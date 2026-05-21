newspaper
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
newspaper

Συμβαίνει τώρα:
21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Euroleague: Μέτρα για το Final Four στο ΟΑΚΑ – Πώς θα μετακινηθούν οι οπαδοί, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν
Ελλάδα 21 Μαΐου 2026, 11:39

Euroleague: Μέτρα για το Final Four στο ΟΑΚΑ – Πώς θα μετακινηθούν οι οπαδοί, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Τα μέτρα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενόψει του Final Four της EuroLeague 2026, στις 22 και 24 Μαΐου στο ΟΑΚΑ «TELEKOM CENTER ATHENS», παρουσίασε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μαθήματα ευεξίας: 7 Ιαπωνικές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας

Μαθήματα ευεξίας: 7 Ιαπωνικές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Τα μέτρα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενόψει του Final Four της EuroLeague 2026, στις 22 και 24 Μαΐου στο ΟΑΚΑ «TELEKOM CENTER ATHENS», παρουσίασε η ΕΛ.ΑΣ.

Μιλώντας για τα μέτρα η Εκπρόσωπος Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου, είπε ότι πρόκειται για μία διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας, με αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας και διαχείρισης μεγάλου αριθμού φιλάθλων και επισκεπτών. Για τον λόγο αυτό, «ο σχεδιασμός μας βασίζεται στην πρόληψη, στον πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων, στην έγκαιρη πληροφόρηση, στην ταχεία επιχειρησιακή ανταπόκριση και στον ενιαίο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων» είπε.

Στη συνέχεια η κ. Δημογλίδου είπε ότι: «Θέλουμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι η ασφαλής διεξαγωγή της διοργάνωσης αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η εφαρμογή των μέτρων θα είναι αυστηρή, καθολική και χωρίς εξαιρέσεις. Δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή σε φαινόμενα βίας, παραβατικής συμπεριφοράς, πρόκλησης επεισοδίων ή απόπειρας παραβίασης των μέτρων ασφαλείας.

Στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε απόπειρα διατάραξης της δημόσιας τάξης ή παραβίασης των μέτρων ασφαλείας θα αντιμετωπίζεται άμεσα και αποφασιστικά, ενώ σε βάρος των παραβατών θα ακολουθείται η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία».

Παράλληλα, κάλεσε τους φιλάθλους και τους πολίτες να συνεργάζονται πλήρως με τις αστυνομικές δυνάμεις και τις αρμόδιες Αρχές, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που θα δοθούν και να προσέρχονται έγκαιρα στους προβλεπόμενους χώρους, συμβάλλοντας στην ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Στη συνέχεια, ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος, Αθανάσιος Κάμπρας πρόσθεσε: «Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού για το Final Four της EuroLeague 2026, προβλέπεται η ανάπτυξη αυξημένων αστυνομικών δυνάμεων σε όλους τους χώρους ενδιαφέροντος, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, σε σταθμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Ειδικότερα ανέφερε:

«Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού για το Final Four της EuroLeague 2026, προβλέπεται η ανάπτυξη αυξημένων αστυνομικών δυνάμεων σε όλους τους χώρους ενδιαφέροντος, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, σε σταθμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Παράλληλα, για τις ανάγκες της διοργάνωσης θα αξιοποιηθούν τεχνικά μέσα επιτήρησης και ελέγχου, ενώ θα υπάρχει συνεχής επιτήρηση της περιμέτρου των εγκαταστάσεων και διαρκής επιχειρησιακή εικόνα από τα σημεία συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης θα λειτουργεί στο Ο.Α.Κ.Α. ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων, υπό τον γενικό συντονισμό του Σ.Ε.Κ., με τη συμμετοχή συνδέσμων από όλους τους συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. Στόχος είναι η διαρκής επιχειρησιακή παρακολούθηση, η άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, η ταχεία και αποτελεσματική διαχείριση οποιουδήποτε περιστατικού.

Μετακίνηση φιλάθλων

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στον πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων ανά ομάδα. Για τον σκοπό αυτό, οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών, υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία.

