν δικαιοσύνης στην Τουρκία το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης - Φυλάκισε τον Ιμάμογλου, θέλει και να διορίσει «δικό του» πρόεδρο στο CHP

Σύνταξη
Πορτογαλία: Απολογείται στον ανακριτή η μητέρα που φέρεται να εγκατέλειψε τα αγοράκια της σε δάσος
Ασύλληπτη σκληρότητα 23.05.26

Απολογείται στον ανακριτή η μητέρα που φέρεται να εγκατέλειψε τα δύο αγοράκια της σε δάσος στην Πορτογαλία

Η ανάκριση είχε διακοπεί το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίζεται σήμερα - Η 41χρονη όσο και ο σύντροφός της ενδέχεται να προφυλακιστούν για την υπόθεση της εγκατάλειψης των παιδιών στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Ιρλανδία: Ξεσηκωμός στο Δουβλίνο για τη δολοφονία 35χρονου από το Κονγκό αλά Τζορτζ Φλόιντ
Σκληρές εικόνες 23.05.26

Ξεσηκωμός στο Δουβλίνο για τη δολοφονία 35χρονου από το Κονγκό αλά Τζορτζ Φλόιντ

Φρουρός ασφαλείας στο Δουβλίνο πίεσε στον λαιμό τον 35χρονο Ιβ Σακίλα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του - Δικαιοσύνη ζητούν συγγενείς και φίλοι του - Σοκαριστικά και εξοργιστικά βίντεο

Σύνταξη
New York Times: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις – Ιράν: Ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
Δύσκολες συνομιλίες 23.05.26

New York Times: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις – Ιράν: Ο Τραμπ δεν έχει επιλογές

Παρά το γεγονός ότι οι επαφές ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν συνεχίζονται, ο φόβος για επανεκκίνηση του πολέμου παραμένει - «Κάθε ώρα είναι κρίσιμη»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Παραίτηση Γκάμπαρντ: Γιατί ο οποιοσδήποτε διάδοχός της θα δυσκολευτεί να κρατήσει τη θέση της
Δύσκολοι καιροί 23.05.26

Παραίτηση Γκάμπαρντ: Γιατί ο οποιοσδήποτε διάδοχός της θα δυσκολευτεί να κρατήσει τη θέση της

Η ανάλυση ειδικού στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες αποκαλύπτει πόσο πολύ θα ζοριστεί ο επόμενος επικεφαλής της DNI, την οποία εγκατέλειψε η Τούλσι Γκάμπαρντ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Looksmaxxing: Η νέα διαδικτυακή τάση των εφήβων που πέρασε και στις μητέρες – Η εμμονή για «τελειοποίηση» των παιδιών τους
Κόσμος 23.05.26

Looksmaxxing: Η νέα διαδικτυακή τάση των εφήβων που πέρασε και στις μητέρες – Η εμμονή για «τελειοποίηση» των παιδιών τους

Η Μαρί Μπέκερς είναι μία από τις εκατοντάδες μητέρες που έχουν ενταχθεί σε διαδικτυακές κοινότητες looksmaxxing, ενός κινήματος που υπόσχεται να βελτιώσει την εμφάνιση μέσω ειδικών ασκήσεων και παρεμβάσεων στη δομή του προσώπου.

Σύνταξη
Ισπανία: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Μαδρίτης υπέρ της παραίτησης Σάντσεθ
Κόσμος 23.05.26

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Μαδρίτης υπέρ της παραίτησης Σάντσεθ

Οι διοργανωτές ανέφεραν πως 80.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις στην Ισπανία, αν και εκπρόσωπος της κυβέρνησης στη Μαδρίτη έκανε λόγο για περίπου 40.000 διαδηλωτές

Σύνταξη
Ρόδος: Απόπειρα εξαφάνισης αποδεικτικών στοιχείων από τον οδηγό που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο
Δύο νεκρές 23.05.26

Απόπειρα εξαφάνισης αποδεικτικών στοιχείων από τον οδηγό που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο

Υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες ότι ο 44χρονος επιχείρησε να παρέμβει στα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης - Οργή στη Ρόδο με την αποφυλάκισή του

Σύνταξη
Ραγδαίες αυξήσεις στην κατασκευή ακινήτων – Οι ακριβότερες περιοχές
Κλάδος κατασκευής 23.05.26

