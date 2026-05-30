Ελεύθεροι οι 12 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά από πολύωρες απολογίες οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να έχουν σχέση με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ανακριτής και Ευρωπαία εντεταλμένη εισαγγελέας αφού άκουσαν τις υπερασπιστικές θεσεις των κατηγορουμένων αποφάσισαν ότι έπρεπε να αφεθούν ελεύθεροι κατά περίπτωση με ή χωρίς περιοριστικούς όρους που είναι αυτοί απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους και της καταβολής εγγυοδοσίας, από πέντε έως δέκα χιλιάδες ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις απολογίες τους κανένας δεν δέχθηκε ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με τις πράξεις που τους αποδίδονται.

Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι ορισμένοι από τους οποίους φέρονται να έχουν διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στην ερευνωμενη υπόθεση.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους που παίρνουν σκυτάλη αύριο εν ενεργεία αντιδήμαρχος, ο οποίος διέθετε κέντρα υποδοχής δηλώσεων, καθώς και οι δύο λογιστές , οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης.

Μετά το τέλος και των δικών τους απολογιών που εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν επίσης πολλές ώρες ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική του μεταχείριση.