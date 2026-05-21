Ιταλία: Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ταρακούνησε τη Νάπολη – Έκλεισαν σχολεία
Ο ισχυρός σεισμός καταγράφηκε στην περιοχή των Φλεγραίων Πεδίων έξω από την Νάπολη λίγο πριν από τις 7:00 το πρωί, ώρα Ελλάδος
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ξύπνησε ολόκληρη την περιοχή της Νάπολης σήμερα το πρωί, 21 Μαΐου, ενώ ακολούθησαν τρεις δονήσεις μικρότερης έντασης.
Από τον ισχυρό σεισμό δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες ούτε έχουν διαπιστωθεί σημαντικές υλικές ζημιές
Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στην περιοχή των Φλεγραίων Πεδίων, έξω από την Νάπολη, στις 5:50 το πρωί (6:50 ώρα Ελλάδος).
Πολλοί κάτοικοι βγήκαν έντρομοι στους δρόμους, αναφέρει η Napoli Today, ορισμένοι εκ των οποίων κατήγγειλαν ότι βρήκαν κλειστούς τους χώρους υποδοχής που προορίζονται για τέτοιες περιπτώσεις.
M4.1-4.4 earthquake struck near Bacoli, Southern Italy (Naples area) at 05:50 local time; felt in Quarto, Pozzuoli, and surrounding towns. #terremoto #sismo https://t.co/7ljlujdUHP pic.twitter.com/ctiE0nN1MC
— GeoTechWar (@geotechwar) May 21, 2026
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες ούτε έχουν διαπιστωθεί σημαντικές υλικές ζημιές.
Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα στην ευρύτερη περιοχή των Φλεγραίων Πεδίων και στις συνοικίες Μπανιόλι και Φουοριγκρότα της Νάπολης.
