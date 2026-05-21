Συμβαίνει τώρα:
21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
Το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα απειλεί τις σχέσεις Αθήνας – Κιέβου;
Διπλωματία 21 Μαΐου 2026, 16:24

Το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα απειλεί τις σχέσεις Αθήνας – Κιέβου;

Τι απαντούν Γεραπετρίτης και Δένδιας για το θαλάσσιο ουκρανικό drone που βρέθηκε στη Λευκάδα και τα μηνύματα που στέλνει η Αθήνα στην Ουκρανία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ερωτήματα για το μέλλον των σχέσεων Αθήνας – Κιέβου δημιουργεί η εξέλιξη της υπόθεσης του ουκρανικού θαλάσσιου drone που βρέθηκε στη Λευκάδα, με την ελληνική πλευρά να καθιστά σαφές με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι δεν θα αφήσει το θέμα να ξεχαστεί.

Η πλέον πρόσφατη τοποθέτηση ανήκει στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει τη διάχυση του πολέμου στη Μεσόγειο, διαψεύδοντας ότι το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ δεν έχει φτάσει στο Υπουργείο Εξωτερικών, για λόγους ισορροπιών με την ΕΕ. Επανέλαβε πως όταν το ΥΠΕΞ έχει το πόρισμα θα γίνουν τα απαραίτητα διαβήματα και επανέλαβε ότι υπήρξαν άτυπες συνομιλίες του Έλληνα ΥΠΕΞ, Γιώργου Γεραπετρίτη με τον ουκρανό ομόλογο του.

Αυστηρά μηνύματα Δένδια για το ουκρανικό drone

Για το θέμα του θαλάσσιου drone κλήθηκε να απαντήσει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στη συζήτηση που είχε στο πλαίσιο του συνεδρίου του «Κύκλου Ιδεών», ο οποίος σημείωσε χαρακτηριστικά πως «δεν πρόκειται να επεκταθώ στο τι περιέχει το πόρισμα», παραδεχόμενος επί της ουσίας ότι αυτό είναι έτοιμο, σημειώνοντας παράλληλα πως «αυτό που οφείλω και πρέπει να πω είναι ότι προφανώς ήταν κάτι το εξαιρετικά επικίνδυνο».

Διεμήνυσε δε σε εξαιρετικά αυστηρό τόνο ότι η ουκρανική πλευρά οφείλει στην Ελλάδα μία «πολύ μεγάλη συγγνώμη. Κι εκτός από τη συγγνώμη μας οφείλει την απόλυτη διαβεβαίωση ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί στην ευρύτερη περιοχή».

Ο Δένδιας κατέστησε για μία ακόμα φορά ότι «δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, το ξαναλέω η παραμικρή αμφιβολία ότι πρόκειται για ουκρανικό drone θαλάσσης -ξέρουμε ποιος τύπος είναι, πού κατασκευάστηκε, τι έκανε, τι έρανε».

Έθεσε δε το ερώτημα που όπως είπε έβαλε και στη Σύνοδο Υπουργών του ΝΑΤΟ «εάν οποιοδήποτε κρουαζιερόπλοιο κατέβαινε από τη Βενετία προς την Ανατολική Μεσόγειο, ήταν ακριβώς στην πορεία του και χτυπούσε αυτό τo drone, το κρουαζιερόπλοιο αυτό θα πήγαινε στον βυθό της θάλασσας. Πόσους νεκρούς θα είχαμε θρηνήσει; Και πόσο επιτρεπτό είναι αυτό το πράγμα στην Μεσόγειο;»

«Από πού και ως πού, οιοσδήποτε, ανεξαρτήτως του εθνικού συμφέροντος, την ανάγκη να υπερασπίσει την Πατρίδα του -εμείς οι Έλληνες το καταλαβαίνουμε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον αυτό- μπορεί να θέτει σε διακινδύνευση τη ζωή αθώων ανθρώπων πολύ πέραν του θεάτρου του συγκεκριμένου πολέμου, επειδή αυτό κρίνει ότι εξυπηρετεί τον οποιονδήποτε στρατηγικό του σχεδιασμό. Ήταν παντελώς απαράδεκτο αυτό που συνέβη και πρέπει να είμαστε κάθετοι και απόλυτοι. Εμείς και όλες οι άλλες χώρες της Μεσογείου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ξεκάθαρη θέση από Γεραπετρίτη

Αντίστοιχη ήταν η τοποθέτηση και του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στο ίδιο συνέδριο τη Δευτέρα, ο οποίος ερωτηθείς σχετικά σημείωσε ότι «φυσικά και δεν είναι λήξαν το θέμα. Είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα».

