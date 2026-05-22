newspaper
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αχμάντ Βαϊντί: Ο σκληροπυρηνικός Ιρανός ταξίαρχος που ορίζει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ
Κόσμος 22 Μαΐου 2026, 06:00

Αχμάντ Βαϊντί: Ο σκληροπυρηνικός Ιρανός ταξίαρχος που ορίζει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Ο Αχμάντ Βαϊντί φέρεται ότι συνδέεται με διαβόητες επιθέσεις στο εσωτερικό του Ιράν και στο εξωτερικό τις τελευταίες δεκαετίες. Και πλέον αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ κρέμονται για μια ακόμη φορά από μια κλωστή.  Την ώρα που ο Τραμπ περιμένει «να υπογράψουν ένα χαρτί», απειλώντας ότι διαφορετικά με βόμβες,  στο κέντρο της εξουσίας φαίνεται ότι έχει έρθει ο Αχμάντ Βαϊντί. Ένας σκληροπυρηνικός ταξίαρχος των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο Αχμάντ Βαϊντί φέρεται ότι συνδέεται με διαβόητες επιθέσεις στο εσωτερικό του Ιράν και στο εξωτερικό τις τελευταίες δεκαετίες. Και πλέον αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο. Ο Βαϊντί, επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, θεωρείται ότι στην ουσία διαμορφώνει τη σκληρή στάση της Τεχεράνης στη διαπραγμάτευση.

Ο Αχμάντ Βαϊντί προέρχεται από τη νοοτροπία της ατελείωτης επανάστασης, της ατελείωτης αντίστασης

Φέρεται ότι είναι μέρος εκείνης της μικρής ομάδας που έχει άμεση επαφή με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Ο Χαμενεΐ, που δεν έχει κάνει δημόσια εμφάνιση από τον τραυματισμό του στις 28 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο θα μείνει στο Ιράν. Και έδωσε την απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιμένει να το αποκτήσει, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ειρήνης.

Ποιος παίρνει τις αποφάσεις;

Σχεδόν τρεις μήνες μετά την επίθεση των ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν και τη δολοφονία του τότε ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά ποιος λαμβάνει αποφάσεις στη χώρα. Ο Αχμάντ Βαϊντί δεν έχει κάνει δημόσια εμφάνιση πολύ πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Από τις 8 Φεβρουαρίου.

Αχμάντ Βαϊντι

Αχμάντ Βαϊντι / REUTERS/Morteza Nikoubazl (IRAN POLITICS)

Ωστόσο, αν και υπήρξε επίσημη διάψευση από την Τεχεράνη, αραβικά και ιρανικά ΜΜΕ είχαν αναφέρει ότι ο Βαΐντί ήταν αυτός που μίλησε με την αντιπροσωπεία του Πακιστάν. Η οποία μετέφερε μήνυμα της Ουάσιγκτον σχετικό με τις διαπραγματεύσεις και είχε επαφές με την ιρανική ηγεσία.

Από την Αργεντινή έως την καταστολή στο Ιράν

Ο Αχμάντ Βαϊντί είναι πολύ σημαντική προσωπικότητα των Φρουρών της Επανάστασης, πολύ πριν αναλάβει την ηγεσία τους. Ως βετεράνος του κυβερνώντος συστήματος, βοήθησε στη διαμόρφωση της υποστήριξης του Ιράν προς  ένοπλες ομάδες σε όλη την Μέση Ανατολή. Επίσης, τον κατηγορούν ότι είχε σημαντικό ρόλο στην ανατίναξη εβραϊκού κέντρου στην Αργεντινή το 1994. Και, το 2022, ηγήθηκε της αιματηρής καταστολή των διαδηλωτών.

Επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης ανέλαβε μετά τη δολοφονία του προκατόχου στην αρχή του πολέμου από στοχευμένο πλήγμα. Και πλέον ελέγχει το ιρανικό οπλοστάσιο. Δηλαδή τους βαλλιστικούς πυραύλους, αλλά και τα σκάφη που ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αχμάντ Βαϊντί, κλειδί στην ιρανική διαπραγμάτευση

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου, με έδρα την Ουάσιγκτον, ο ρόλος του πάει ακόμη πιο πέρα. «Ο Βαϊντί και μέλη του στενού του κύκλου πιθανότατα έχουν εδραιώσει τον έλεγχο της στρατιωτικής αντίδρασης του Ιράν στη σύγκρουση. Αλλά και της πολιτικής διαπραγματεύσεων του Ιράν», αναφέρει.


