Αυτές είναι οι λέσχες της «ομοσπονδίας» του παράνομου τζόγου με τα φρουτάκια – Πώς νομιμοποιούσαν τα κέρδη εκατομμυρίων

Κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων αποκόμιζε το μεγαλύτερο ίσως κύκλωμα παράνομου τζόγου στην Ελλάδα.

Η ηγετική ομάδα του κυκλώματος είχε καταφέρει τα τελευταία 8 χρόνια να δημιουργήσει ένα δίκτυο με τουλάχιστον 37 λέσχες στις οποίες εγκαθιστούσαν παράνομα λογισμικά σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και παιγνιομηχανήματα «αρμέγοντας» στην ουσία τους παίχτες-πελάτες.

Όλα υπό τον έλεγχο της ηγετικής ομάδας

Όλα ήταν υπό τον έλεγχο της ηγετικής ομάδα αφού χρησιμοποιούσαν απομακρυσμένη πρόσβαση ώστε να ελέγχουν τα μηχανήματα εξ αποστάσεως, ενώ παρενέβαιναν στις ρυθμίσεις των συστημάτων χωρίς να αφήνουν ψηφιακά ίχνη.

Πώς εξαπατούσαν του παίχτες

Σύμφωνα πάντα με την ΕΛ.ΑΣ. η συστηματική εξαπάτηση παικτών γινόταν μέσω παρέμβασης στα αποτελέσματα των παιχνιδιών, ρυθμίζοντας τα παιγνιομηχανήματα να αποδίδουν ποσοστά επιστροφής ακόμη και 7% αντί του νόμιμου ελάχιστου 80% και μηδενίζοντας δεδομένα (reset), ώστε να μειώνονται τεχνητά οι πιθανότητες κέρδους.

Παράλληλα έστηναν εικονικά κέρδη με ψεύτικα jackpot, που δημιουργούσαν ελεγχόμενα κερδισμένα περιστατικά για την προσέλκυση νέων παικτών και τη διατήρηση της ψευδαίσθησης αξιοπιστίας.

Επίσης χειραγωγούσαν τους πελάτες με το προσωπικό των καταστημάτων, το οποίο συμμετείχε στα παιχνίδια γνωρίζοντας πότε θα αποδοθεί κέρδος.

Τέλος ενίσχυαν τον εθισμό των πελατών με παραπλανητικά bonus, δωρεάν γύρους και εικονικά οφέλη, ώστε να παρατείνεται ο χρόνος συμμετοχής χωρίς ουσιαστικό κέρδος.

Η «ομοσπονδία» του παράνομου τζόγου

Από την πολύμηνη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. εντοπίστηκαν τουλάχιστον 37 λέσχες που λειτουργούσαν στο δίκτυο του συγκεκριμένου κυκλώματος.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία «η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2018, με τα μέλη της να έχουν μεταξύ τους διακριτούς ρόλους, με συνεργασίες και δράση που προσομοίαζε με «ομοσπονδία», λόγω του κοινού σκοπού τους, που ήταν ο παράνομος προσπορισμός οικονομικού οφέλους».

Η λίστα με τις λέσχες αυτής της «ομοσπονδίας» του παράνομου τζόγου είναι η εξής:

1. Αθήνα (περιοχή Ομόνοιας) οδός Μάρνης

2. Αθήνα (περιοχή Εξαρχείων) οδός Ρεθύμνου

3. Αθήνα (περιοχή Κυψέλης) οδός Σύρου

4. Αθήνα (περιοχή Αγίου Παντελεήμονα) οδός Γ’ Σεπτεμβρίου

5. Αθήνα (περιοχή Αγίου Παντελεήμονα) οδός Γ’ Σεπτεμβρίου

6. Αθήνα (περιοχή Αγίου Παντελεήμονα) οδός Αλκιβιάδου

7. Αθήνα (περιοχή Αγίου Παντελεήμονα) οδός Λιοσίων

8. Αθήνα (περιοχή Αγίου Παντελεήμονα) οδός Λιοσίων

9. Αθήνα (περιοχή Αγίου Παντελεήμονα) πλατεία Αγίου Νικολάου

10. Αθήνα (περιοχή Αγίου Παντελεήμονα) οδός Τροίας

11. Αθήνα (περιοχή Αγίου Παντελεήμονα) οδός Λεμεσού

12. Αθήνα (περιοχή Αμπελοκήπων) οδός Αργολίδος

13. Αθήνα (περιοχή Αμπελοκήπων) οδός Θεοφάνους (κλειστό)

