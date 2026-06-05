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Αγία Παρασκευή: Αυτοκτόνησε στις φυλακές Κορυδαλλού η πρώην σύζυγος και ηθική αυτουργός στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή
Ελλάδα 05 Ιουνίου 2026, 10:48

Αγία Παρασκευή: Αυτοκτόνησε στις φυλακές Κορυδαλλού η πρώην σύζυγος και ηθική αυτουργός στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή

Οι υπεύθυνοι των φυλακών την εντόπισαν νεκρή το βράδυ της Πέμπτης.

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Aυτοκτόνησε το βράδυ της Πέμπτης στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού η πρώην σύζυγος του 43χρονου Πολωνού καθηγητή Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι, η οποία κατηγορούνταν ως ηθική αυτουργός για τη δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κρατούμενη ενώ βρισκόταν στα μπάνια των γυναικείων φυλακών, τύλιξε γύρω από το λαιμό της ένα αυτοσχέδιο βρόχο και κρεμάστηκε.

Η 44χρονη γυναίκα φέρεται να άφησε γράμμα στα παιδιά της αλλά και στους δικηγόρους της.

Λόγω των παιδιών;

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο παιδία θα συνέχιζαν τη ζωή τους με τον αδελφό του πατέρα τους και όχι με την οικογένεια της 44χρονης, όπως είχε ζητήσει η ίδια.

Φαίνεται πως αυτό ίσως ήταν η αιτία για να λάβει την απόφαση να αυτοκτονήσει.

Η δολοφονία στην Αγία Παρασκευή

Υπενθυμίζεται ότι ο Πολωνός καθηγητής είχε δολοφονηθεί τον Ιούλιο του 2025 έξω από το σπίτι της πρώην συζύγου του στην Αγία Παρασκευή.

Μαζί με την 43χρονη που κατηγορήθηκε ως ηθική αυτουργός του εγκλήματος, είχαν συλληφθεί επίσης τέσσερα άτομα. Μεταξύ αυτών, ο 35χρονος άνδρας με τον οποίο φερόταν να βρίσκεται σε σχέση η 43χρονη που κατηγορήθηκε ως φυσικός αυτουργός του εγκλήματος.

«Είναι τρελό αυτό που μου συμβαίνει. Είναι τρελή η κατηγορία που μου αποδίδεται και όλο αυτό που ζω. Στόχος μου είναι μόνο τα παιδιά μου. Ύψιστη προτεραιότητά μου, είναι η ασφάλειά τους» είχε υποστηρίξει η γυναίκα μετά τη σύλληψή της, ενώ αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση της δολοφονίας του πρώην συζύγου της.

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