Το Ιράν αντέδρασε στον πόλεμο με ασφυκτικό έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, προκαλώντας μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Επίσης, σε αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, έχει πλήξει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία και υποδομές σε χώρες του Κόλπου.

Και στις διαπραγματεύσεις, αρνείται να παραδώσει το απόθεμα σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού. Προφανής λόγος, ότι πιστεύει πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα διστάσει να επαναλάβει άμεση στρατιωτική σύγκρουση. Διότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά στους συμμάχους του στον Κόλπο.

Κατά τον Κένεθ Κάτζμαν, της δεξαμενής σκέψης The Soufan Group, με έδρα τη Νέα Υόρκη, όλα αυτά είναι έργο του Αχμάντ Βαϊντί. «Προέρχεται από αυτή τη νοοτροπία της ατελείωτης επανάστασης, της ατελείωτης αντίστασης», λέει στο Associated Press. Ο Βαϊντί πιστεύει ότι «οι ΗΠΑ πρέπει να αμφισβητούνται σε κάθε βήμα», προσθέτει ο Κάτζμαν, ανώτερος εμπειρογνώμονας για το Ιράν και σύμβουλος του Κογκρέσου πάνω από 30 χρόνια. Και θυμίζει ότι ο Αχμάντ Βαϊντί καυχήθηκε τον Ιανουάριο ότι η αμυντική ισχύς του Ιράν έχει αναπτυχθεί με τρόπο ώστε να το καθιστά «υψηλού κινδύνου για οποιαδήποτε στρατιωτική δράση από έναν εχθρό».

Ο Βαϊντί και ο έξω κόσμος

Το Πακιστάν φιλοξένησε τον Απρίλιο συνομιλίες μεταξύ της ιρανικής αντιπροσωπείας και της αμερικανικής. Ωστόσο, έληξαν χωρίς αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με το ΑΡ, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ και ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, επιστρέφοντας στην Τεχεράνη βρέθηκαν αντιμέτωποι με πυρά. Οι κύριοι εκπρόσωποι του θεοκρατικού καθεστώς τους κατηγόρησαν ότι ήταν πολύ πρόθυμοι για παραχωρήσεις.

Σύμφωνα με περιφερειακό αξιωματούχο, έκτοτε, ο Αχμάντ Βαϊντί είναι το κύριο σημείο επαφής για όσους διαπραγματεύονται με το Ιράν. Και το γεγονός αυτό έχει πυροδοτήσει εικασίες για την επιρροή του στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Αλλά και για τη μάχη εξουσίας στην Τεχεράνη

Στις αρχές Μαΐου, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, έκανε ό,τι μπορούσε για να πει ότι «είδε τον αγαπητό μας ηγέτη» και μίλησε μαζί του για περίπου δύο ώρες. Ο Πεζεσκιάν όμως φέρεται ότι έχει έρθει σε σύγκρουση με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Η Χόλι Ντάγκρες είναι ανώτερη συνεργάτιδα στο Ινστιτούτο Πολιτικής της Εγγύς Ανατολής της Ουάσιγκτον. Και θεωρεί ότι είναι πιθανό ο νέος ανώτατος ηγέτης «να βρίσκεται σε στενή συνεργασία με μια πιο σκληρή γραμμή». Δηλαδή με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Δηλαδή, τηρεί στάση «παρόμοια με τον πατέρα του, αλλά με μια πιο θαρραλέα και ασυμβίβαστη μορφή».

Επίσης, ο αναλυτής Καμράν Μποχάρι έγραψε ότι ο Αχμάντ Βαϊντί είναι από τις που «δεν διαχειρίζονται απλώς τον πόλεμο». Αντίθετα, είπε, «αναδιαμορφώνουν ενεργά τη διαδοχή, εδραιώνουν την εξουσία γύρω από έναν αποδυναμωμένο ανώτατο ηγέτη. Ουσιαστικά “καταλαμβάνουν” το κράτος μέσω της διαχείρισης κρίσεων».

