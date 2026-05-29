Μέσω της Πάφου ξεκαθάρισαν οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό του Europa League
Η Πάφος κατέκτησε το Κύπελλο στην Κύπρο και οριστικοποιήθηκαν οι υποψήφιοι του ΠΑΟΚ στα πρώτα του ματς για να παραμείνει στην Ευρώπη
Η Πάφος κατέκτησε το Κύπελλο στην Κύπρο και ξεκαθάρισε το τοπίο σχετικά με τους υποψήφιους αντιπάλους του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
Ο Δικέφαλος του Βορρά θα μάθει τον αντίπαλό του (ομάδα ή ζευγάρι) στην κλήρωση της 17ης Ιουνίου ενώ τα ματς είναι προγραμματισμένα για τις 23 και τις 30 Ιουλίου.
Ο ΠΑΟΚ είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης, όπως και η Πάφος, άρα η κυπριακή ομάδα δεν είναι ανάμεσα στους πιθανούς αντιπάλους των «ασπρόμαυρων».
Η κατάσταση στον δεύτερο προκριματικό
Ισχυροί
Μπενφίκα 90.000
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Φερεντσβάρος 51.250
Πλζεν 50.500
Μίντιλαντ 48.250
ΠΑΟΚ 48.250
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Καραμπάγκ 42.750
Μακάμπι Τελ Αβίβ 32.500
Άντερλεχτ 30.750
Πάφος 24.125
Ανίσχυροι
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Σέριφ 20.000
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντιναμό Κιέβου 17.500
Μπεσίκτας 15.500
Τβέντε 13.585
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Χάιντουκ 10.000
Τρόμσο 8.247
Σεν Γκάλεν 6.940
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 6.500
Χάμαρμπι 6.000