Ειδικότερα, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο», οι φίλαθλοι της Fenerbahçe στον σταθμό «Θησείο», ενώ οι φίλαθλοι της Real Madrid και της Valencia στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Από τα σημεία αυτά θα πραγματοποιείται οργανωμένη, ελεγχόμενη και διαχωρισμένη μεταφορά προς το Ο.Α.Κ.Α.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αυστηρή τήρηση των προκαθορισμένων ωρών προσέλευσης και αναχώρησης των οργανωμένων φιλάθλων από τα σημεία συγκέντρωσης, καθώς ο επιχειρησιακός σχεδιασμός βασίζεται στον πλήρη διαχωρισμό των ροών μετακίνησης ανά ομάδα και στην αποφυγή συγχρωτισμού ή ανεπιθύμητων συναντήσεων μεταξύ διαφορετικών ομάδων φιλάθλων.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα πρέπει να προσέρχονται στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από τις 13:00, με προγραμματισμένη αναχώρηση των συρμών στις 15:00. Αντίστοιχα, οι φίλαθλοι της Fenerbahçe θα πρέπει να βρίσκονται στο σημείο συγκέντρωσης στον σταθμό «Θησείο» από τις 12:00, με αναχώρηση των συρμών περίπου στις 14:00.

Οι φίλαθλοι της Real Madrid και της Valencia θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό Στάδιο από τις 14:00. Οι αναχωρήσεις των λεωφορείων έχουν προγραμματιστεί για τις 16:00 για τους φιλάθλους της Real Madrid και για τις 15:45 για τους φιλάθλους της Valencia.

Η έγκαιρη προσέλευση στα προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης είναι απαραίτητη για την ομαλή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας, τη διατήρηση του διαχωρισμού των ροών μετακίνησης και την αποφυγή καθυστερήσεων, συνωστισμού ή ανεπιθύμητων συναντήσεων μεταξύ διαφορετικών ομάδων φιλάθλων.

Επισημαίνεται ότι δεν θα επιτραπεί, σε καμία περίπτωση, η αυθαίρετη μετακίνηση οργανωμένων ομάδων φιλάθλων εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών. Παράλληλα, απαγορεύεται αυστηρά η συνοδεία, η προσέγγιση ή η παρεμπόδιση των αποστολών των ομάδων κατά τις μετακινήσεις τους προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και προς και από τους χώρους διαμονής τους.

Απαγόρευση συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σημειώσω ότι, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ισχύει ήδη από τις 6 το πρωί σήμερα (21 Μαΐου) μέχρι και τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου απαγόρευση πραγματοποίησης ενδεχόμενων δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη – Πλουτάρχου – Υψηλάντου – Μονής Πετράκη – Ραβινέ – Βλαδίμηρου Μπένση – Παπαδιαμαντοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λ. Βασιλέως Αλεξάνδρου – Αντήνορος – Ριζάρη. Η σχετική απόφαση υπάρχει αναρτημένη τόσο στο Διαύγεια όσο και στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Διαδικασία πρόσβασης στο Ο.Α.Κ.Α.

Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο Ο.Α.Κ.Α., οι φίλαθλοι θα πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα και να φέρουν υποχρεωτικά τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης, καθώς και το ισχύον εισιτήριό τους. Οι πύλες θα ανοίξουν εγκαίρως, ενώ θα λειτουργήσουν διακριτές ροές εισόδου για φιλάθλους, VIP, αποστολές, εκπροσώπους των ΜΜΕ και ΑμεΑ, με στόχο την αποφυγή συνωστισμού και την ασφαλή, ταχεία και ομαλή είσοδο όλων των κατηγοριών εισερχομένων.

Στο Ο.Α.Κ.Α. θα λειτουργήσουν τρεις διακριτές περιμετρικές ζώνες ασφαλείας. Οι έλεγχοι θα είναι πολυεπίπεδοι, συνεχείς και αυστηροί και θα περιλαμβάνουν έλεγχο εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων, ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, σωματικούς ελέγχους, καθώς και ελέγχους αντικειμένων, αποσκευών και λοιπών προσωπικών ειδών.