Αχμάντ Βαϊντί, ο ηγέτης της Δύναμης Κουντς

Ο Αχμάντ Βαϊντί γεννήθηκε το 1958, στην πόλη Σιράζ. Το όνομα που το δόθηκε ήταν Αχμάντ Σαχτσεραγκί. Όπως πολλοί νέοι άνδρες μετά την επανάσταση του 1979, εντάχθηκε στους Φρουρούς της Επανάστασης. Επίσης, πολέμησε στον οκταετή πόλεμο Ιράν-Ιράν.

Πολύ γρήγορα εισήλθε στην υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών. Σύντομα επέβλεπε επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Και έτσι κέρδισε την εύνοια ισχυρών του καθεστώτος. Όπως ο Ακμπάρ Χασεμί Ραφσαντζανί, μετέπειτα πρόεδρος. Σύμφωνα με τη βιογραφία του Ραφσαντζανί, Ο Αχμάντ Βαΐνί είχε εμπλοκή στο σκάνδαλο Ιράν-Κόντρας της δεκαετίας του 1980. Τότε που η κυβέρνηση Ρίγκαν πούλησε όπλα στην Τεχεράνη σε μια προσπάθεια να απελευθερώσει ομήρους που κρατούνταν από μαχητές που υποστηρίζονταν από το Ιράν στον Λίβανο. Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν τα χρήματα για να χρηματοδοτήσουν τους αντάρτες Κόντρας στη Νικαράγουα.

Επίσης, ο Ραφσαντζανί παρενέβη αργότερα για να προστατεύσει τον Βαϊντί, όταν ο τότε ανώτατος ηγέτης, αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, θέλησε να ασκήσει δίωξη εναντίον μελών των Φρουρών. Είχαν αποτύχει να σταματήσουν εισβολή ένοπλων μαχητών από μια ιρανική εξόριστη ομάδα στα τέλη της δεκαετίας του 1980 κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ήταν η εποχή που ο Αχμάντ Βαϊντί ανέλαβε τη νεοσύστατη Δύναμη Κουντς. Αυτή η δύναμη συνέβαλε στη δημιουργία ενός δικτύου ενόπλων δυνάμεων σε όλη τη Μέση Ανατολή. Επίσης, βοήθησε στον σχεδιασμό της βομβιστικής επίθεσης του 1994 στο μεγαλύτερο εβραϊκό κοινοτικό κέντρο της Αργεντινής. Τότε  σκοτώθηκαν 85 άτομα και τραυματίστηκαν άλλοι 300. Το Ιράν έχει αρνείται κάθε εμπλοκή.

Οι ΗΠΑ πιστεύουν επίσης ότι υπό τον Βαϊντί, το Ιράν οργάνωσε τη βομβιστική επίθεση στους Πύργους Khobar στη Σαουδική Αραβία το 1996. Εκεί σκοτώθηκαν 19 Αμερικανοί στρατιώτες και τραυματίστηκαν. Η Τεχεράνη επίσης αρνείται την εμπλοκή της.

Ο υπουργός και η μαντίλα

Ο Αχμάντ Βαϊντί αποχώρησε από τη Δύναμη Κουντς το 1998. Και έκτοτε ανέλαβε υπουργικές θέσεις. Το 2010, ενώ ήταν υπουργός Άμυνας, οι ΗΠΑ του επέβαλαν κυρώσεις για φερόμενη εμπλοκή στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την επιδίωξη όπλων μαζικής καταστροφής.

Ως υπουργός Εσωτερικών, επέβλεπε τις αστυνομικές μονάδες που συμμετείχαν στην αιματηρή, πολύμηνη καταστολή των διαμαρτυριών για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί. Η νεαρή Ιρανή πέθανε το 2022 υπό αστυνομική κράτηση. Είχε συλληφθεί επειδή δεν φορούσε «σωστά» τη μαντίλα της.

