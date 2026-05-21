21.05.2026 | 06:42
Φωτιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσώνα - Επεκτείνεται η πυρκαγιά στην πολυκατοικία
Μέση Ανατολή σε αναδιάταξη – Το Ιράν, ο πόλεμος και τα στρατηγικά διλήμματα για τα κράτη του Κόλπου
Κόσμος 21 Μαΐου 2026, 06:00

Μέση Ανατολή σε αναδιάταξη – Το Ιράν, ο πόλεμος και τα στρατηγικά διλήμματα για τα κράτη του Κόλπου

Ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος στο Ιράν ωθεί τα κράτη του Κόλπου σε θεμελιώδη στρατηγικό αναπροσανατολισμό, σε μια όλο και πιο ασταθή Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, τα κράτη του Κόλπου πληρώνουν βαρύ τίμημα για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Ιρανικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πλήξει κρίσιμες υποδομές σε όλη την περιοχή: από πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, σταθμούς παραγωγής ενέργειας και μονάδες αφαλάτωσης, έως διεθνή αεροδρόμια, αμερικανικές βάσεις και ξενοδοχεία.

Τα ασύμμετρα πλήγματα της Τεχεράνης και των περιφερειακών «πληρεξούσιών» της έχουν θρυμματίσει την εικόνα μιας «όασης σταθερότητας» που προσέλκυε διεθνή κεφάλαια.

Αντί για τα τεράστια κέρδη επί παλαιότερων πετρελαϊκών κρίσεων, οι αραβικές πετρομοναρχίες βρίσκονται τώρα αντιμέτωπες με συρρίκνωση εξαγωγών, εσόδων και επενδύσεων -ένα καίριο πλήγμα στα προγράμματα οικονομικού μετασχηματισμού τους.

Η εύθραυστη εκεχειρία στον πόλεμο στο Ιράν δεν έχει αναιρέσει το τεράστιο κόστος από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, ούτε τις περιστασιακές, πλην καίριες -ιρανικές ή επισήμως «ορφανές»- επιθέσεις σε κράτη του Κόλπου.

Προσώρας, δε, η αμερικανοϊσραηλινή επέμβαση έχει πετύχει ακριβώς το αντίθετο από το αρχικά επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ενισχύοντας τους σκληροπυρηνικούς στην Τεχεράνη.

Πιο αδύναμοι και πιο διχασμένοι από ό,τι ήταν πριν τον πόλεμο, οι άραβες γείτονές της στον Κόλπο ωθούνται πλέον de facto σε αλλαγή σχεδιασμού και στρατηγικής.

Επανεξετάζουν ριζικά το εμπορικό και εφοδιαστικό μοντέλο τους, αναπτύσσοντας εσπευσμένα εναλλακτικές διαδρομές, με χερσαίους διαδρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές και διασυνοριακούς αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ζητούμενο: να παρακάμψουν τα Στενά του Ορμούζ, όπου το Ιράν επιδιώκει να παγιώσει μεταπολεμικά τον έλεγχό του.

Όμως οι προκλήσεις ασφαλείας παραμένουν.

Μαζί με τη δική τους εικόνα ως ασφαλείς διεθνείς κόμβοι (τεχνολογίας, logistics, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τουρισμού κ.α.), έχει αμαυρωθεί και αυτή των ΗΠΑ ως εγγυητή ασφάλειας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει πια περιορισμένες επιλογές, εν μέσω μετ’ εμποδίων διαπραγματεύσεων με το Ιράν και των απειλών του για επανάληψη του πολέμου, που θα θέσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο την παγκόσμια οικονομία.

Ρευστές ισορροπίες στα κράτη του Κόλπου

Για την απόφασή του να αναβάλει μια νέα επίθεση κατά του Ιράν που είχε προγραμματίσει για την Τρίτη (19/5), όπως ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλέστηκε αίτημα των ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ).

Κρίνουν πως είναι εφικτή η επίτευξη συμφωνίας, που «θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις ΗΠΑ, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής», έγραψε στο Truth Social.

«ΚΑΝΕΝΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΙΡΑΝ!».

Από αυτά τα τρία κράτη του Κόλπου, η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ φέρονται βάσει δημοσιευμάτων να έχουν εξαπολύσει στα τέλη Μαρτίου και στις αρχές Απριλίου αντίστοιχα αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, ως αντίποινα για τις ιρανικές επιθέσεις στα εδάφη τους -κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Το δε Κατάρ, στενός σύμμαχος της Τουρκίας, λειτουργεί ως διπλωματικός δίαυλος για την αποκλιμάκωση της περιφερειακής κρίσης, στηρίζοντας (όπως και το Ομάν) τη μεσολαβητική προσπάθεια του Πακιστάν.

Συνολικά, οι αραβικές μοναρχίες του Κόλπου έχουν θορυβηθεί από τη στάση της Ουάσιγκτον, τον ορατό κίνδυνο που ενέχει τυχόν επανάληψη του πολέμου για ακόμη πιο σκληρά ιρανικά αντίποινα στις υποδομές τους, αλλά και την πιθανή προοπτική μιας κακής για τα ίδια συμφωνίας τερματισμού του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι βρίσκονται στην ίδια γραμμή.

Ο πόλεμος έχει επιταχύνει μεταξύ τους αντιπαλότητες (Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ) καθώς και στρατηγικές αναδιατάξεις.

Η Σαουδική Αραβία αποτελεί μέρος μιας εντεινόμενης ευθυγράμμισης με το Πακιστάν, με το οποίο υπέγραψε συμφωνία αμοιβαίας άμυνας τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ τώρα επιδιώκουν να ενταχθούν επίσης η Τουρκία και το Κατάρ.

Τα ΗΑΕ, από την άλλη, αποχώρησαν από τον ΟΠΕΚ, εμβαθύνουν τις σχέσεις με το Ισραήλ βάσει των Συμφωνιών του Αβραάμ και φέρονται να επανεξετάζουν τη συμμετοχή τους σε περιφερειακούς φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Μέση Ανατολή σε μετασχηματισμό

Στην αρχή του πολέμου επιλογής των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, πολλά κράτη του Κόλπου φέρονται ότι «προσυπέγραψαν» τα σχέδια για αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Μεταξύ αυτών, δημοσιεύματα συμπεριελάμβαναν και τη Σαουδική Αραβία, παρά την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με την Ισλαμική Δημοκρατία το 2023, με μεσολάβηση της Κίνας.

Ήταν ωστόσο τα ΗΑΕ, σύμφωνα με το Bloomberg, που επιχείρησαν ματαίως να πείσουν γειτονικά κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ, να συμμετάσχουν σε μια συντονισμένη στρατιωτική απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις.

«Η προσέγγιση της Σαουδικής Αραβίας ήταν να δώσει έμφαση στην αποτροπή και την άμυνα», αναφέρει το δημοσίευμα.

Τώρα δε, σύμφωνα με τους Financial Times, το Ριάντ προωθεί ενεργά ένα περιφερειακό σύμφωνο μη επίθεσης μεταξύ του Ιράν και των κρατών της Μέσης Ανατολής, σε συντονισμό με δυτικούς και περιφερειακούς εταίρους.

Λέγεται ότι βασίζεται στο πρότυπο των Συμφωνιών του Ελσίνκι του 1975 για την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Δύσης και ΕΣΣΔ επί Ψυχρού Πολέμου.

Εν μέσω επιφυλάξεων ως προς κατά πόσον τα ΗΑΕ θα ήταν πρόθυμα να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε συμφωνία, ενώ έχουν δεχθεί τις σφοδρότερες ιρανικές επιθέσεις συγκριτικά με άλλα κράτη του Κόλπου, διπλωμάτες που επικαλούνται οι FT ανέφεραν ότι οι ευρωπαϊκές χώρες υποστηρίζουν την πρωτοβουλία της Σαουδικής Αραβίας.

