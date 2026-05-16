Για απώλεια προσανατολισμού λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας κάνει λόγο πηγή ασφαλείας στο Reuters, αναφερόμενη στον εντοπισμό του ουκρανικού drone στη Λευκάδα, εκτιμώντας ότι πιθανότατα δεν κατάφερε να φτάσει στον στόχο του.

Οι ερευνητές εξετάζουν τα μεταδεδομένα του drone για να διαπιστώσουν την αποστολή του

Με τον υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, να κάνει λόγο για μία εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση, αναμένοντας εξηγήσεις από τον υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, φαίνεται πως οι ελληνικές αρχές έχουν αναλύσει τα δεδομένα και έχουν φτάσει σε ένα πρώτο πόρισμα.

Το πόρισμα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα

Σύμφωνα με τον τ/σ ΣΚΑΪ, ολοκληρώθηκε η κοινή έρευνα της ΕΥΠ και του ΓΕΕΘΑ και στις σελίδες του πορίσματος γίνεται αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών, αλλά και των τεχνικών δυνατοτήτων του drone.

Θεωρείται βέβαιο ότι έχασε τον προσανατολισμό του και βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητο στη Λευκάδα, εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης και μάλιστα δεν είχε διανύσει μεγάλη απόσταση πριν εντοπιστεί τυχαία από ψαράδες, καθώς βρέθηκε να έχει σημαντική ποσότητα καυσίμου στις δεξαμενές του.

Το ενδεχόμενο να ξεκίνησε τη διαδρομή του από κάποια μυστική ουκρανική βάση στη Λιβύη μοιάζει πλέον να απομακρύνεται.

Η τεχνική ανάλυση

Το πόρισμα δεν αναφέρει, πάντως, το ακριβές σημείο αφετηρίας του drone, ούτε όμως και ο στόχος που επρόκειτο να πλήξει. Τέλος, από την τεχνική ανάλυση, δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια ότι πίσω από το drone κρύβεται η Ουκρανία.

Οι ελληνικές αρχές αναλύουν το drone, το αποσυναρμολογούν και χρησιμοποιούν τεχνικές αντίστροφης μηχανικής.