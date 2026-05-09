Έκρυβαν σε διαμέρισμα 41,7 κιλά κάνναβης – Δύο συλλήψεις

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως έγινε γνωστό η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε μετά από επιχείρηση, η οποία έλαβε χώρα απογευματινές ώρες χθες, 8 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο της οποίας διενεργήθηκε έρευνα στην οικία τους όπου εντοπίστηκαν να κατέχουν 41.700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας «SKUNK».

Τα ευρήματα

Πέραν της ανωτέρω ποσότητας, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

-130- ναρκωτικά δισκία,

το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

-3- κινητά τηλέφωνα,

κάμερα κλειστού κυκλώματος, καθώς και

αυτοκίνητο.

Επισημαίνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για έτερα αδικήματα, ενώ στον έναν απ’ αυτούς έχει επιβληθεί και περιοριστικός όρος.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.