14. Αθήνα (περιοχή Αμπελοκήπων) Λεωφόρος Αλεξάνδρας (κλειστό)

15. Αθήνα (περιοχή Παγκρατίου) οδός Τιμοξένους

16. Ζωγράφου Αττικής οδός Δημητρίου Μπέη

17. Ζωγράφου Αττικής οδός Γεωργίου Παπανδρέου

18. Ζωγράφου Αττικής οδός Υπολοχαγού Καββαθά (κλειστό)

19. Περιστέρι Αττικής Λεωφόρος Αγίας Παρασκευής

20. Άγιος Δημήτριος Αττικής οδός Πηλέως

21. Ηλιούπολη Αττικής οδός Τζαβέλα

22. Καλλιθέα Αττικής οδός Δημοσθένους

23. Καλλιθέα Αττικής οδός Ελευθερίου Βενιζέλου

24. Καλλιθέα Αττικής οδός Σόλωνος (κλειστό)

25. Καλλιθέα Αττικής οδός Ματζαγριωτάκη (κλειστό)

26. Νίκαια Αττικής οδός Πέτρου Ράλλη

27. Νίκαια Αττικής επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη σε άγνωστη διεύθυνση

28. Κορυδαλλός Αττικής οδός Βύρωνος

29. Κερατσίνι Αττικής Λεωφόρος Σαλαμίνος

30. Κερατσίνι Αττικής οδός Μπουμπουλίνας

31. Κερατσίνι Αττικής οδός Μικράς Ασίας

32. Πειραιάς Αττικής οδός Νοταρά (κλειστό)

33. Ανάβυσσο Αττικής πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου

34. Χαλάνδρι Αττικής οδός Ευβοίας (κλειστό)

35. Άγνωστη διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη

36. Λουτράκι Κορινθίας οδός Ελευθερίου Βενιζέλου (κλειστό)

37. Πάτρα Αχαΐας πλατεία Ομονοίας (κλειστό).

Πώς νομιμοποιούσαν τα κέρδη εκατομμυρίων ευρώ

Επισημαίνεται ότι, το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ανέρχεται πάνω από 16 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. από την οικονομική έρευνα, προέκυψε ότι τα αρχηγικά μέλη προέβαιναν και σε νομιμοποίηση εσόδων, επενδύοντας τα παράνομα κέρδη τους σε αγορές ακινήτων, εταιρείες με νόμιμη δραστηριότητα, καθώς και σε εικονικά νομίσματα, ενώ παράλληλα προέβαιναν σε εξαγορά κερδισμένων δελτίων τυχερών παιγνίων, προκειμένου να προσδώσουν νομιμοφανή προέλευση σε χρηματικά ποσά.

Την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. συνέδραμε ουσιωδώς η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, με κλιμάκια εξειδικευμένων αστυνομικών από την Αττική και το αντίστοιχο εργαστήριο της Θεσσαλονίκης, παρέχοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία για τον εντοπισμό των παράνομων παιγνίων, της διαδικτυακής οργάνωσης και διαχείρισής τους, καθώς και των μέσων επικοινωνίας μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Επιπλέον, συνέβαλε στον εντοπισμό κρυπτονομισμάτων και λοιπών οικονομικών στοιχείων, τα οποία αξιοποιήθηκαν για την περαιτέρω διερεύνηση και την εξάρθρωση της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης.