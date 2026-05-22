Καιρός: Βροχερός και σήμερα Παρασκευή – Πού θα πέσουν βροχές και καταιγίδες
Ελλάδα 22 Μαΐου 2026, 06:15

Ο καιρός θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο παρά τέλος άνοιξης

Βροχερός θα είναι και σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου ο καιρός σε μια σειρά από περιοχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες αρχικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και βαθμιαία στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα αυξηθούν οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Βροχερός θα παραμείνει ο καιρός και σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία και τα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά σχεδόν αίθριος. Από τις προμεσημβρινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες και στη δυτική Πελοπόννησο το μεσημέρι – απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και αρχικά στην Κρήτη και από τη νύχτα και στις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες αρχικά θα αυξηθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και απο το απόγευμα μεταβλητοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 23/5

Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες.

Στα δυτικά αρχικά λίγες νεφώσεις, γρήγορα όμως οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Θα φτάσει στην ανατολική και τη νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 23 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 24/5

Στα ανατολικά άστατος καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, τοπικές βροχές ή όμβρους και στα ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα δυτικά αρχικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά από το απόγευμα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός τη Δευτέρα 25/5

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Βελτίωση από το απόγευμα.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Τρίτη 26/5

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Τράπεζες
CrediaBank: Με ταχείς ρυθμούς η μεγέθυνση οργανικά και με εξαγορές

CrediaBank: Με ταχείς ρυθμούς η μεγέθυνση οργανικά και με εξαγορές

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

Business
ΑΔΜΗΕ: Στις 11 Ιουνίου η ΓΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 530 εκατ.

ΑΔΜΗΕ: Στις 11 Ιουνίου η ΓΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 530 εκατ.

inWellness
inTown
Χανιά: Τραγικό φινάλε μετά από 6 μήνες – Στον 33χρονο γιατρό ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα
Χανιά 21.05.26

Τραγικό φινάλε μετά από 6 μήνες - Στον 33χρονο γιατρό ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα

Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σήμερα αργά το απόγευμα σε περιοχή του Φρε στα Χανιά

Σύνταξη
Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη – Τι ερευνούν οι αρχές
Ελλάδα 21.05.26

Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη – Τι ερευνούν οι αρχές

Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή που θα ακολουθήσει, αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον Αποκόρωνα

Σύνταξη
Ρόδο: Νέες μαρτυρίες που «καίνε» για το θανατηφόρο τροχαίο – Οργή συγγενών για την αποφυλάκιση του οδηγού
Ελλάδα 21.05.26

Νέες μαρτυρίες που «καίνε» για το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο - Οργή συγγενών για την αποφυλάκιση του οδηγού

Οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως προκαλούν αίσθηση και προκαλούν το εύλογο ερώτημα, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον άφηναν να κυκλοφορεί ελεύθερο με ένα αυτοκίνητο «όπλο», μετά το τροχαίο στη Ρόδο που έχασαν τη ζωή του μητέρα και κόρη.

Σύνταξη
Εικόνες πλήρους εγκατάλειψης στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης – Αυτοψία του in στο Δικαστικό Μέγαρο
Φωτογραφίες 21.05.26

Εικόνες πλήρους εγκατάλειψης στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης – Αυτοψία του in στο Δικαστικό Μέγαρο

Μετά το σοκαριστικό ατύχημα ηλεκτροπληξίας, αυτοψία στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης αποκαλύπτει τριτοκοσμικές συνθήκες εργασίας, επικίνδυνες εγκαταστάσεις και τραγική έλλειψη χώρου.

Γεωργία Κακή
ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμία για τις 5 Ιουνίου πήραν τα μη πολιτικά πρόσωπα – Αύριο δίνουν εξηγήσεις οι γαλάζιοι βουλευτές
Ελλάδα 21.05.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμία για τις 5 Ιουνίου πήραν τα μη πολιτικά πρόσωπα – Αύριο δίνουν εξηγήσεις οι γαλάζιοι βουλευτές

Όλοι οι πολιτικοί έχουν κληθεί αύριο, με ορισμένους  εξ αυτών να φαίνονται διατεθειμένοι να εμφανιστούν αυτοπροσώπως και να καταθέσουν αντί να ζητήσουν προθεσμία .

