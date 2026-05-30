Ποιοι είναι οι λόγοι που ο τελικός του Champions League διεξάγεται τόσο νωρίς…

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Παρί Σεν Ζερμέν κοντράρεται με την Άρσεναλ στη Βουδαπέστη (19:00, MEGA) στον μεγάλο τελικό του Champions League σε ένα σπουδαίο παιχνίδι, που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ευρώπης για τη σεζόν 2025-26.

Οι Παριζιάνοι ψάχνουν το back to back στην Puskas Arena, την ώρα που οι «κανονιέρηδες» θέλουν να πάρουν την πρώτη κούπα με τα μεγάλα αυτιά στην ιστορία τους, σε ένα ματς που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην ιστορία στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Ποιοι είναι οι λόγοι που ο τελικός του Champions League θα γίνει νωρίς

Από τον Αύγουστο η UEFA έχει ενημερώσει σχετικά με αυτή την αλλαγή, η οποία συνέβη για τέσσερις κυρίως παράγοντες. Αρχικά, στόχος είναι η καλύτερη εμπειρία των φιλάθλων. Όσοι βρεθούν στη Βουδαπέστη για το ματς, θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αλλά και σε πιθανές πτήσεις επιστροφής, καθώς ό,τι και αν συμβεί το παιχνίδι θα έχει τελειώσει πριν τα μεσάνυχτα.

Ο δεύτερος λόγος είναι η συνέχιση των εορτασμών μετά το παιχνίδι για να βοηθηθεί οικονομικά και η πόλη. Ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο θα έχει την ευκαιρία να.. συνεχίσει και αλλού τους πανηγυρισμούς

Η τρίτη αλλαγή σχετίζεται και με τα μικρότερα παιδιά. Η σέντρα στις 22:00 αρκετές φορές ήταν αποτρεπτική για τις μικρές ηλικίες. Στις 19:00 είναι βέβαιο πως περισσότερα παιδιά θα παρακολουθήσουν τον τελικό, άρα και η τηλεθέαση θα αυξηθεί. Και κλείνοντας είναι και η αγορά της Ασίας που για την UEFA είναι σημαντική, επομένως η αλλαγή της ώρας θα είναι πιο προσιτή.