Η επίδειξη πρωτότυπου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναντιστοιχίας, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος και το άτομο θα απομακρύνεται άμεσα από την εγκατάσταση.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι φίλαθλοι θα λαμβάνουν ειδικό βραχιόλι ασφαλείας. Παράλληλα, εντός των ζωνών ασφαλείας θα πραγματοποιούνται συνεχείς δειγματοληπτικοί επανέλεγχοι.

Οποιοδήποτε άτομο εντοπιστεί χωρίς έγκυρο εισιτήριο, επίσημη διαπίστευση ή την προβλεπόμενη σήμανση ασφαλείας θα απομακρύνεται άμεσα από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης ότι θα εφαρμοστεί πολιτική μη επανεισόδου. Συγκεκριμένα, μετά την έξοδο από τις ελεγχόμενες ζώνες της εγκατάστασης, δεν θα επιτρέπεται εκ νέου είσοδος.

Επαναλαμβάνεται ότι κανένα άτομο χωρίς έγκυρο εισιτήριο ή επίσημη διαπίστευση δεν θα εισέρχεται ούτε θα παραμένει στις ελεγχόμενες ζώνες της εγκατάστασης. Αντίστοιχα, κανένα όχημα χωρίς την προβλεπόμενη διαπίστευση QR Code της EuroLeague δεν θα μπορεί να προσεγγίζει την Περίμετρο Γ του Ο.Α.Κ.Α. Οι σχετικοί έλεγχοι θα είναι καθολικοί και δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις.

Επίσης, να προστεθεί ότι για την ημέρα του τελικού (Κυριακή, 24 Μαΐου) τα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων ενδέχεται να επικαιροποιηθούν ανάλογα με τα αποτελέσματα των ημιτελικών. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί σχετική ενημέρωση με νεότερη ανακοίνωσή μας.

Σχεδιασμός για το Fan Zone

Παράλληλα, έχει προβλεφθεί ειδικός σχεδιασμός για τη Fan Zone στο Ζάππειο, η οποία θα λειτουργήσει στις 21 και 22 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και την ημέρα του τελικού, στις 24 Μαΐου, από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Η πρόσβαση στη Fan Zone θα πραγματοποιείται μέσω συστήματος προκράτησης, ενώ η ανώτατη πληρότητα έχει οριστεί στα 1.500 άτομα ανά χρονική στιγμή. Για τον λόγο αυτό, θα υπάρχει έλεγχος πληρότητας σε πραγματικό χρόνο, αστυνομική παρουσία στον χώρο και, εφόσον απαιτηθεί, εφαρμογή σχεδίου αποσυμφόρησης προς ασφαλείς κατευθύνσεις, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού ή ανεξέλεγκτης συγκέντρωσης ατόμων.

Μέτρα Τροχαίας

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα τροχαίας, από τις 22 έως και τις 24 Μαΐου θα εφαρμοστούν σταδιακές και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές πέριξ του Ο.Α.Κ.Α., του SUNEL ARENA, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες της διοργάνωσης «Adidas NextGen EuroLeague», των ξενοδοχείων διαμονής των ομάδων, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Ειδικότερα, τα κυκλοφοριακά μέτρα περιλαμβάνουν:

  • απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδούς και λεωφόρους πλησίον των αθλητικών εγκαταστάσεων,
    σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά μήκος των διαδρομών μετακίνησης των αποστολών, ιδίως στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στην οδό Π. Κανελλοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού και στην Αττική Οδό, ανάλογα με τις εκάστοτε κυκλοφοριακές συνθήκες,
  • αυξημένη παρουσία τροχονόμων σε κεντρικές διασταυρώσεις, με σκοπό τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των οδηγών.

Αναλυτικά τα μέτρα τροχαίας και οι οδοί που θα επηρεαστούν από αυτά θα ανακοινωθούν εντός της ημέρας με νεότερη ανακοίνωση.