Σε αντίστοιχα αυστηρό τόνο και ο Γεραπετρίτης είχε διαμηνύσει από το ίδιο βήμα στην Ουρανία πως «είναι πραγματικά αδιανόητο να υπάρχει μη επανδρωμένο σκάφος, το οποίο να βρίσκεται στις ελληνικές ακτές. Δημιουργεί ένα τεράστιο θέμα στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, τεράστιο θέμα ασφάλειας για τους ίδιους τους πολίτες, για την οικονομική ζωή και βεβαίως για το περιβάλλον. Άρα, καταλαβαίνουμε τη σημασία τους».

Ξεκαθαρίζοντα μάλιστα ότι «η Μεσόγειος δεν αντέχει να καταστεί κέντρο επιχειρήσεων. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε».

Ο Γεραπετρίτης επέμεινε τη Δευτέρα σε αυτό που επανέλαβε και την Τετάρτη η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, ότι το τελικό πόρισμα του ΓΕΕΘΑ το οποίο αναλύει τα πιθανά αίτια, την προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μη επανδρωμένου δεν έχει φτάσει στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον Υπουργό να διαβεβαιώνει πως «όταν αυτό συμβεί θα υπάρξουν οι αναγκαίες ενέργειες, τόσο διμερώς – όταν αποδειχθεί ότι η χώρα προέλευσης είναι αυτή που είναι – όσο και πολυμερώς στους διεθνείς οργανισμούς».

Αναφερόμενος στο αν το θαλάσσιο drone και η εξέλιξη της υπόθεσης μπορεί να αλλάξει την πολιτική της Ελλάδας απέναντι στην Ουκρανία, ο Γεραπετρίτης επέμεινε ότι «η επιλογή να στηρίξουμε την Ουκρανία ήταν μια στρατηγική εθνική πολιτική της χώρας. Και αν χίλιες φορές ξανάρθει, δυστυχώς, μια τέτοια κατάσταση, χίλιες φορές θα πάρουμε την ίδια θέση. Διότι είναι αδιαπραγμάτευτη η θέση της Ελλάδας να τάσσεται με το Διεθνές Δίκαιο, με τον αμυνόμενο και κατά του αναθεωρητισμού».

Για να ξεκαθαρίσει ωστόσο ότι αυτό επί της ουσίας δεν μπορεί να θεωρηθεί λευκή επιταγή, αφού όπως είπε «στο μέτρο που η Ελλάδα έχει λόγο στους διεθνείς οργανισμούς κι έχει λόγο στο διεθνές στερέωμα μέσω των πολύ ισχυρών συμμαχιών της, δεν θα επιτρέψουμε να μεταφερθεί το θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο. Και αυτό το λέω μετά λόγου γνώσεως. Θα το καταφέρουμε οπωσδήποτε. Δεν αντέχουμε τέτοιο πράγμα. Και θέλω να σας πω ότι είναι και κάτι, το οποίο πρέπει να υποστηρίζουμε με σθένος. Ένας πόλεμος δεν τελειώνει με την επέκτασή του, αντιθέτως επιβαρύνεται».

Ουκρανικά drone σε Βαλτικές και Φινλανδία

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από το ουκρανικό drone στη Λευκάδα σε σειρά χωρών – μελών της ΕΕ όσο και του ΝΑΤΟ όπως η Φινλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Εσθονία, καθώς η Ουκρανία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας με drones κατά της Ρωσίας, μεταξύ άλλων μέσω της Βαλτικής Θάλασσας, αρκετά ουκρανικά στρατιωτικά drones να έχουν παρεκκλίνει της πορείας τους και έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο των εν λόγω χωρών, οι οποίες συνορεύουν με τη Ρωσία.

Το μέλλον των σχέσεων Ελλάδας – Ουκρανίας

Η διάχυση του πολέμου της Ουκρανίας και στην περιοχή της Μεσογείου θεωρείται από την Ελλάδα ένα εξαιρετικά επικίνδυνο ενδεχόμενο, το οποίο, σύμφωνα με όσα έχουν αναφέρει όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί, που χειρίζονται το θέμα, μέχρι στιγμής δεν μπορεί να γίνει ανεκτό.

Ωστόσο αρμόδιες πηγές που μίλησαν στο in δεν θεωρούν πιθανό το Κίεβο να αναλάβει τις ευθύνες του. Σε αυτό το πλαίσιο μπαίνει το ερώτημα ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της Αθήνας, εφόσον το πόρισμα περιέλθει τελικά σε γνώση του Υπουργείου Εξωτερικών, γίνουν τα σχετικά διαβήματα και η Ουκρανία δώσει τις οφειλόμενες εξηγήσεις. Θα είναι αρκετές ή όχι; Και αν όχι με ποιο τρόπο θα αντιδράσει η Αθήνα καθώς η ΕΕ φαίνεται να είναι διατεθειμένη να στηρίξει το Κίεβο άνευ όρων.

