Συνεχίζονται οι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προέρχεται η έντονη και εκτεταμένη οσμή αερίου που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια, από το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας έως και τις πρωινές ώρες της Τρίτης.

Όλα τα επιστημονικά δεδομένα συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για ανθρωπογενή εκπομπή, πιθανώς παράνομη

Αν και από τις πρώτες μετρήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών δεν προέκυψαν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου ή σε κάποιο σοβαρό πρόβλημα στο δίκτυο διανομής, οι επιστήμονες δηλώνουν ότι το γεγονός θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω.

Σύμφωνα με τον Νίκο Μιχαλόπουλο, διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποια επιβάρυνση όσον αφορά στις ουσίες με συγκεκριμένα όρια και μετρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μιλώντας στο ERTnews σχετικά με το τι γίνεται κάθε φορά που υπάρχει ένα επεισόδιο ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ο κ. Μιχαλόπουλος σημείωσε: «Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε εμείς αλλά και οι επίσημοι οργανισμοί είναι να δούμε τι συμβαίνει με αυτούς που ονομάζουμε θεσμοθετημένους ρύπους. Δηλαδή ρύπους για τους οποίους υπάρχει οδηγία, όρια, Ευρωπαϊκή Ένωση κ.τ.λ. Σε αυτά δεν είδαμε καμία μεταβολή, τίποτα ανησυχητικό πριν από 48 ώρες».

Και πρόσθεσε ως προς τις οσμές καθαυτές: «Συνήθως είναι ενώσεις που δεν είναι θεσμοθετημένες. Δεν υπάρχουν όρια στη βιβλιογραφία, ούτε στην παγκόσμια ούτε στην ευρωπαϊκή. Και συνήθως είναι ενώσεις του θείου, που έχουν μέσα θειάφι. Τώρα αυτές έχουν διάφορες πηγές. Μπορεί να είναι τα διυλιστήρια, μπορεί να είναι φυσικές πηγές όπως η θάλασσα. Μερικές φορές χρησιμοποιούνται και σαν δείκτες. Δηλαδή στο υγραέριο βάζουμε μέσα θειούχες ενώσεις για να καταλαβαίνουμε αν υπάρχει διαρροή».

Ο κ. Μιχαλόπουλος διευκρίνισε ακολούθως ότι «επειδή αυτές είναι πολύ εξειδικευμένες μετρήσεις, μη θεσμοθετημένες, και ο εξοπλισμός είναι ιδιαίτερα ακριβός. Δεν υπάρχει τέτοια οργανολογία στην Ελλάδα, οπότε αυτό που κάναμε – τουλάχιστον εμείς στο Αστεροσκοπείο – όταν έγινε αυτό το γεγονός, ήταν με μια εις άτοπον απαγωγή για να αποκλείσουμε κάποιες πηγές».

Οσμή: Τα βασικά σενάρια που αποκλείστηκαν

Αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο διαρροής από εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, όπως στη Ρεβυθούσα, χωρίς όμως να εντοπιστεί καμία αύξηση μεθανίου. «Είδαμε καταρχάς από πού ερχόντουσαν οι άνεμοι. Ήταν νότιοι νοτιοδυτικοί. Σκεφτήκαμε τη Ρεβυθούσα, που έχει υγροποιημένο μεθάνιο. Δεν είχαμε κανένα σήμα και και έχουμε πολύ ευαίσθητα όργανα που μετράνε με ακρίβεια χιλιοστού» Έτσι αποκλείστηκε το φυσικό αέριο.

Παράλληλα, απορρίφθηκε και το σενάριο προέλευσης από τη θάλασσα, καθώς – όπως εξήγησε ο κ. Μιχαλόπουλος – οι φυσικές εκπομπές δεν παρουσιάζουν τη συγκεκριμένη οσμή που περιγράφηκε από τους πολίτες. «Η θάλασσα όταν βγάζει κάποιες ενώσεις είναι αυτό που ονομάζουμε η μυρωδιά από τα φύκια κ.τ.λ.».

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το επικρατέστερο σενάριο – πάλι διά της ατόπου – είναι ότι μάλλον ουσίες στις οποίες προστίθενται θειούχες ενώσεις για να γίνονται αντιληπτές σε περίπτωση διαρροής. Ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η οσμή να προήλθε από κάποια διαρροή από πολλά πλοία μαζί ή η πηγή της να εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου της Ελευσίνας. Αυτό στο οποίο καταλήγουν οι επιστήμονες, όπως εξήγησε, είναι «παράνομη εκπομπή υγραερίου στην ατμόσφαιρα».

«Για να γίνει αισθητή σε τόσο μεγάλη έκταση και με τέτοια ένταση, μιλάμε για σημαντική ποσότητα», πρόσθεσε τονίζοντας ότι όλα τα δεδομένα συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για ανθρωπογενή εκπομπή, πιθανώς παράνομη.

Ωστόσο, ο κ. Μιχαλόπουλος επανέλαβε ότι πρόκεται για συμπέρασμα διά της ατόπου απαγωγής. «Δυστυχώς, δεν έχω μετρήσεις προπάνιο και βουτάνιο που είναι οι δύο χαρακτηριστικοί δείκτες να μου λέγανε ‘ναι, είναι 100% υγραέριο’. Προς το τέλος του χρόνου στο Εθνικό Αστεροσκοπείο θα έχουμε και αυτό τον εξοπλισμό».

Ερωτηθείς για το αν έγιναν μετρήσεις στο κέντρο της Αθήνας ή οπουδήποτε αλλού, ο ίδιος επέμεινε ότι «τέτοιου είδους μετρήσεις για τις οσμές είναι πάρα πολύ δύσκολες, χρειάζεται εξειδικευμένο εξοπλισμό, τον οποίο αν ξέρω καλά και αν θυμάμαι καλά, αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένας στην Ελλάδα».