Ιρανική εφημερίδα δημοσίευσε απόρρητο έγγραφο που έδειχνε ότι το υπουργείο Εσωτερικών του Αχμάντ Βαϊντί διέταξε τις υπηρεσίες ασφαλείας να παρακολουθούν και να φωτογραφίζουν τις γυναίκες που δεν φορούν χιτζάμπ. Ο ίδιος το αρνήθηκε.

Ωστόσο, ο Βαϊντί δήλωνε ότι οι εκκλήσεις για την αφαίρεση του χιτζάμπ ήταν «αποικιακό σχέδιο» των εχθρών του Ιράν που προσπαθούσαν να υπονομεύσουν την Ισλαμική Δημοκρατία. «Το χιτζάμπ υπήρξε ένα μεγάλο εμπόδιο στην πρόοδο του αποδυναμωμένου δυτικού πολιτισμού», είπε.

Αχμάντ Βαϊντί και Ντόναλντ Τραμπ

Πλέον, πολλοί αναλυτές συμφωνούν ότι ο ρόλος του Βαϊντί καθιστά την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν πολύ πιο δύσκολη για τις ΗΠΑ. Μαζί με το γεγονός ότι ο ανώτατος ηγέτης, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί.

Οι ΗΠΑ θέλουν μια συμφωνία. Και ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει έναν μόνο συνομιλητή στο Ιράν για διαπραγματεύσεις. Αλλά, σύμφωνα με τον Χαμιντρεζά Αζίζι, του Ινστιτούτου Μέσης Ανατολής, «όλο το σύστημα έχει αλλάξει».

Στο Ιράν, η ηγεσία «δεν είναι ατομικό σόου. Ο Βαϊντί είναι ένας μαζί με άλλους. Κάποιους τους γνωρίζουμε και κάποιους όχι».

  • Με στοιχεία από το Associated Press

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
CrediaBank: Με ταχείς ρυθμούς η μεγέθυνση οργανικά και με εξαγορές

CrediaBank: Με ταχείς ρυθμούς η μεγέθυνση οργανικά και με εξαγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

Business
ΑΔΜΗΕ: Στις 11 Ιουνίου η ΓΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 530 εκατ.

ΑΔΜΗΕ: Στις 11 Ιουνίου η ΓΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 530 εκατ.

inWellness
inTown
Stream newspaper
Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ
Απόφαση-σταθμός 22.05.26

Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ

Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εργαζόμενους – Η ελευθερία μετακίνησης εντός της Ένωσης δεν μπορεί να στερεί κεκτημένα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Γεώργιος Μαζιάς
Αιματηρή σύγκρουση φυλών αυτοχθόνων στην Κολομβία με τουλάχιστον τρεις νεκρούς και 44 τραυματίες [βίντεο]
Κόσμος 22.05.26

Αιματηρή σύγκρουση φυλών αυτοχθόνων στην Κολομβία με τουλάχιστον τρεις νεκρούς και 44 τραυματίες

Νεκροί και δεκάδες τραυματίες στην Κολομβία από συγκρούσεις με όπλα και ρόπαλα φυλών αυτοχθόνων για εδάφη. Πληροφορίες από την χώρα κάνουν λόγο για 5 έως 10 νεκρούς, χωρίς όμως την επιβεβαίωση των αρχών.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ στέλνουν 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία – Οι αντιδράσεις του προέδρου και του υπουργού Άμυνας
ΝΑΤΟ - ΗΠΑ 22.05.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία – Οι αντιδράσεις του προέδρου και του υπουργού Άμυνας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την αποστολή 5.000 αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία. Οι Κάρολ Ναβρότσκι και Βλάντισλαβ, Κόσινιακ - Καμίς το θεωρούν δείγμα της στενής τους σχέσης

Σύνταξη
Ο Οζγκιούρ Οζέλ καλεί σε αντίσταση, δηλώνει ότι δεν θα φύγει – «Το έγκλημά μας είναι ότι κερδίζουμε»
Κόσμος 22.05.26

Ο Οζγκιούρ Οζέλ καλεί σε αντίσταση, δηλώνει ότι δεν θα φύγει – «Το έγκλημά μας είναι ότι κερδίζουμε»

«Αρνούμαστε να είμαστε η αντιπολίτευση της Αυτού Μεγαλειότητας, αρνηθήκαμε να είμαστε η αντιπολίτευση του παλατιού και δεν θα γίνουμε» είπε ανάμεσα σε άλλα ο τούρκος πολιτικός

