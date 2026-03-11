newspaper
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
11.03.2026 | 14:59
ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου
Πώς λειτουργούσε το μεγάλο κύκλωμα με τα «στημένα» φρουτάκια και τις παράνομες λέσχες – Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη
Ελλάδα 11 Μαρτίου 2026, 17:11

Πώς λειτουργούσε το μεγάλο κύκλωμα με τα «στημένα» φρουτάκια και τις παράνομες λέσχες – Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη

Συνολικά συνελήφθησαν 36 μέλη του κυκλώματος και 2 πελάτες σε παράνομη λέσχη - Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 100 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

Σύνταξη
Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα παράνομου τζόγου που είχε αναπτύξει δίκτυο με τουλάχιστον 37 παράνομες λέσχες, οι περισσότερες στην Αθήνα, εξάρθρωσε η Αστυνομία.

Στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 36 μέλη του κυκλώματος ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 100.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. το κύκλωμα λειτουργούσε από το 2018 και όλα αυτά τα χρόνια είχε αποκομίσει κέρδη που ξεπερνούν τα 16 εκατ. ευρώ.

Το κύκλωμα εξαπατούσε τους πελάτες – παίχτες με στημένα λογισμικά στα τυχερά παιχνίδια όπως «φρουτάκια» ή σε διαδικτυακές πλατφόρμες με τυχερά παιχνίδια καζίνου.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρονται τα εξής

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διοργάνωση και διεξαγωγή παράνομων τυχερών παιγνίων μέσω μη αδειοδοτημένων διαδικτυακών πλατφορμών, καθώς και στην εξαπάτηση παικτών και στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και του Αγρινίου.

Την επιχείρηση συνέδραμαν η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, οι Επιχειρησιακές Ομάδες της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε., το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και το Τμήμα Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, καθώς και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν -36- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα -12- αρχηγικά, καθώς και -2- ακόμη άτομα, για τη συμμετοχή τους ως παίκτες σε τυχερά παίγνια.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος επιπλέον -100- ατόμων – μελών της εγκληματικής οργάνωσης, σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, παράβαση των νόμων για τα παίγνια, τα προσωπικά δεδομένα, τα όπλα, τις φωτοβολίδες και τα πυροτεχνήματα, καθώς και για κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ από την επακόλουθη αστυνομική προανάκριση και τη συστηματική έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων πιστοποιήθηκε η εγκληματική δραστηριότητα των κατηγορούμενων.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Ειδικότερα, η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2018, με τα μέλη της να έχουν μεταξύ τους διακριτούς ρόλους, με συνεργασίες και δράση που προσομοίαζε με «ομοσπονδία», λόγω του κοινού σκοπού τους, που ήταν ο παράνομος προσπορισμός οικονομικού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της οργάνωσης:

  • εγκαθιστούσαν παράνομα λογισμικά σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και παιγνιομηχανήματα,
  • χρησιμοποιούσαν απομακρυσμένη πρόσβαση ώστε να ελέγχουν τα μηχανήματα εξ αποστάσεως,
  • παρενέβαιναν στις ρυθμίσεις των συστημάτων χωρίς να αφήνουν ψηφιακά ίχνη,
  • εισήγαγαν στη χώρα μη πιστοποιημένα παιγνιομηχανήματα που προσομοίαζαν με αυτά που υπάρχουν στα νόμιμα καζίνο,
  • εγκατέστησαν παράνομο επίγειο δίκτυο τυχερών παιγνίων, παρακάμπτοντας το θεσμικό πλαίσιο, ενώ
  • τοποθετούσαν συστήματα καμερών εντός και εκτός καταστημάτων, καταγράφοντας πολίτες χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Πιο αναλυτικά, τα αρχηγικά στελέχη – διαχειριστές πλατφορμών, ήταν υπεύθυνα για τη διαχείριση τουλάχιστον -12- μη αδειοδοτημένων διαδικτυακών πλατφορμών, την εισαγωγή και εγκατάσταση μη πιστοποιημένων παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT (Video Lottery Terminal), τον έλεγχο της πρόσβασης συνεργαζόμενων καταστημάτων στα συστήματα και τη λήψη προμηθειών ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης κάθε συνεργάτη.

Προς τον σκοπό αυτό, είχαν αναπτύξει δίκτυο συνεργατών, αποτελούμενο από τεχνικούς, εισπράκτορες και άτομα που αναλάμβαναν την προώθηση των παράνομων παιγνίων, κατανεμημένους σε επιμέρους ομάδες, οι οποίες λειτουργούσαν είτε αυτόνομα είτε σε ιεραρχική συνεργασία μεταξύ τους.

Τα «στημένα» παιχνίδια

Οι τεχνικοί, με τη σειρά τους, αναλάμβαναν την εγκατάσταση παράνομων λογισμικών σε υπολογιστές και παιγνιομηχανές, τη ρύθμιση συστημάτων μέσω ειδικών προγραμμάτων και φορητών μέσων αποθήκευσης και τη χρήση εφαρμογών απομακρυσμένης πρόσβασης για πλήρη έλεγχο των μηχανημάτων.

Οι «αφανείς» εκμεταλλευτές καταστημάτων είχαν την ευθύνη λειτουργίας αυτών, του ορισμού «μπροστινών» ιδιοκτητών για αποφυγή εντοπισμού, της πρόσληψης υπευθύνων διεξαγωγής παιγνίων και της προσέλκυσης παικτών μέσω συνεργατών.

Τέλος, οι υπεύθυνοι διεξαγωγής παιγνίων διαχειρίζονταν τη λειτουργία των μηχανημάτων, τις πληρωμές παικτών και την εφαρμογή παρεμβάσεων στα αποτελέσματα των παιχνιδιών.

Πέραν των ανωτέρω, προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προέβαιναν και στη συστηματική εξαπάτηση παικτών, μέσω:

  • παρέμβασης στα αποτελέσματα, ρυθμίζοντας τα παιγνιομηχανήματα να αποδίδουν ποσοστά επιστροφής ακόμη και 7% αντί του νόμιμου ελάχιστου 80% και μηδενίζοντας δεδομένα (reset), ώστε να μειώνονται τεχνητά οι πιθανότητες κέρδους,
  • εικονικών κερδών – ψευδών jackpot, που δημιουργούσαν ελεγχόμενα κερδισμένα περιστατικά για την προσέλκυση νέων παικτών και τη διατήρηση της ψευδαίσθησης αξιοπιστίας,
  • της χειραγώγησης από το προσωπικό, το οποίο συμμετείχε στα παίγνια γνωρίζοντας πότε θα αποδοθεί κέρδος και
  • της ενίσχυσης του εθισμού, με παραπλανητικά bonus, δωρεάν γύρους και εικονικά οφέλη, ώστε να παρατείνεται ο χρόνος συμμετοχής χωρίς ουσιαστικό κέρδος.

Πώς νομιμοποιούσαν τα παράνομα κέρδη

Από την οικονομική έρευνα, προέκυψε ότι τα αρχηγικά μέλη προέβαιναν και σε νομιμοποίηση εσόδων, επενδύοντας τα παράνομα κέρδη τους σε αγορές ακινήτων, εταιρείες με νόμιμη δραστηριότητα, καθώς και σε εικονικά νομίσματα, ενώ παράλληλα προέβαιναν σε εξαγορά κερδισμένων δελτίων τυχερών παιγνίων, προκειμένου να προσδώσουν νομιμοφανή προέλευση σε χρηματικά ποσά.

Την επιχείρηση συνέδραμε ουσιωδώς η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, με κλιμάκια εξειδικευμένων αστυνομικών από την Αττική και το αντίστοιχο εργαστήριο της Θεσσαλονίκης, παρέχοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία για τον εντοπισμό των παράνομων παιγνίων, της διαδικτυακής οργάνωσης και διαχείρισής τους, καθώς και των μέσων επικοινωνίας μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης. Επιπλέον, συνέβαλε στον εντοπισμό κρυπτονομισμάτων και λοιπών οικονομικών στοιχείων, τα οποία αξιοποιήθηκαν για την περαιτέρω διερεύνηση και την εξάρθρωση της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης.

Συνολικά, από τις έρευνες σε οικίες, εμπλεκόμενα καταστήματα, πρακτορεία, τραπεζικές θυρίδες, αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και οχήματα, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

  • -271.850- ευρώ,
  • -905- δολάρια ΗΠΑ
  • -60- λίρες Αγγλίας
  • -2- κοσμήματα
  • -4- αυτοκίνητα και -3- μοτοσυκλέτες,
  • -250- ηλεκτρονικοί υπολογιστές (κεντρική μονάδα, οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι),
  • -78- εξωτερικοί σκληροί δίσκοι και -77- φορητά μέσα αποθήκευσης δεδομένων (USB),
  • -5- καταγραφικά και -13- ασύρματες κάμερες κλειστού κυκλώματος,
  • -12- λάπτοπ και -3- tablet,
  • -53- κινητά τηλέφωνα,
  • -6- χρεωστικές κάρτες,
  • -5- πυροβόλα όπλα και -1- πιστόλι ρέπλικα,
  • -2- μαχαίρια,
  • -5- γεμιστήρες και -176- φυσίγγια,
  • -6- κροτίδες,
  • -135- χαρτονομίσματα προφανώς πλαστά, καθώς και
  • πλήθος σημειωματάριων και ιδιόχειρων σημειώσεων.

Επισημαίνεται ότι, το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ανέρχεται πάνω από 16 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