Καλούμε τους πολίτες να ενημερώνονται εγκαίρως για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε ειδικό μπάνερ στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές των εκδηλώσεων και, όπου είναι εφικτό, να προτιμούν τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Επίσης, οι φίλαθλοι καλούνται:

  • να προσέρχονται πολύ νωρίτερα από την έναρξη των αγώνων,
  • να φέρουν υποχρεωτικά τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης και
  • να συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες των αστυνομικών και των διοργανωτών.

Επισημαίνεται εκ νέου ότι:

  • Κανένα άτομο χωρίς έγκυρο εισιτήριο ή επίσημη διαπίστευση δεν θα εισέρχεται ή θα παραμένει στις ελεγχόμενες ζώνες της εγκατάστασης.
  • Κανένα όχημα χωρίς την προβλεπόμενη διαπίστευση QR Code της EuroLeague δεν θα προσεγγίζει την «Περίμετρο Γ» του Ο.Α.Κ.Α.

Η συμβολή και η συνεργασία όλων είναι καθοριστικής σημασίας, προκειμένου η σημαντική αυτή διεθνής αθλητική διοργάνωση να διεξαχθεί σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας, τάξης και ομαλότητας, διασφαλίζοντας την προστασία των αθλητών, των φιλάθλων και του συνόλου των πολιτών.»

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ

ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μαθήματα ευεξίας: 7 Ιαπωνικές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας

Μαθήματα ευεξίας: 7 Ιαπωνικές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας

World
Κίνα: Τρία συμπεράσματα από την επίσκεψη Πούτιν – Τι αποκαλύπτουν για τις σχέσεις Κίνας-Ρωσίας

Κίνα: Τρία συμπεράσματα από την επίσκεψη Πούτιν – Τι αποκαλύπτουν για τις σχέσεις Κίνας-Ρωσίας

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ηλεία: Μαθητής σχολείου ειδικής αγωγής εμφάνισε μηνιγγίτιδα – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος
Νοσοκομείο Πατρών 21.05.26

Συναγερμός για κρούσμα μηνιγγίτιδας σε σχολείο στην Ηλεία - Διασωληνωμένος νοσηλεύεται μαθητής

Ο μαθητής μονάδας ειδικής αγωγής στην Ηλεία παρουσίασε υψηλό πυρετό και ανησυχητικά συμπτώματα - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου και από εκεί στο Π.Γ.Ν. Πατρών όπου νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Ανοιχτή επιστολή των συγγενών και φίλων των απαχθέντων στην ελληνική κυβέρνηση
Τι απαιτούν 21.05.26

Ανοιχτή επιστολή των συγγενών και φίλων των απαχθέντων του Global Sumud Flotilla στην ελληνική κυβέρνηση

Οργή και ανησυχία έχει προκαλέσει το βίντεο του ακροδεξιού υπουργού του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν - Γκβιρ που αποτυπώνει τα βασανιστήρια στα απαχθέντα μέλη του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Χαλκίδα: Ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού λόγω ακύρωσης δρομολογίων – Ανακοίνωση της Hellenic Train
Τι συνέβη 21.05.26

Ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού λόγω ακύρωσης δρομολογίων από Χαλκίδα - Ανακοίνωση της Hellenic Train

«Αρχικά μας είπαν να περιμένουμε να δούμε εάν θα εκτελεστεί το επόμενο δρομολόγιο και στη συνέχεια μας ενημέρωσαν για τα λεωφορεία» λένε επιβάτες που περίμεναν τα πρωινά τρένα στη Χαλκίδα

Σύνταξη
Η ώρα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα 21.05.26

Η ώρα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σήμερα αναμένεται να περάσουν το εισαγγελικό κατώφλι τα μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαίωμα αντί να εμφανιστούν αυτοπροσώπως να εκπροσωπηθούν από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αποκάλυψη in: Εισαγγελική έρευνα για τα βίντεο σοκ με τις αιματηρές επιθέσεις στις φυλακές Κορυδαλλού – Το άγνωστο παρασκήνιο
Ελλάδα 21.05.26

Αποκάλυψη in: Εισαγγελική έρευνα για τα βίντεο σοκ με τις αιματηρές επιθέσεις στις φυλακές Κορυδαλλού – Το άγνωστο παρασκήνιο

Τα βίντεο με τις αιματηρές επιθέσεις κρατούμενου σε συγκρατούμενούς του προκάλεσαν την παρέμβαση εισαγγελέα - Ερωτήματα για το εάν ο δράστης λειτουργούσε εν γνώση ή ακόμα και με κάλυψη των σωφρονιστικών υπαλλήλων

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Φυλακισμένοι για μέθη ή ταχύτητα
Ελλάδα 21.05.26

Φυλακισμένοι για μέθη ή ταχύτητα

Ενας στους 200 κρατουμένους πλέον έχει προκαλέσει ατύχημα ή έχει επιδείξει παράνομη οδηγική συμπεριφορά

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
H Euroleague των ρεκόρ
Euroleague 21.05.26

H Euroleague των ρεκόρ

Ιστορικό ρεκόρ στη Euroleague με 508 εκατομμύρια τηλεθεατές και «sold out» στα γήπεδα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Μπέλα Χαντίντ αναβιώνει το στυλ της Τζέιν Μπίρκιν στις Κάννες με ένα φόρεμα 22.160 ωρών κεντήματος
Έμπνευση 21.05.26

Η Μπέλα Χαντίντ αναβιώνει το στυλ της Τζέιν Μπίρκιν στις Κάννες με ένα φόρεμα 22.160 ωρών κεντήματος

Η Χάντιντ φόρεσε μια ανανεωμένη εκδοχή του εμβληματικού φορέματος της Μπίρκιν, το οποίο η αείμνηστη ηθοποιός είχε επίσης φορέσει στις Κάννες σχεδόν έξι δεκαετίες πριν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ομόφωνο ψήφισμα του Δ.Σ. Πειραιά στήριξης των συμβασιούχων εργαζομένων και των εργαζομένων της Δ.ΥΠ.Α
Αυτοδιοίκηση 21.05.26

Ομόφωνο ψήφισμα του Δ.Σ. Πειραιά στήριξης των συμβασιούχων εργαζομένων και των εργαζομένων της Δ.ΥΠ.Α

Ο Δήμος Πειραιά τάσσεται υπέρ της μονιμοποίησης των εργαζόμενων συμβασιούχων στην εργασία τους, με παράλληλη ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης, για την απρόσκοπτη λειτουργία των δομών.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο Δένδιας, άδειασε μεγαλοπρεπώς τον πρωθυπουργό για τα «ήρεμα νερά» – Η χώρα δεν έχει εθνική στρατηγική
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Τσουκαλάς: Ο Δένδιας, άδειασε μεγαλοπρεπώς τον πρωθυπουργό για τα «ήρεμα νερά» – Η χώρα δεν έχει εθνική στρατηγική

«Πηγαίνει η Τουρκία να κάνει το δόγμα της 'Γαλάζιας Πατρίδας' εσωτερικό δίκαιο, και η χώρα μας φαίνεται να έχει διαφωνία πρωθυπουργού - υπουργού Εθνικής Άμυνας, να μην έχει εθνική στρατηγική. Όλα αυτά καθιστούν την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και για άλλη κυβέρνηση επιτακτική», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ηλεία: Μαθητής σχολείου ειδικής αγωγής εμφάνισε μηνιγγίτιδα – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος
Νοσοκομείο Πατρών 21.05.26

Συναγερμός για κρούσμα μηνιγγίτιδας σε σχολείο στην Ηλεία - Διασωληνωμένος νοσηλεύεται μαθητής

Ο μαθητής μονάδας ειδικής αγωγής στην Ηλεία παρουσίασε υψηλό πυρετό και ανησυχητικά συμπτώματα - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου και από εκεί στο Π.Γ.Ν. Πατρών όπου νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα

Σύνταξη
Αποστολάκη: Η κυβέρνηση αρνείται τη λογοδοσία, μετατρέπει τη Βουλή σε πεδίο αμνήστευσης και ατιμωρησίας
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση αρνείται τη λογοδοσία, μετατρέπει τη Βουλή σε πεδίο αμνήστευσης και ατιμωρησίας