Για να υλοποιηθεί, παράλληλα με τη σταδιακή άρση των διεθνών κυρώσεων, η Τεχεράνη θα πρέπει να κάνει σημαντικές παραχωρήσεις: «περιορισμούς στα πυρηνικά και πυραυλικά της προγράμματα, τερματισμό της επιθετικής της στάσης και κινήσεις προς τη διπλωματική εξομάλυνση των σχέσεών της με τις γειτονικές χώρες», επισημαίνει στο Foreign Policy ο Ντέιβιντ Μπ. Ρόμπερτς, αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Σπουδών Ασφάλειας στο Βασιλικό Κολέγιο του Λονδίνου.

«Μια τέτοια συνολική επανεκκίνηση», υπογραμμίζει, «θα σηματοδοτούσε την απαρχή μιας νέας περιφερειακής τάξης πραγμάτων», με τον Κόλπο να μετατρέπεται «από πεδίο αντιπαράθεσης σε μια ενοποιημένη οικονομική ζώνη, όπου το κόστος οποιασδήποτε σύγκρουσης θα επιβαρύνει όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν».

Πλαφόν στα… Α βάζει το Χάρβαρντ, για να αντιμετωπίσει τον «πληθωρισμό» των αρίστων
Αντιδράσεις φοιτητών 21.05.26

Πλαφόν στα… Α βάζει το Χάρβαρντ, για να αντιμετωπίσει τον «πληθωρισμό» των αρίστων

Το Χάρβαρντ ψήφισε την επιβολή ανώτατου ορίου στις βαθμολογίες «Α» με ποσόστωση, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον πληθωρισμό των καλών βαθμών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δίωξη κατά Ραούλ Κάστρο – Ο Τραμπ πιέζει προς την τελική φάση της αντιπαράθεσης με την Κούβα
Ανάλυση Economist 21.05.26

Δίωξη κατά Ραούλ Κάστρο – Ο Τραμπ πιέζει προς την τελική φάση της αντιπαράθεσης με την Κούβα

Χρησιμοποιώντας τον ίδιο νόμο που επικαλέστηκε για να απαγάγει τον Νικολάς Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί δίωξη στον πρώην πρόεδρο της Κούβας, Ραούλ Κάστρο. Και κάνει ό,τι μπορεί για να αλλάξει το πολιτικό καθεστώς της χώρας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Απελάθηκε η βρεφονηπιοκόμος που κακοποιούσε μωρά – Εξοργισμένοι οι γονείς [βίντεο]
Μεγάλη Βρετανία 21.05.26

Απελάθηκε η βρεφονηπιοκόμος που κακοποιούσε μωρά - Εξοργισμένοι οι γονείς

Οι γονείς των μωρών που υπέστησαν κακοποίηση από υπάλληλο παιδικού σταθμού καταδίκασαν την απόφαση να απελαθεί η κακοποιήτριά τους, αφού εξέτισε μόλις το 15% της οκταετούς ποινής της.

Σύνταξη
Οι «επαναπατρισμοί» μεταναστών στην ΕΕ αυξάνονται – Ποιες χώρες πραγματοποιούν τις περισσότερες απελάσεις;
Κόσμος 21.05.26

Οι «επαναπατρισμοί» μεταναστών στην ΕΕ αυξάνονται – Ποιες χώρες πραγματοποιούν τις περισσότερες απελάσεις;

Ο αριθμός τόσο των μεταναστών όσο και των αιτούντων άσυλο μειώνεται στην ΕΕ, ενώ οι διαταγές επαναπατρισμού αυξάνονται, με τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Σουηδία να βρίσκονται στην κορυφή

Σύνταξη
Η εκστρατεία εκδίκησης του Τραμπ εναντίον Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων μπορεί να κοστίσει τον Νοέμβριο
Κόσμος 21.05.26

Η εκστρατεία εκδίκησης του Τραμπ εναντίον Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων μπορεί να κοστίσει τον Νοέμβριο

Ο Τραμπ προχώρησε σε εκκαθαρίσεις διαφωνούντων Ρεπουμπλικανών, με στήριξη και υψηλές χρηματοδοτήσεις των αντιπάλων τους από το σύστημα του, στις εσωκομματικές εκλογές του κόμματος.

