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Στο στόχαστρο του νέου πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών μπαίνει ο παράνομος τζόγος, για την καταπολέμηση του οποίου προβλέπεται μεταξύ άλλων πάγωμα πληρωμών μέσω τραπεζών για στοιχήματα και αποδόσεις κερδών που σχετίζονται με μη αδειοδοτημένους παρόχους.

Το νέο αυστηρότερο πλαίσιο περιλαμβάνει βαριές κυρώσεις, με πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και τις 50.000 ευρώ για όσους διαφημίζουν ή προωθούν παράνομα τυχερά παιχνίδια μέσω ιστοσελίδων, εφαρμογών, social media, influencer περιεχομένου ή άλλων μορφών προώθησης, όπως links και promo codes.

Προβλέπεται επίσης ενίσχυση των ελέγχων ταυτοποίησης παικτών, με στόχο το μαύρο χρήμα που διακινείται μέσω του παράνομου τζόγου και τη διασφάλιση ότι ο στοιχηματισμός πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω νόμιμων παρόχων.

Περίπου 800.000 πολίτες φέρονται να συμμετείχαν το 2024 σε παράνομα δίκτυα τζόγου, με τζίρο που ξεπερνά το 1,6 δισ. ευρώ

Τζόγος: Υπόλοιποι περιορισμοί και κυρώσεις

Στο νέο πολυνομοσχέδιο προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις και για χώρους όπως internet cafe και λέσχες που χρησιμοποιούνται για παράνομο τζόγο, με δυνατότητα επιβολής προστίμων αλλά και σφράγισης του καταστήματος έως και ενός έτους.

Παράλληλα, θεσπίζονται αλλαγές στη φορολόγηση των κερδών από διαδικτυακά παίγνια, όπως το online πόκερ και τα live casino. Τα κέρδη θα φορολογούνται αυτοτελώς ανά παικτική συνεδρία, με αφορολόγητο όριο 100 ευρώ. Για κέρδη έως 500 ευρώ προβλέπεται συντελεστής 20%, ενώ για ποσά άνω των 500 ευρώ ο συντελεστής αυξάνεται στο 30%.

Επιπλέον, προβλέπεται απαγόρευση τραπεζικών συναλλαγών προς και από παράνομες στοιχηματικές εταιρείες, ενώ η παραχώρηση κάρτας σε πρόσωπα που δεν δικαιούνται συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο ετών και πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 800.000 πολίτες φέρονται να συμμετείχαν το 2024 σε παράνομα δίκτυα τζόγου, με τζίρο που ξεπερνά το 1,6 δισ. ευρώ, ενώ υπολογίζεται ότι λειτουργούν περίπου 11.000 παράνομα διαδικτυακά sites, προκαλώντας σημαντικές απώλειες εσόδων για το Δημόσιο.