Ραγδαίες αυξήσεις στην κατασκευή ακινήτων – Οι ακριβότερες περιοχές

Ο κατασκευαστικός κλάδος εκφράζει προβληματισμό για τη νέα πίεση στο κόστος οικοδομής, την οποία παράγοντες της αγοράς συνδέουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και το αυξημένο κόστος βασικών υλικών

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Το Παρίσι επιβάλλει απαγόρευση εισόδου στη γαλλική επικράτεια στον Μπεν-Γκβιρ
Κόσμος 23.05.26

Global Sumud Flotilla: Το Παρίσι επιβάλλει απαγόρευση εισόδου στη γαλλική επικράτεια στον Μπεν-Γκβιρ

Ο Ζαν Νοέλ Μπαρό, Υπουργός Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας, ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ

Σύνταξη
Η Τεχεράνη δεν θα συμβιβαστεί στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, λέει ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν
Κόσμος 23.05.26

Η Τεχεράνη δεν θα συμβιβαστεί στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, λέει ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν

Μια περιφερειακή διαπραγματευτική προσπάθεια, με επικεφαλής το Πακιστάν, βρίσκεται σε εξέλιξη και στοχεύει να αμβλύνει τις διαφορές μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, έπειτα από εβδομάδες πολέμου

Σύνταξη
Μικρολίμανο: Η στιγμή που φτάνουν περιπολικό και ασθενοφόρο μετά το περιστατικό με τον «Τίτι»
Βίντεο ντοκουμέντο 23.05.26

Η στιγμή που περιπολικό και ασθενοφόρο φτάνουν στο Μικρολίμανο μετά το περιστατικό με τον «Τίτι»

Ο 42χρονος κακοποιός, μετά τους πυροβολισμούς στο Μικρολίμανο, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Σύνταξη
H Κέιτ Μος απέκτησε το δικό της λουλούδι- «Αιθέρια ομορφιά»
Υπέροχο, παράξενο 23.05.26

H Κέιτ Μος απέκτησε το δικό της λουλούδι, κυριολεκτικά - «Αιθέρια ομορφιά»

Η Κέιτ Μος πέρασε από το Great Pavilion για να παρουσιάσει το λουλούδι «Kate Moss» και, αν και δεν συμμετείχε στην επιλογή του τριαντάφυλλου, υποστήριξε ότι η σύνδεση ήταν «μοιραία».

Σύνταξη
Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν και πόσο στην Ελλάδα
Μελέτη ΙΝΣΕΤΕ 23.05.26

Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν και πόσο στην Ελλάδα

Οι βασικές αγορές δεν ακολουθούν πλέον ενιαία πορεία, με διαφοροποιήσεις να εμφανίζονται στον τρόπο που πραγματοποιούνται οι κρατήσεις, στο πόσο διαρκεί η παραμονή και στο επίπεδο των δαπανών, αναδιαμορφώνοντας την εικόνα των τουριστικών ροών

Σύνταξη
Πορτογαλία: Προφυλακίστηκε η μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της σε δάσος
Κόσμος 23.05.26

Προφυλακίστηκε η μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της σε δάσος στην Πορτογαλία

Ο ανακριτής αποφάσισε την προφυλάκισή της για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, της έκθεσης σε κίνδυνο και της εγκατάλειψης - Έρευνα για το πώς βρέθηκαν τα παιδιά στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Εσύ θα εμπιστευόσουν την τεχνητή νοημοσύνη να σου βρει τον έρωτα;
Relationsex 23.05.26

Εσύ θα εμπιστευόσουν την τεχνητή νοημοσύνη να σου βρει τον έρωτα;

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Match Group ανακοίνωσε πρόσφατα ότι, κάποια στιγμή αργότερα φέτος, το Bumble θα παρουσιάσει έναν βοηθό γνωριμιών βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη με το όνομα «Bee»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σερβία: Αντικυβερνητική διαδήλωση διοργανώνουν οι φοιτητές στο Βελιγράδι – Απαιτούν πρόωρες εκλογές
Κόσμος 23.05.26

Αντικυβερνητική διαδήλωση διοργανώνουν οι φοιτητές στο Βελιγράδι - Απαιτούν πρόωρες εκλογές

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς στην Σερβία ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2024, ένα μήνα μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό Νόβι Σαντ

Σύνταξη
Φρανκ Σινάτρα: Μετέφερε 1 εκατ. δολάρια για τη σιωνιστική πολιτοφυλακή Χαγκανά στο Ισραήλ αποκάλυψε η κόρη του
«Ήρωας» έγραψε 23.05.26

