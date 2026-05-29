Μέσω της Πάφου ξεκαθάρισαν οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό του Europa League

Η Πάφος κατέκτησε το Κύπελλο στην Κύπρο και ξεκαθάρισε το τοπίο σχετικά με τους υποψήφιους αντιπάλους του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο Δικέφαλος του Βορρά θα μάθει τον αντίπαλό του (ομάδα ή ζευγάρι) στην κλήρωση της 17ης Ιουνίου ενώ τα ματς είναι προγραμματισμένα για τις 23 και τις 30 Ιουλίου.

Ο ΠΑΟΚ είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης, όπως και η Πάφος, άρα η κυπριακή ομάδα δεν είναι ανάμεσα στους πιθανούς αντιπάλους των «ασπρόμαυρων».

Η κατάσταση στον δεύτερο προκριματικό

Ισχυροί

Μπενφίκα 90.000

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Φερεντσβάρος 51.250

Πλζεν 50.500

Μίντιλαντ 48.250

ΠΑΟΚ 48.250

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Καραμπάγκ 42.750

Μακάμπι Τελ Αβίβ 32.500

Άντερλεχτ 30.750

Πάφος 24.125

Ανίσχυροι

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Σέριφ 20.000

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντιναμό Κιέβου 17.500

Μπεσίκτας 15.500

Τβέντε 13.585

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Χάιντουκ 10.000

Τρόμσο 8.247

Σεν Γκάλεν 6.940

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 6.500

Χάμαρμπι 6.000