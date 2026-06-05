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Σύλβια Δεληκούρα: «Έχω δει αδικία στη δουλειά, μίλησα και το πλήρωσα»
Fizz 05 Ιουνίου 2026, 08:45

Σύλβια Δεληκούρα: «Έχω δει αδικία στη δουλειά, μίλησα και το πλήρωσα»

Η Σύλβια Δεληκούρα σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση.

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Η Σύλβια Δεληκούρα βρέθηκε προσκεκλημένη στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στα παιδικά της χρόνια, τα οποία χαρακτήρισε όμορφα και διαφορετικά, μεγαλώνοντας στην Άρτα, όπου γεννήθηκε, και ύστερα στην Πάτρα.

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«Είναι φοβερή η βοήθεια της μαμάς μου στο μεγάλωμα του παιδιού μου. Αν και ζει στην Πάτρα, έρχεται συνέχεια, μένει κάποιες μέρες και ξαναφεύγει.

Έχουμε αγαπησιάρικη σχέση και με κάνει ότι θέλει. Άλλες φορές τα πάω πολύ καλά με τα όρια κι άλλες όχι. Είναι καλό παιδί, έχει πολύ χιούμορ», συμπλήρωσε.

Μετά από κάποια χρόνια απουσίας η Σύλβια Δεληκούρα επέστρεψε στην τηλεόραση και το θέατρο. Όπως είπε η ίδια, πέρασε από κάστινγκ, κάτι που δεν την πειράζει, αλλά παράλληλα δεν είναι εύκολο λόγω του παιδιού της.

«Εάν δω αδικία θα μιλήσω, δεν θα κάτσω ήσυχη»

«Το έχω κάνει στο παρελθόν. Έχω δει αδικία και έχω μιλήσει και το έχω πληρώσει κιόλας. Δεν κυνηγούσα πρωταγωνιστικούς ρόλους, προτιμούσα να κάνω έναν ωραίο ρόλο και να είναι δεύτερος», είπε.

«Όλοι οι ρόλοι μου έχουν δώσει κάτι και έχω δώσει κι εγώ κομμάτια από τον εαυτό του. Αγάπησα πολύ την Άσπα από το ‘Θα βρεις τον δάσκαλό σου’. Ήταν πολύ δύσκολος ρόλος, η κωμωδία είναι πιο δύσκολη από το δράμα».

Η Σύλβια Δεληκούρα πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Όχι άλλο κάρβουνο» των Ρέππα – Παπαθανασίου.

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