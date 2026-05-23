Ρωσικό drone χτύπησε κηδεία στο Σούμι της Ουκρανίας – Τουλάχιστον ένας νεκρός
Ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε μία νεκρώσιμη πομπή σήμερα στα περίχωρα της πόλης Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν εννέα, έγινε γνωστό από έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο.
Ο Όλεχ Χριχόροφ, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες. Τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως η επίθεση του ντρόουν σημειώθηκε στον δρόμο, κοντά σε ένα λεωφορείο.
russians attacked a civilian combine harvester with a drone in the Sumy region.
A farmer was simply harvesting wheat on Ukrainian soil — and russians turned him into a target.
He survived only by sheer luck.
The combine was completely destroyed. pic.twitter.com/6uyuE3gZZX
— UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) May 23, 2026
Το Σούμι βρίσκεται σε απόσταση 30 χλμ από τα σύνορα και βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο επιθέσεων από ρωσικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα τελευταία χρόνια του πολέμου.
💔📸 Sumy. They were simply burying their loved ones.
A russian drone struck a funeral procession.
At least 1 person was killed and 8 others were injured. pic.twitter.com/wfEXTwpeEx
— UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) May 23, 2026