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Μειώθηκε η ποινή του 44χρονου για τον θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα – Επέστρεψε στη φυλακή
Στη Θεσσαλίκη 21.05.26

Μειώθηκε η ποινή του 44χρονου για τον θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα - Επέστρεψε στη φυλακή

Η ποινή που του επιβλήθηκε στο Εφετείο μειώθηκε κατά 3 χρόνια σε σχέση με το πρωτόδικο δικαστήριο, το οποίο του είχε αναγνωρίσει το ελαφρυντικό τού πρότερου έντιμου βίου (συνολική κάθειρξη τότε 15,5 ετών)

Σύνταξη
Ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι»: Αναισθησιολόγος ζητά φακελάκι – Το βίντεο ντοκουμέντο
Σάλος 21.05.26

Αναισθησιολόγος στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» ζητά φακελάκι - Το βίντεο ντοκουμέντο

Το βίντεο τράβηξε ο γιος ασθενή στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» - Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να διεξαχθεί και ΕΔΕ για την υπόθεση με το φακελάκι

Σύνταξη
Επισιτισμός – Τουρισμός: 24ωρη απεργία στις 24 Ιουνίου από την ΠΟΕΕΤ – Τα αιτήματα
Η ανακοίνωση 21.05.26

Εικοσιτετράωρη απεργία σε επισιτισμό και τουρισμό στις 24 Ιουνίου - Τα αιτήματα της ΠΟΕΕΤ

«Εδώ και δύο χρόνια τώρα, περιμένουμε μια απάντηση από το υπουργείο Εργασίας για τη χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων», τονίζει η ΠΟΕΕΤ σχετικά με την πανελλαδική απεργία

Σύνταξη
Ναρκωτικά και «δανεικά ζώα» λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι περιλαμβάνει η δικογραφία για τις συλλήψεις στην Κρήτη
Ελλάδα 21.05.26

Ναρκωτικά και «δανεικά ζώα» λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι περιλαμβάνει η δικογραφία για τις συλλήψεις στην Κρήτη

Η δικογραφία, πίσω από την επιχείρηση - μαμούθ της ΕΛ.ΑΣ. με τους 200 αστυνομικούς, αριθμεί χιλιάδες σελίδες και περιλαμβάνει περισσότερους από 70 κατηγορούμενους.

Σύνταξη
Οσμή: «Παράνομη εκπομπή υγραερίου» βλέπουν οι επιστήμονες – Γιατί δεν έγιναν μετρήσεις
Σενάρια που αποκλείστηκαν 21.05.26

«Παράνομη εκπομπή υγραερίου» βλέπουν οι επιστήμονες - Γιατί δεν έγιναν μετρήσεις της οσμής

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποια επιβάρυνση όσον αφορά σε ουσίες με συγκεκριμένα όρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξηγεί ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Νίκος Μιχαλόπουλος

Σύνταξη
Η Κούβα απαντά στον κουβανικής καταγωγής Ρούμπιο κάνοντάς τον μαριονέτα του Muppet Show
Ανάλυση με καρτούν 22.05.26

Η Κούβα απαντά στον κουβανικής καταγωγής Ρούμπιο κάνοντάς τον μαριονέτα του Muppet Show

Η Κούβα κάνει μια πλήρη ανάλυση των κινήσεων των ΗΠΑ εναντίον της με ένα καρτούν διάρκειας δύο λεπτών με μια μαριονέτα που υποδύεται τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο υποψήφιος δήμαρχος της Λίμα χτυπά σύμβουλό του με τέιζερ και σκάει στα γέλια [βίντεο]
Ωραία καμπάνια 22.05.26

