Η υπερανάλυση μπορεί να μας διαλύσει τη ζωή;

Η υπερανάλυση είναι μια συνήθεια που επηρεάζει καθημερινά πολλούς ανθρώπους χωρίς πάντα να γίνεται αντιληπτή από τους γύρω τους. Εξωτερικά μπορεί κάποιος να φαίνεται ήρεμος και λειτουργικός, όμως μέσα στο μυαλό του επικρατεί συνεχής ένταση. Οι άνθρωποι που υπεραναλύουν σκέφτονται ξανά και ξανά συζητήσεις, φοβούνται πιθανά προβλήματα και αμφισβητούν συνεχώς τις αποφάσεις τους.

Σύμφωνα με ψυχολόγους, συνδέεται στενά με το άγχος και δημιουργεί έναν κουραστικό κύκλο σκέψεων που επηρεάζει την ψυχική υγεία, την αυτοπεποίθηση και τις σχέσεις.

Όταν μικρά προβλήματα μοιάζουν τεράστια

Ένας από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους επηρεάζει τη ζωή είναι ότι μετατρέπει μικρές καταστάσεις σε μεγάλες συναισθηματικές κρίσεις. Ένα μήνυμα που άργησε να απαντηθεί, μια μικρή διαφωνία ή μια αμήχανη συζήτηση μπορεί να οδηγήσουν το άτομο σε ατελείωτες σκέψεις και αρνητικά σενάρια. Ο εγκέφαλος αρχίζει να αντιμετωπίζει τις υποθετικές σκέψεις σαν πραγματικούς κινδύνους.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι αυτή η συνεχής εγρήγορση εξαντλεί το νευρικό σύστημα και αυξάνει το άγχος. Για να μειωθεί αυτό, προτείνουν να επικεντρώνεται κάποιος στα πραγματικά γεγονότα και όχι στις προβλέψεις του μυαλού του.

Η υπερανάλυση μπλοκάρει τη δράση

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι αν σκεφτούν περισσότερο, θα πάρουν την τέλεια απόφαση. Στην πραγματικότητα όμως, η υπερβολική σκέψη συχνά οδηγεί σε ακινησία. Κάποιος μπορεί να περνά ώρες αναλύοντας όλες τις πιθανές επιλογές, χωρίς τελικά να κάνει το επόμενο βήμα. Αυτό δημιουργεί αναβλητικότητα, αμφιβολία και μειωμένη αυτοπεποίθηση.

Οι ψυχολόγοι τονίζουν ότι η αυτοπεποίθηση δεν δημιουργείται μέσα από την τέλεια βεβαιότητα, αλλά μέσα από τη δράση και την εμπειρία. Ακόμα και ένα μικρό βήμα μπορεί να βοηθήσει να «σπάσει» ο φαύλος κύκλος.

Πώς επηρεάζονται οι σχέσεις από την υπερανάλυση

Το να αναλύει κάποιος υπερβολικά τις σκέψεις του δεν επηρεάζει μόνο το άτομο αλλά και τις σχέσεις του με τους άλλους. Συχνά εμφανίζεται μέσα από συνεχή ανάγκη για επιβεβαίωση, υπερβολικές ερωτήσεις και επαναλαμβανόμενες συζητήσεις για παλιά προβλήματα.

Αυτό μπορεί να κουράσει τους ανθρώπους γύρω μας και να δημιουργήσει ένταση στις προσωπικές σχέσεις. Οι ειδικοί παρομοιάζουν την υπερανάλυση με το «γρήγορο φαγητό». Προσφέρει προσωρινή ανακούφιση, αλλά σύντομα η ανάγκη για περισσότερη επιβεβαίωση επιστρέφει ακόμη πιο έντονη.

Τι βοηθά πραγματικά

Οι ψυχολόγοι εξηγούν ότι στόχος δεν είναι να σταματήσει κάποιος να σκέφτεται βαθιά, αλλά να μάθει να μην αντιμετωπίζει κάθε δύσκολη σκέψη σαν απειλή. Η αποδοχή της αβεβαιότητας αποτελεί σημαντικό βήμα για τη μείωση του άγχους.

Μικρές πρακτικές κινήσεις, όπως μια σύντομη δράση αντί της συνεχούς σκέψης ή η συνειδητή παύση πριν από την καταστροφολογία, μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά. Με τον χρόνο, το άτομο μαθαίνει ότι μπορεί να διαχειριστεί την αβεβαιότητα, χωρίς να εγκλωβίζεται σε ατελείωτους κύκλους σκέψεων.

* Πηγή: Vita