Σύνταξη
Νέα διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Βολιβίας εναντίον του προέδρου Πας
130 συλλήψεις 22.05.26

Νέα διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Βολιβίας εναντίον του προέδρου Πας

Την ώρα που τα δυτικά κράτη στηρίζουν την κυβέρνηση Πας, χιλιάδες εργαζόμενοι επανδρώνουν οδοφράγματα και προσπαθούν να αντισταθούν στις πολιτικές λιτότητας, εν μέσω εξαθλίωσης του λαού.

Σύνταξη
Περισσότεροι από 20 νεκροί στην Ονδούρα σε 24 ώρες – Το ένα περιστατικό αφορά αστυνομική επιχείρηση [βίντεο]
Κόσμος 22.05.26

Περισσότεροι από 20 νεκροί στην Ονδούρα σε 24 ώρες - Το ένα περιστατικό αφορά αστυνομική επιχείρηση

Στο πρώτο περιστατικό άγνωστοι εκτέλεσαν 13 έως 17 εργάτες φυτείας φοινικελαίου και στο δεύτερο σκότωσαν 5 αστυνομικούς της ομάδας εναντίον των συμμοριών και τρεις πολίτες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ρωσία και Λευκορωσία πραγματοποιούν κοινές πυρηνικές ασκήσεις σε ξηρά, θάλασσα και αέρα
Πυρηνική αποτροπή 22.05.26

Ρωσία και Λευκορωσία πραγματοποιούν κοινές πυρηνικές ασκήσεις σε ξηρά, θάλασσα και αέρα

Ο Πούτιν από τη Ρωσία δήλωσε, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ: «Η χρήση πυρηνικών όπλων είναι ένα ακραίο, εξαιρετικό μέτρο για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας των κρατών μας».

Σύνταξη
Κάγια Κάλας: Πρέπει να τελειώσει ο «έλεγχος» και η «απομόνωση» του λαού στην Κούβα
Από το Μεξικό 21.05.26

Κάγια Κάλας: Πρέπει να τελειώσει ο «έλεγχος» και η «απομόνωση» του λαού στην Κούβα

Η Κάγια Κάλας, εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, δήλωσε ότι ο λαός στην Κούβα «αξίζει ευκαιρίες και ελευθερία». Η δήλωση έγινε την ώρα που οι ΗΠΑ ασκούν ασφυκτική πίεση στην Αβάνα, με στόχο να καταρρεύσει το κομμουνιστικό καθεστώς.

Σύνταξη
Μαρόκο: Τουλάχιστον 11 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην πόλη Φεζ – Έξι τραυματίες
Τραγωδία 21.05.26

Μαρόκο: Τουλάχιστον 11 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην πόλη Φεζ – Έξι τραυματίες

Το κτίριο που κατέρρευσε βρίσκεται στη Φεζ, περίπου 200 χιλιόμετρα από το Ραμπάτ. Έως και το βράδυ της Πέμπτης, οι ομάδες διάσωσης στο Μαρόκο συνέχισαν τις έρευνες κάτω από τα ερείπια, εν μέσω φόβων ότι άνθρωποι μπορεί να είναι ακόμα παγιδευμένοι.

Σύνταξη
Ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε το ταξίδι… της προέδρου της Βενεζουέλας στην Ινδία
Κόσμος 21.05.26

Ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε το ταξίδι… της προέδρου της Βενεζουέλας στην Ινδία

Σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κίνηση η οποία μαρτυρά την μεγάλη επιρροή των ΗΠΑ στα εσωτερικά ζητήματα της Βενεζουέλας, ο αμερικανός ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ταξίδι της Ροντρίγκεζ στην Ινδία για την πώληση πετρελαίου

Σύνταξη
Ιμάμογλου: «Πλήγμα στη Δημοκρατία» – Για «εξουδετέρωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης» προειδοποιεί ο Γιαβάς
Τουρκία 21.05.26

Ιμάμογλου: «Πλήγμα στη Δημοκρατία» – Για «εξουδετέρωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης» προειδοποιεί ο Γιαβάς

Η απόφαση του Εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το 38ο Τακτικό Συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις στην Τουρκία.