Ο υποψήφιος δήμαρχος της Λίμα χτυπά σύμβουλό του με τέιζερ και σκάει στα γέλια

Ο δήμαρχος πόλης του Περού πυροβολεί με τέιζερ τον σύμβουλό του και αυτός καταρρέει σε γραφείο. Αργότερα ο βοηθός είπε ότι θα κάθονταν «1.000 φορές να του ρίξει ο δήμαρχος» και πως είναι ΑΙ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη το 2025 – Νικητές και χαμένοι
Διεθνής Οικονομία 22.05.26

Αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη το 2025 – Νικητές και χαμένοι

Η Πολωνία και η Πορτογαλία σημείωσαν την ισχυρότερη αύξηση του πραγματικού εισοδήματος νοικοκυριών στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια. Μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, η Ισπανία κατέλαβε την πρώτη θέση

Μεταναστευτικό: Κράτηση, απελάσεις και «μαύρες τρύπες» εκτός ΕΕ
«Σοβαρή οπισθοδρόμηση» 22.05.26

Μεταναστευτικό στην Ευρώπη - Κράτηση, απελάσεις και «μαύρες τρύπες» εκτός ΕΕ

Οι Βρυξέλλες επιχειρούν να αυξήσουν τις επιστροφές απορριφθέντων αιτούντων άσυλο εν μέσω πολιτικής πίεσης για το μεταναστευτικό από τη δεξιά στροφή που καταγράφεται σε ολόκληρη την Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Σε αναμονή οι ευρωπαίοι ασθενείς για νέες θεραπείες ίσως και πάνω από 3 χρόνια
Μελέτη 22.05.26

Σε αναμονή οι ευρωπαίοι ασθενείς για νέες θεραπείες ίσως και πάνω από 3 χρόνια

Εντείνονται οι ανισότητες πρόσβασης των ευρωπαίων ασθενών σε νέες θεραπείες, ενόσω αυξάνονται οι διαθέσιμοι πόροι για φαρμακευτική δαπάνη στις άλλες χώρες του κόσμου

Άννα Παπαδομαρκάκη
Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;
Fizz 22.05.26

Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;

Παράλληλες παρεμβάσεις του βασιλιά Καρόλου και του πρίγκιπα Χάρι αναζωπυρώνουν τις φήμες για παρασκηνιακές κινήσεις συμφιλίωσης και πιθανή επιστροφή του δούκα του Σάσεξ στη Βρετανία

Αχμάντ Βαϊντί: Ο σκληροπυρηνικός Ιρανός ταξίαρχος που ορίζει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ
Πόλεμος στο Ιράν 22.05.26

Αχμάντ Βαϊντί: Ο σκληροπυρηνικός Ιρανός ταξίαρχος που ορίζει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Ο Αχμάντ Βαϊντί φέρεται ότι συνδέεται με διαβόητες επιθέσεις στο εσωτερικό του Ιράν και στο εξωτερικό τις τελευταίες δεκαετίες. Και πλέον αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ
Απόφαση-σταθμός 22.05.26

Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ

Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εργαζόμενους – Η ελευθερία μετακίνησης εντός της Ένωσης δεν μπορεί να στερεί κεκτημένα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Αντίο ΑΕΠ; Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο ΟΗΕ για την ανάπτυξη και την ευημερία
Επιστήμες 22.05.26

Αντίο ΑΕΠ; Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο ΟΗΕ για την ανάπτυξη και την ευημερία

Το ΑΕΠ μπορεί να αυξάνεται ακόμα και όταν η κοινωνία υποφέρει, λέει ο ΟΗΕ. Στους προτεινόμενους νέους δείκτες περιλαμβάνουν θέματα υγείας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Μαξίμου: Με Βορίδη εισηγητή μεθοδεύει μπλόκο στο Σύνταγμα για να μπλοκάρει εξεταστική υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Μαξίμου: Με Βορίδη εισηγητή μεθοδεύει μπλόκο στο Σύνταγμα για να μπλοκάρει εξεταστική υποκλοπών

Πίσω από τη σιγή ιχθύος του Μαξίμου, βρίσκονται οι μεθοδεύσεις για μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές, μέσω επίκλησης λόγων «εξωτερικής πολιτικής και άμυνας» και ανέβασμα της αναγκαίας πλειοψηφίας από τους 120 στους 151 βουλευτές, προκειμένου η κυβερνητική πλειοψηφία να στερήσει από την αντιπολίτευση το δικαίωμα που της δίνει το Σύνταγμα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.