Σύνταξη
Υποχώρηση των ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε η Φρανσέσκα Αλμπανέζε από τον κατάλογο των κυρώσεων
«Οικονομία της Γενοκτονίας» 21.05.26

Υποχώρηση των ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε η Φρανσέσκα Αλμπανέζε από τον κατάλογο των κυρώσεων

Λίγες μέρες μετά την αναστολή των κυρώσεων από δικαστήριο των ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ αφαίρεσε την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, από τον κατάλογο των υπό κυρώσεις προσώπων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Προσεκτική η Κάγια Κάλας εναντίον του Μπεν – Γκβιρ – Πολύ έντονη κριτική στην Κάλας από Ισπανίδα ευρωβουλευτή
Κόσμος 21.05.26

Προσεκτική η Κάγια Κάλας εναντίον του Μπεν – Γκβιρ – Πολύ έντονη κριτική στην Κάλας από Ισπανίδα ευρωβουλευτή

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, άσκησε πολύ «soft» κριτική κάνοντας λόγο για «ταπεινωτική και εσφαλμένη μεταχείριση» και «ανάρμοστη συμπεριφορά».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισπανία: Ο Σάντσεθ θα ζητήσει από όλη την ΕΕ την απαγόρευση εισόδου του Μπεν-Γκβιρ σε ευρωπαϊκό έδαφος
Στολίσκος για τη Γάζα 21.05.26

Ισπανία: Ο Σάντσεθ θα ζητήσει από όλη την ΕΕ την απαγόρευση εισόδου του Μπεν-Γκβιρ σε ευρωπαϊκό έδαφος

Η Μαδρίτη καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο τη συμπεριφορά του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Και ο πρωθυπουργός Σάντσεθ προτίθεται να ζητήσει από τις Βρυξέλλες πλήρη απαγόρευση εισόδου στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πώς να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ακυρώσεις και επιπλέον έξοδα
Κόσμος 20.05.26

Πώς να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ακυρώσεις και επιπλέον έξοδα

Ακριβότερα εισιτήρια, πιθανές ακυρώσεις και αλλαγές τελευταίας στιγμής. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί να περιπλέξει τις καλοκαιρινές διακοπές και η ΕΕ υπενθυμίζει στους ταξιδιώτες τα δικαιώματά τους

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Ο συμπρόεδρος των Πρασίνων παραιτείται παραδεχόμενος «ανάρμοστες σχέσεις»
Βρυξέλλες 20.05.26

Ευρωκοινοβούλιο: Ο συμπρόεδρος των Πρασίνων παραιτείται παραδεχόμενος «ανάρμοστες σχέσεις»

Ο συμπρόεδρος της Ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, Μπας Άικχουτ, ανακοίνωσε την παραίτησή του τόσο από βουλευτής όσο και από την ηγεσία. Στη δήλωσή του παραδέχθηκε ότι «δεν έκανε πάντα το σωστό».

Σύνταξη
Υποκλοπές: Αμήχανος και εκτεθειμένος – η προβληματική εμφάνιση Δεμίρη στη Βουλή
Πολιτική 21.05.26

Υποκλοπές: Αμήχανος και εκτεθειμένος – η προβληματική εμφάνιση Δεμίρη στη Βουλή

Εντελώς απροετοίμαστος εμφανίστηκε στη βουλή ο διοικητής της ΕΥΠ και αδυνατώντας να απαντήσει επί της ουσίας για τις υποκλοπές. Γιατί προκάλεσε τη θυμηδία αλλά και τον θυμό των παριστάμενων βουλευτών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»
Επικαιρότητα 21.05.26

Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»

Η Συνταγματική Αναθεώρηση και οι προκλήσεις για τη θεσμική λειτουργία του κράτους συζητήθηκαν στο πλαίσιο του πέμπτου θεματικού κύκλου του συνεδρίου «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ».

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