Σύνταξη
Τουρκία: Δικαστήριο ακύρωσε τις εκλογές για την ηγεσία του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης
Πολιτική δίωξη 21.05.26 Upd: 22:24

Τουρκία: Δικαστήριο ακύρωσε τις εκλογές για την ηγεσία του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης

Το δικαστήριο επικαλέστηκε ισχυρισμούς για εξαγορά ψήφων στο συνέδριο του CHP, το οποίο είχε νικήσει το κόμμα του Ερντογάν στις δημοτικές εκλογές στην Τουρκία. Υποστήριξε ότι ο ηγέτης του Οζέλ εξαγόρασε ψήφους.

Σύνταξη
Μια ιστορική πρωτοβουλία, ιδρύθηκε το πρώτο Διεθνές Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο στη Μέση Ανατολή
Κίνηση υψηλού συμβολισμού 21.05.26

Μια ιστορική πρωτοβουλία, ιδρύθηκε το πρώτο Διεθνές Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο στη Μέση Ανατολή

H Αυτού Μακαριότης ο Θεόφιλος Γ΄ Ιεροσολύμων και η Αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας εγκαινίασαν την Δευτέρα ένα νέο πανεπιστήμιο, το Baptism Site International Orthodox University (BIO uni)

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σε αναμονή οι ευρωπαίοι ασθενείς για νέες θεραπείες ίσως και πάνω από 3 χρόνια
Μελέτη 22.05.26

Σε αναμονή οι ευρωπαίοι ασθενείς για νέες θεραπείες ίσως και πάνω από 3 χρόνια

Εντείνονται οι ανισότητες πρόσβασης των ευρωπαίων ασθενών σε νέες θεραπείες, ενόσω αυξάνονται οι διαθέσιμοι πόροι για φαρμακευτική δαπάνη στις άλλες χώρες του κόσμου

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;
Fizz 22.05.26

Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;

Παράλληλες παρεμβάσεις του βασιλιά Καρόλου και του πρίγκιπα Χάρι αναζωπυρώνουν τις φήμες για παρασκηνιακές κινήσεις συμφιλίωσης και πιθανή επιστροφή του δούκα του Σάσεξ στη Βρετανία

Σύνταξη
Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ
Απόφαση-σταθμός 22.05.26

Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ

Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εργαζόμενους – Η ελευθερία μετακίνησης εντός της Ένωσης δεν μπορεί να στερεί κεκτημένα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Γεώργιος Μαζιάς
Αντίο ΑΕΠ; Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο ΟΗΕ για την ανάπτυξη και την ευημερία
Επιστήμες 22.05.26

Αντίο ΑΕΠ; Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο ΟΗΕ για την ανάπτυξη και την ευημερία

Το ΑΕΠ μπορεί να αυξάνεται ακόμα και όταν η κοινωνία υποφέρει, λέει ο ΟΗΕ. Στους προτεινόμενους νέους δείκτες περιλαμβάνουν θέματα υγείας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μαξίμου: Με Βορίδη εισηγητή μεθοδεύει μπλόκο στο Σύνταγμα για να μπλοκάρει εξεταστική υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Μαξίμου: Με Βορίδη εισηγητή μεθοδεύει μπλόκο στο Σύνταγμα για να μπλοκάρει εξεταστική υποκλοπών

Πίσω από τη σιγή ιχθύος του Μαξίμου, βρίσκονται οι μεθοδεύσεις για μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές, μέσω επίκλησης λόγων «εξωτερικής πολιτικής και άμυνας» και ανέβασμα της αναγκαίας πλειοψηφίας από τους 120 στους 151 βουλευτές, προκειμένου η κυβερνητική πλειοψηφία να στερήσει από την αντιπολίτευση το δικαίωμα που της δίνει το Σύνταγμα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Θεσσαλονίκη: Ο «Ζορό» στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού
Παρασκήνιο 22.05.26

Ο «Ζορό» στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού

Ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης παρευρέθηκε στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στην παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, γιατί «αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα».