Γιάννης Μπασκάκης
Θεσσαλονίκη: Ο «Ζορό» στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού
Παρασκήνιο 22.05.26

Ο «Ζορό» στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού

Ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης παρευρέθηκε στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στην παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, γιατί «αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα».

Αιματηρή σύγκρουση φυλών αυτοχθόνων στην Κολομβία με τουλάχιστον τρεις νεκρούς και 44 τραυματίες [βίντεο]
Κόσμος 22.05.26

Αιματηρή σύγκρουση φυλών αυτοχθόνων στην Κολομβία με τουλάχιστον τρεις νεκρούς και 44 τραυματίες

Νεκροί και δεκάδες τραυματίες στην Κολομβία από συγκρούσεις με όπλα και ρόπαλα φυλών αυτοχθόνων για εδάφη. Πληροφορίες από την χώρα κάνουν λόγο για 5 έως 10 νεκρούς, χωρίς όμως την επιβεβαίωση των αρχών.

Οι ΗΠΑ στέλνουν 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία – Οι αντιδράσεις του προέδρου και του υπουργού Άμυνας
ΝΑΤΟ - ΗΠΑ 22.05.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία – Οι αντιδράσεις του προέδρου και του υπουργού Άμυνας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την αποστολή 5.000 αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία. Οι Κάρολ Ναβρότσκι και Βλάντισλαβ, Κόσινιακ - Καμίς το θεωρούν δείγμα της στενής τους σχέσης

Ο Οζγκιούρ Οζέλ καλεί σε αντίσταση, δηλώνει ότι δεν θα φύγει – «Το έγκλημά μας είναι ότι κερδίζουμε»
Κόσμος 22.05.26

Ο Οζγκιούρ Οζέλ καλεί σε αντίσταση, δηλώνει ότι δεν θα φύγει – «Το έγκλημά μας είναι ότι κερδίζουμε»

«Αρνούμαστε να είμαστε η αντιπολίτευση της Αυτού Μεγαλειότητας, αρνηθήκαμε να είμαστε η αντιπολίτευση του παλατιού και δεν θα γίνουμε» είπε ανάμεσα σε άλλα ο τούρκος πολιτικός

Νέα διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Βολιβίας εναντίον του προέδρου Πας
130 συλλήψεις 22.05.26

Νέα διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Βολιβίας εναντίον του προέδρου Πας

Την ώρα που τα δυτικά κράτη στηρίζουν την κυβέρνηση Πας, χιλιάδες εργαζόμενοι επανδρώνουν οδοφράγματα και προσπαθούν να αντισταθούν στις πολιτικές λιτότητας, εν μέσω εξαθλίωσης του λαού.

Περισσότεροι από 20 νεκροί στην Ονδούρα σε 24 ώρες – Το ένα περιστατικό αφορά αστυνομική επιχείρηση [βίντεο]
Κόσμος 22.05.26

Περισσότεροι από 20 νεκροί στην Ονδούρα σε 24 ώρες - Το ένα περιστατικό αφορά αστυνομική επιχείρηση

Στο πρώτο περιστατικό άγνωστοι εκτέλεσαν 13 έως 17 εργάτες φυτείας φοινικελαίου και στο δεύτερο σκότωσαν 5 αστυνομικούς της ομάδας εναντίον των συμμοριών και τρεις πολίτες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ρωσία και Λευκορωσία πραγματοποιούν κοινές πυρηνικές ασκήσεις σε ξηρά, θάλασσα και αέρα
Πυρηνική αποτροπή 22.05.26

Ρωσία και Λευκορωσία πραγματοποιούν κοινές πυρηνικές ασκήσεις σε ξηρά, θάλασσα και αέρα

Ο Πούτιν από τη Ρωσία δήλωσε, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ: «Η χρήση πυρηνικών όπλων είναι ένα ακραίο, εξαιρετικό μέτρο για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας των κρατών μας».

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

