Την ώρα που δρομολογούνται νέα μέτρα για τα ηλεκρικά πατίνια και «κόφτης» στην ταχύτητα, λόγω της επικινδυνότητάς τους ιδίως για τους ανηλίκους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες, η ανησυχία αυξάνεται λόγω της ραγδαίας εξάπλωσής τους.

Η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών είναι ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ ανηλίκων, ωστόσο μόνο το 2025 καταγράφηκαν στην Ελλάδα περίπου 400 ατυχήματα παιδιών και εφήβων, με τους μισούς τραυματίες να χρειάζονται νοσηλεία.

Μιλώντας στο Πρακτορείο FM, ο ορθοπεδικός χειρουργός και διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντώνης Αγγουλές, επισήμανε ότι τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια αντιστοιχούν πλέον στο 3% με 8% των συνολικών τραυματισμών παιδιών που φτάνουν στα τμήματα επειγόντων περιστατικών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συχνότεροι τραυματισμοί αφορούν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο ένα τρίτο των περιστατικών, αλλά και σοβαρούς τραυματισμούς στα άνω και κάτω άκρα.

«Στα παιδιά παρατηρούνται συχνότερα κακώσεις στα άνω άκρα, επειδή πέφτουν στηρίζοντας τα χέρια τους, με αποτέλεσμα να προκαλούνται κατάγματα κυρίως στους καρπούς και στους αγκώνες. Οι ενήλικες, επειδή πέφτουν με μεγαλύτερη ορμή, τραυματίζονται συχνότερα στα κάτω άκρα, δηλαδή στους αστραγάλους και στα γόνατα. Δεν λείπουν και τα εξαρθρήματα ώμου», εξηγεί ο κ. Αγγουλές.

Χωρίς επίβλεψη και εξοπλισμό

Η χρήση ηλεκτρικών πατινιών έχει αυξηθεί θεαματικά τα τελευταία χρόνια, προσθέτει, καθώς αποτελούν εύκολο και οικονομικό μέσο μετακίνησης, ιδιαίτερα δημοφιλές στους ανήλικους, οι οποίοι όμως συχνά τα χρησιμοποιούν χωρίς επίβλεψη και χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό.

Όπως υπενθυμίζει, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια μόνο με μέγιστη ταχύτητα έως 6 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ για άτομα άνω των 15 ετών το όριο ανέρχεται στα 25 χιλιόμετρα την ώρα. «Το όριο αυτό δυστυχώς παραβιάζεται συχνά», σημειώνει ο κ. Αγγουλές.

Ακολούθως, ο ίδιος εκτιμά ότι απαιτείται άμεσα αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο, ενώ αναφέρεται και στην πρόθεση της Πολιτείας να προχωρήσει σε πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους, κάτι που έχει ήδη προαναγγελθεί από κυβερνητικά στελέχη.

Παράλληλα, τονίζει ότι θα έπρεπε να υπάρχει βασική εκπαίδευση για όσους χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα οχήματα, επικαλούμενος μελέτη σύμφωνα με την οποία τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν κατά την πρώτη χρήση ηλεκτρικού πατινιού. «Τα παιδιά είναι πιο επιρρεπή στα ατυχήματα γιατί δεν έχει ωριμάσει πλήρως το μυοσκελετικό τους σύστημα και δεν διαθέτουν ακόμα ολοκληρωμένο κινητικό έλεγχο», υπογραμμίζει.

Ο ίδιος παραθέτει και διεθνή στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία στις ΗΠΑ οι τραυματισμοί από ηλεκτρικά πατίνια αυξήθηκαν από περίπου 4.000 το 2014 σε σχεδόν 30.000 το 2019, καταγράφοντας τη ραγδαία εξάπλωση του μέσου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο καθηγητής και στη σημασία της χρήσης κράνους. Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Γκρατς στην Αυστρία, η χρήση κράνους μπορεί να μειώσει τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κατά 44%.

«Δεν γίνεται κάποιος να κινείται με πατίνι σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας χωρίς κράνος, μιλώντας στο κινητό ή φορώντας ακουστικά και ακούγοντας μουσική», επισημαίνει.

Καταλήγοντας, ο κ. Αγγουλές τονίζει ότι είναι «επιτακτική ανάγκη» να θεσπιστεί αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να μειωθούν τα σοβαρά ατυχήματα και να προστατευτούν τόσο οι χρήστες όσο και οι πεζοί.