Σύνταξη
Αιματηρή σύγκρουση φυλών αυτοχθόνων στην Κολομβία με τουλάχιστον τρεις νεκρούς και 44 τραυματίες [βίντεο]
Κόσμος 22.05.26

Αιματηρή σύγκρουση φυλών αυτοχθόνων στην Κολομβία με τουλάχιστον τρεις νεκρούς και 44 τραυματίες

Νεκροί και δεκάδες τραυματίες στην Κολομβία από συγκρούσεις με όπλα και ρόπαλα φυλών αυτοχθόνων για εδάφη. Πληροφορίες από την χώρα κάνουν λόγο για 5 έως 10 νεκρούς, χωρίς όμως την επιβεβαίωση των αρχών.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ στέλνουν 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία – Οι αντιδράσεις του προέδρου και του υπουργού Άμυνας
ΝΑΤΟ - ΗΠΑ 22.05.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία – Οι αντιδράσεις του προέδρου και του υπουργού Άμυνας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την αποστολή 5.000 αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία. Οι Κάρολ Ναβρότσκι και Βλάντισλαβ, Κόσινιακ - Καμίς το θεωρούν δείγμα της στενής τους σχέσης

Σύνταξη
Ο Οζγκιούρ Οζέλ καλεί σε αντίσταση, δηλώνει ότι δεν θα φύγει – «Το έγκλημά μας είναι ότι κερδίζουμε»
Κόσμος 22.05.26

Ο Οζγκιούρ Οζέλ καλεί σε αντίσταση, δηλώνει ότι δεν θα φύγει – «Το έγκλημά μας είναι ότι κερδίζουμε»

«Αρνούμαστε να είμαστε η αντιπολίτευση της Αυτού Μεγαλειότητας, αρνηθήκαμε να είμαστε η αντιπολίτευση του παλατιού και δεν θα γίνουμε» είπε ανάμεσα σε άλλα ο τούρκος πολιτικός

Σύνταξη
Νέα διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Βολιβίας εναντίον του προέδρου Πας
130 συλλήψεις 22.05.26

Νέα διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Βολιβίας εναντίον του προέδρου Πας

Την ώρα που τα δυτικά κράτη στηρίζουν την κυβέρνηση Πας, χιλιάδες εργαζόμενοι επανδρώνουν οδοφράγματα και προσπαθούν να αντισταθούν στις πολιτικές λιτότητας, εν μέσω εξαθλίωσης του λαού.

Σύνταξη
Περισσότεροι από 20 νεκροί στην Ονδούρα σε 24 ώρες – Το ένα περιστατικό αφορά αστυνομική επιχείρηση [βίντεο]
Κόσμος 22.05.26

Περισσότεροι από 20 νεκροί στην Ονδούρα σε 24 ώρες - Το ένα περιστατικό αφορά αστυνομική επιχείρηση

Στο πρώτο περιστατικό άγνωστοι εκτέλεσαν 13 έως 17 εργάτες φυτείας φοινικελαίου και στο δεύτερο σκότωσαν 5 αστυνομικούς της ομάδας εναντίον των συμμοριών και τρεις πολίτες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ρωσία και Λευκορωσία πραγματοποιούν κοινές πυρηνικές ασκήσεις σε ξηρά, θάλασσα και αέρα
Πυρηνική αποτροπή 22.05.26

Ρωσία και Λευκορωσία πραγματοποιούν κοινές πυρηνικές ασκήσεις σε ξηρά, θάλασσα και αέρα

Ο Πούτιν από τη Ρωσία δήλωσε, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ: «Η χρήση πυρηνικών όπλων είναι ένα ακραίο, εξαιρετικό μέτρο για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας των κρατών μας».

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Νιώθω ότι ο Ομπράντοβιτς δεν έχει τελειώσει με την Παρτιζάν»
Ποδόσφαιρο 21.05.26

Νίκολιτς: «Νιώθω ότι ο Ομπράντοβιτς δεν έχει τελειώσει με την Παρτιζάν»

Ο Νίκολιτς μίλησε με συγκίνηση για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον αείμνηστο Ντούσαν Βουγιόσεβιτς, αποθεώνοντας δύο από τις σημαντικότερες μορφές της σερβικής μπασκετικής σχολής

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
Cookies