Η Μιλένα Αποστολάκη επιτέθηκε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι, «αμετανόητος. επιχειρεί να εξασφαλίσει το ακαταδίωκτο για τους εντολοδόχους του και δεν είναι διατεθειμένος να επιτρέψει την λογοδοσία για το σύστημα εξουσίας του»

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Ανοιχτή επιστολή των συγγενών και φίλων των απαχθέντων στην ελληνική κυβέρνηση
Τι απαιτούν 21.05.26

Ανοιχτή επιστολή των συγγενών και φίλων των απαχθέντων του Global Sumud Flotilla στην ελληνική κυβέρνηση

Οργή και ανησυχία έχει προκαλέσει το βίντεο του ακροδεξιού υπουργού του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν - Γκβιρ που αποτυπώνει τα βασανιστήρια στα απαχθέντα μέλη του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Φάμελλος: Μόνο μια μεγάλη πολιτική δημοκρατική αλλαγή θα εξασφαλίσει μια προοδευτική Συνταγματική Αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Φάμελλος: Μόνο μια μεγάλη πολιτική δημοκρατική αλλαγή θα εξασφαλίσει μια προοδευτική Συνταγματική Αναθεώρηση

«Η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θα έπρεπε να εμπλέκει όλους τους πολίτες και να μη χαρακτηρίζεται από τη συζήτηση για σκάνδαλα ή για παραβιάσεις του Συντάγματος και του Κράτους Δικαίου», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ευρώπη: Το 56% των πολιτών δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς – Στην Ελλάδα;
Βαθιές ανισότητες 21.05.26

Το 56% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς - Στην Ελλάδα;

Τι αναφέρει η έρευνα της Greenpeace «Δύσκολη πρόσβαση: Η έλλειψη πρόσβασης στις μεταφορές στην Ευρώπη» - Η Ελλάδα είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό αναγκαστικής ιδιοκτησίας αυτοκινήτου στην ήπειρο

Σύνταξη
Ζαχαρίας Κεσσές: Κάποια θύματα του Predator ντίλαραν με τις υποκλοπές το πολιτικό τους μέλλον, όλοι όσοι είναι στη λίστα, δεν τους ακούμπησε κανείς
Σειφ Σπεις 21.05.26

Ζαχαρίας Κεσσές: Κάποια θύματα του Predator ντίλαραν με τις υποκλοπές το πολιτικό τους μέλλον, όλοι όσοι είναι στη λίστα, δεν τους ακούμπησε κανείς

«Αν οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, που χειρίστηκαν τις υποκλοπές είχαν κάνει στοιχειωδώς τη δουλειά τους, η υπόθεση θα είχε τελειώσει πολλά χρόνια πριν» σημειώνει ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, αποκαλύπτοντας ότι τα στοιχεία τεκμηριώνουν το αδίκημα της κατασκοπείας, αλλά και τη σχέση ΕΥΠ - ιδιωτών που προμήθευαν το Predator. Μιλά για την «απειλή» του Ταλ Ντίλιαν (Intellexa), το χρέος των δικαστών, τη στάση υπουργών «θυμάτων» υποκλοπών, αλλά και αυτή του Γρηγόρη Δημητριάδη που τότε κατείχε κρίσιμο πόστο. «Είναι υποχρέωσή μου να μη φοβάμαι» λέει.

Σύνταξη
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο… Βασιλιάς Ουνάι: Ο διάδοχος του θρόνου πανηγύρισε έξαλλα για το τρόπαιο της Άστον Βίλα (vid, pics)
Europa League 21.05.26

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο… Βασιλιάς Ουνάι: Ο διάδοχος του θρόνου πανηγύρισε έξαλλα για το τρόπαιο της Άστον Βίλα (vid, pics)

Η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League στην Κωνσταντινούπολη και ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Γουίλιαμ, πανηγύρισε με την ψυχή του το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της αγαπημένης του ομάδας.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
Cookies