Σάββατο 30 Μαϊου 2026
30.05.2026 | 00:07
Ελεύθεροι οι 12 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Μάριος Παπαγεωργίου: «Το πρόσωπο που δικάζεται ξέρει πολλά» – Κρίσιμες λεπτομέρειες για τη στυγερή δολοφονία
Ελλάδα 30 Μαΐου 2026, 10:19

Μετά τις διαρκείς αναβολές για την υπόθεση απαγωγής και δολοφονίας του Μάριου Παπαγεωργίου τον Αύγουστο του 2012, το δικαστήριο απέρριψε νέο αίτημα και όρισε δικάσιμο στις 29 Ιουνίου

Δεκατέσσερα χρόνια μετά την απαγωγή και τη δολοφονία του οπτικού Μάριου Παπαγεωργίου, στις 9 Αυγούστου 2012, η Δικαιοσύνη καλείται να φωτίσει το μυστήριο και να ενώσει τα κομμάτια του παζλ. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου για συνέργεια κάθεται πλέον ένας απόστρατος αστυνομικός, γιος του καταδικασμένου σε ισόβια κάθειρξη ως «εγκεφάλου» της απαγωγής.

Αν και η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε στο Εφετείο Αθηνών έπειτα από τέσσερις διαδοχικές αναβολές που είχαν προκαλέσει έντονη αγανάκτηση στην οικογένεια του θύματος, με την έναρξή της η υπεράσπιση ζήτησε εκ νέου αναβολή. Επικαλέστηκε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα του κατηγορουμένου και προσκόμισε σχετική ιατρική γνωμάτευση παλαιότερων ετών, αλλά το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα και όρισε τη συνέχιση της διαδικασίας για τις 29 Ιουνίου.

Η χαροκαμένη μητέρα του Μάριου, Βαρβάρα Θεοδωράκη, συνεχίζει έναν άνισο αγώνα με μοναδικό σκοπό να μάθει πού βρίσκονται τα οστά του παιδιού της. Χρόνια τώρα περιμένει την απάντηση για το μονάκριβο παιδί της. «Δεν του ζητάω τίποτα άλλο. Του ζητάω να ανοίξει το στοματάκι του το βρώμικο, να μας πούνε πού έχουν πετάξει το παιδάκι μου, να πάμε να μαζέψουμε τα κοκαλάκια του, αυτό θέλω. Έχω κουραστεί ψυχικά, σωματικά, τα πάντα», αναφέρει η ίδια μιλώντας στο «Τούνελ».

Όπως λέει, ο κατηγορούμενος λόγω της ιδιότητάς του γνώριζε κρίσιμες λεπτομέρειες της υπόθεσης από την πρώτη στιγμή και βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τον πατέρα του, ο οποίος καταδικάστηκε ως εγκέφαλος της απαγωγής και της δολοφονίας. «Είναι το πρόσωπο κλειδί διότι ήταν στενός φίλος του Μάριου. Δούλευε τότε στον τέταρτο όροφο της ΓΑΔΑ και άρχισε να λέει ψέματα, ότι έβλεπε τον Μάριο με κοριτσάκια στην παραλία».

«Του ζητάω να ανοίξει το στοματάκι του το βρώμικο, να μας πούνε πού έχουν πετάξει το παιδάκι μου»

«Έλεγε στους φίλους του Μάριου ότι οι αστυνομικοί είναι ρουφιάνοι»

Η μητέρα του Μάριου Παπαγεωργίου, συνέχισε λέγοντας, ότι ο κατηγορούμενος αστυνομικός αντί να προτρέψει τους φίλους του Μάριου να πάνε στην αστυνομία, αντιθέτως τους απέτρεπε.

«Τους έλεγε ότι οι αστυνομικοί είναι ρουφιάνοι, ότι συνεργάζονται με τους εμπόρους ναρκωτικών και ότι θα σκοτώσουν το παιδί. Τηλεφωνιόταν συνέχεια με τον ανιψιό μου και δέκα φορές την ημέρα, για να μάθει πού είμαι εγώ, πόσα χρήματα έχουμε μαζέψει, τι κινήσεις κάνουμε, για να πληροφορήσει τον πατέρα του» σημειώνει και προσθέτει:

«Δεν φέρθηκε καθόλου ανθρώπινα. Ποτέ δεν ήρθε στο σπίτι να παρηγορήσει εμένα ή τον ξάδερφό του. Εγώ ήμουν στην Αστυνομία, και παρακάλεσα τους αστυνομικούς οι οποίοι έρχονται τώρα για μάρτυρες, να μην πούνε τίποτα. Παρ’ όλα αυτά, την επόμενη τα ήξερε ο αρχηγός – ο δολοφόνος – και τα είπε στη γυναίκα του, η οποία με πήρε τηλέφωνο και μου είπε να πάω στον διά….. Της λέω ‘γιατί να πάω εγω στον δ…..;’ ‘Ξέρεις εσύ’ μου λέει. Τα ‘χανε μάθει όλα».

Όπως αναφέρει η μητέρα του Μάριου Παπαγεωργίου, «ήξερε τα πάντα, ρύθμιζαν τα πάντα μαζί με τον πατέρα του και προσπαθούσε να πάρει πληροφορίες για να εξαπατήσει την ανάκριση. Είχε πει, πριν ακόμα εγώ μάθω για το αυτοκίνητο, πού βρίσκεται το αυτοκίνητο του Μάριου, δηλαδή πράγματα που δεν τα ξέρει κανείς, τα ήξερε αυτός πριν ακόμα μου με πάρουν τηλέφωνο και μου τα πουν».

