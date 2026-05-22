Ρωσία: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 παιδιά τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στο Λουγκάνσκ

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 παιδιά τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε κοιτώνα σπουδαστών στο υπό ρωσική κατοχή τμήμα της ουκρανικής περιφέρειας του Λουγκάνσκ, ανακοίνωσαν σήμερα Ρώσοι αξιωματούχοι, ενώ το Κρεμλίνο κατηγόρησε την Ουκρανία για ένα «τερατώδες έγκλημα».

Ουκρανία και Ρωσία συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ πρόσθεσε σήμερα σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ότι αυτοί που ευθύνονται γι’ αυτό θα πρέπει να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση μέχρι στιγμής να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή τι συνέβη και προς το παρόν δεν έχει σχολιαστεί η πληροφορία αυτή από την Ουκρανία, η οποία μάχεται με σκοπό να ανακτήσει τον έλεγχο του Λουγκάνσκ, που είναι μία από τις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες που η Ρωσία διεκδίκησε ως δικές της το 2022, κάτι που αποτελεί, σύμφωνα με το Κίεβο, παράνομη αρπαγή γης.

Ρωσία: Μέσα στο κολλέγιο κοιμόντουσαν 86 σπουδαστές

Η Γιάνα Λαντράτοβα, η Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ρωσίας, σημείωσε ότι 86 σπουδαστές ηλικίας μεταξύ 14 και 18 ετών κοιμόντουσαν μέσα στο κολλέγιο Σταρομπίλσκ του Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου του Λουγκάνσκ όταν επιτέθηκαν ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

«Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν στοχευμένο πλήγμα σε παιδιά που κοιμόντουσαν», σημείωσε η Λαντράτοβα σε ανακοίνωσή της.

«Εχθρικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα επιτέθηκαν» στο κτίριο του επαγγελματικού κολλεγίου του Σταρομπίλσκ, που συνδέεται με το Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο του Λουγκάνσκ, και στην πανεπιστημιακή εστία του, ανέφερε επίσης σε ανάρτησή του στη ρωσική εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Max, ο διορισθείς από τη Μόσχα περιφερειακός κυβερνήτης στο Λουγκάνσκ Λεονίντ Πασέτσνικ, προσθέτοντας ότι δύο άνθρωποι έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια και ότι συνεργεία διασωστών εξακολουθούν να αναζητούν παιδιά που έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια.

Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα ο Πασέτσνικ δείχνουν σοβαρές ζημιές να έχουν προκληθεί στα δύο κτίρια: το ένα να έχει τυλιχθεί στις φλόγες και να έχει εν μέρει καταρρεύσει και στο άλλο να έχουν καεί τοίχοι και να έχουν σπάσει τα τζάμια.

Άλλο φωτογραφικό υλικό και βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις ρωσικές αρχές δείχνει διασώστες να ανασύρουν από τα ερείπια έναν άνδρα, κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και ένα το οποίο φαίνεται να έχει καταρρεύσει εν μέρει όπως και πυρκαγιές που εξακολουθούν να καίνε.

#KievRegimeCrimes ⚡️ Ambassador-at-Large Rodion #Miroshnik: On May 22, Ukrainian neo-Nazis deliberately attacked a civilian facility – the Starobelsk branch of Lugansk Pedagogical University. Up to 18 students & lecturers may be trapped under the rubble, rescue is underway. pic.twitter.com/PBF7fLTAA6 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) May 22, 2026

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ουκρανία στοχοθετεί συχνά τη Ρωσία σε αντίποινα για τους καθημερινούς βομβαρδισμούς που δέχεται στην επικράτειά της μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στη χώρα τον Φεβρουάριο του 2022.

Το Κίεβο βάζει ιδίως στο στόχαστρο υποδομές που συνδέονται με τη βιομηχανία και το εμπόριο υδρογονανθράκων, τα οποία επιτρέπουν, σύμφωνα με το ίδιο, στη Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.