Φρανκ Σινάτρα: Μετέφερε 1 εκατ. δολάρια για τη σιωνιστική πολιτοφυλακή Χαγκανά στο Ισραήλ αποκάλυψε η κόρη του

Μια άγνωστη και εξαιρετικά αμφιλεγόμενη πτυχή από τη ζωή του Φρανκ Σινάτρα έφερε στο φως η κόρη του, Νάνσι, μέσα από αναρτήσεις της στην πλατφόρμα X

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Αν τον πετύχω κάπου στον δρόμο, εγώ τι θα κάνω;
«Δεν το κρύβω» 23.05.26

Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Αν τον πετύχω κάπου στον δρόμο, εγώ τι θα κάνω;

«Έχουμε ένα σύστημα το οποίο ίσως θα πρέπει με αυτή την αφορμή να το ξανασκεφτούμε», τόνισε ο Κώστας Μπακογιάννης για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου

Σύνταξη
Μέλη του Global Sumud Flotilla: «Μας υπέβαλαν σε ομαδικά βασανιστήρια, ξύλο, πλαστικές σφαίρες, στέρηση νερού»
Αγριότητες 23.05.26

Μέλη του Global Sumud Flotilla: «Μας υπέβαλαν σε ομαδικά βασανιστήρια, ξύλο, πλαστικές σφαίρες, στέρηση νερού»

Σοβαρές καταγγελίες κατά των ισραηλινών δυνάμεων από μέλη του Global Sumud Flotilla - «Το Ισραήλ αλωνίζει τη Μεσόγειο» - «Αυτά ήταν ένα τίποτα σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη»

Σύνταξη
Μαλδίβες: «Παγίδα θανάτου» η υποθαλάσσια σπηλιά – Τα θύματα δεν είχαν κατάλληλο εξοπλισμό
Τραγωδία στις Μαλδίβες 23.05.26

«Παγίδα θανάτου» η υποθαλάσσια σπηλιά - Τα θύματα δεν είχαν κατάλληλο εξοπλισμό, ψάχνουν απαντήσεις στις κάμερες

Η σπηλιά στην οποία εισήλθαν οι Ιταλοί δύτες είχε βάθος περίπου 60 μέτρων, σχεδόν διπλάσιο από το μέγιστο επιτρεπτό βάθος για τουριστικές καταδύσεις στις Μαλδίβες

Σύνταξη
Ο Ερυθρός Σταυρός θρηνεί τον θάνατο τριών εθελοντών από τον ιό Έμπολα στο Κονγκό
Κόσμος 23.05.26

Ο Ερυθρός Σταυρός θρηνεί τον θάνατο τριών εθελοντών από τον ιό Έμπολα στο Κονγκό

Οι εθελοντές της Διεθνούς Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στο Κονγκό πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα για να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση σχετικά με τον Έμπολα

Σύνταξη
Πατίνια: Αυξάνεται η ανησυχία για τη χρήση τους από ανηλίκους – Γιατί είναι πιο ευάλωτοι στα ατυχήματα
Αναζητείται λύση 23.05.26

Αυξάνεται η ανησυχία για τη χρήση πατινιών από ανηλίκους - Γιατί είναι πιο ευάλωτοι στα ατυχήματα

Τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια αντιστοιχούν πλέον στο 3% - 8% των συνολικών τραυματισμών παιδιών που φτάνουν στα επείγοντα, επισημαίνει ο ορθοπεδικός χειρουργός Αντώνης Αγγουλές

Σύνταξη
Τουρκία: «Δεν θα επιτρέψουμε να κυβερνηθεί το CHP από διορισμένους επιτρόπους», λέει ο Οζέλ – Νέα επιχείρηση κατά του κόμματος
Κόσμος 23.05.26

Τουρκία: «Δεν θα επιτρέψουμε να κυβερνηθεί το CHP από διορισμένους επιτρόπους», λέει ο Οζέλ – Νέα επιχείρηση κατά του κόμματος

Παραμένει στο στόχαστρο της κυβέρνησης Ερντογάν και της ελεγχόμενης από αυτόν δικαιοσύνης στην Τουρκία το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης - Φυλάκισε τον Ιμάμογλου, θέλει και να διορίσει «δικό του» πρόεδρο στο CHP

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 23 Μαϊου 2026
Cookies