Στην ερώτηση αν ο Μάριος ήταν στο εξοχικό τότε και τον είχε πάρει τηλέφωνο να τον πείσει να επιστρέψει, απάντησε θετικά και πρόσθεσε: «Ήτανε μαζί. Αυτό δεν το έχω ξαναπεί, πρώτη φορά το λέω. Αυτό είχε γίνει και τρία χρόνια πριν. Είμαστε στο εξοχικό, και τον πήρανε παρέα με τον πατέρα του τηλέφωνο να έρθει στην Αθήνα. Εκείνη τη στιγμή εμένα με είχε πιάσει πανικός. Λέω, πού θα πας; Ήτανε μικρό το παιδί τότε, ήταν 22-23 χρονών. Τον έπεισα και δεν έφυγε. Το μεθοδεύσανε, όμως. Και εφτά χρόνια πριν είχε γίνει αυτό. Δυστυχώς ήταν φίδια κολοβά, τα οποία δεν είχα πάρει εγώ είδηση».

Για τις αναβολές της δίκης και για το πώς θα ένιωθε ο κατηγορούμενος αν την αντίκριζε, η τραγική μητέρα λέει: «Πώς να ‘χει το θάρρος; Δεν έχουν τσίπα! Δεν έχουν αξιοπρέπεια, οικογενειακώς. Σιγά να μη ντρέπεται. Είναι άνθρωποι χωρίς αισθήματα. Χωρίς κανένα συναίσθημα. Κοιτάνε μόνο το χρήμα. Εύχομαι και πιστεύω να υπάρξει δικαιοσύνη. Και από την επίγεια δικαιοσύνη, αλλά θα υπάρξει δικαιοσύνη από τον Θεό. Θα τιμωρηθεί αργά ή γρήγορα».

«Το πρόσωπο που δικάζεται ξέρει πολλά»

Ο θείος του Μάριου Παπαγεωργίου, μιλώντας στην εκπομπή, τονίζει τον κρίσιμο ρόλο του αστυνομικού στην υπόθεση: «Είναι ένα πρόσωπο που ξέρει πολλά. Και ίσως με την αποφυγή τους, αποφεύγουν να γίνει και η δίκη. Δεν θέλουν να παρουσιαστεί στη δίκη αυτός ο άνθρωπος. Εγώ πιστεύω θα κάνουν τα πάνω κάτω να μην έρθει στο δικαστήριο. Ποντάρουν στο πότε θα φύγει από τη ζωή η μάνα του Μάριου. Γι’ αυτό και από αναβολή σε αναβολή πηγαίναμε, αλλά ευτυχώς, το δικαστήριο δεν δέχτηκε να αναβληθεί πάλι η δίκη και θα την έχουμε 29 Ιουνίου».

Και συνεχίζει: «Ο κατηγορούμενος έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνα και προσπαθούσαν να μάθουνε στο περιβάλλον της Βαρβάρας, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, να μην πάμε στην αστυνομία».

Στο σχόλιο του δημιοσιογράφου ότι ήταν και ο τελευταίος άνθρωπος που είχε μιλήσει με το Μάριο, επισημάνει ότι «μάλιστα είχε μιλήσει και αρκετή ώρα. Πέντε λεπτά. Και είχε βρει και το αυτοκίνητο τότε. Ναι, ναι, και αυτός υπέδειξε πολύ γρήγορα πού είναι το αυτοκίνητο. Να πάμε να το πάρουμε. Τον έβαζε ο πατέρας, δεν ξέρω πώς γινότανε, ήτανε μαζί».

Ο ίδιος πιστεύει ότι ο κατηγορούμενος συμμετείχε σε όλη την υπόθεση και ότι αυτό, ότι ήταν ενημερωμένος, θα αποδειχθεί και κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας

«Μπορώ να σας πω, ότι εγώ ήμουν ήσυχος πριν γίνει βέβαια το γεγονός. Ότι το παιδί κάνει παρέα με δύο αστυνομικούς, ο πατέρας τους είναι στην Αμερικανική Πρεσβεία. Και λέω είναι αξιόλογη οικογένεια. Ούτε καν πέρναγε καθόλου από το μυαλό μου. Και ήμουν και ήσυχος. Και λέω μπράβο, έχει κάνει καλές παρέες. Πού να ‘ξερα ότι ήτανε στη φωλιά του λύκου το παιδί», προσθέτει ο θείος του.

Τώρα, όπως λέει, περιμένουν από το δικαστήριο να βγάλει κάποιο αποτέλεσμα «μήπως βρεθεί το παιδί και να ηρεμήσει κι η μάνα του. Είναι ήρωας… πώς ακόμα ζει. Ζει με αυτή την ελπίδα ότι μπορεί να βρει το παιδί της. Αυτό την κρατάει…».

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσίασε το «Φως στο Τούνελ», ο καταδικασμένος ως «εγκέφαλος» της απαγωγής και δολοφονίας του Μάριου Παπαγεωργίου φέρεται να εξακολουθεί να προκαλεί και να απειλεί τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στην αποκάλυψη της υπόθεσης, μέσα από τις φυλακές Λάρισας όπου εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Πρεμιέρα για τα ΕΠΑΛ κάνουν σήμερα οι Πανελλαδικές εξετάσεις - Μαζί με τους υποψηφίους των ΓΕΛ, οι μαθητές διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας

