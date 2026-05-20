«Η Μπεσίκτας θέλει τον Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ»
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου εμπλέκεται ξανά σε σενάρια αποχώρησης από τον ΠΑΟΚ, με την Μπεσίκτας να φέρεται πως έχει στην κορυφή της λίστας της τον Ρουμάνο τεχνικό.
Ο ΠΑΟΚ απέτυχε σε όλους τους τομείς τη φετινή χρονιά στην Ελλάδα, καθώς στη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του, δεν πήρε το πρωτάθλημα, έχασε το Κύπελλο από τον ΟΦΗ, ενώ δεν τερμάτισε καν στη 2η θέση στα play offs, σε μια σεζόν που θα θέλουν να την ξεχάσουν ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι συνεργάτες του στον Δικέφαλο του βορρά.
Όπως είναι λογικό, ο προβληματισμός στο «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο είναι μεγάλος, εξού και η απόφαση της διοίκησης να επιβάλει πρόστιμο ύψους 400 χιλιάδων ευρώ στην ομάδα, ανακοινώνοντας τους παράλληλα πως θα πρέπει να παραμείνουν στη Θεσσαλονίκη μέχρι την Τετάρτη (20/5), με τις εξελίξεις να αναμένονται στους Θεσσαλονικείς τις επόμενες μέρες, τόσο για τον σχεδιασμό της νέας χρονιάς, αλλά και το τι θα γίνει με τον Λουτσέσκου, το όνομα του οποίου «παίζει» πολύ στο εξωτερικό.
Μια από τις ομάδες που ακούγεται πως θέλει πολύ τον προπονητή του ΠΑΟΚ είναι η Μπεσίκτας που είναι σε αναζήτηση τεχνικού μετά τη λύση της συνεργασίας της με τον Σεργκέι Γιαλτσίν.
Το δημοσίευμα για Μπεσίκτας και Λουτσέσκου:
Serdal Adalı’nın 1 numaralı hoca adayı Razvan Lucescu!
Detaylar: https://t.co/DTemNtkoj0#Beşiktaş pic.twitter.com/gMEhj7wFjR
— Duhuliye (@duhuliyecomtr) May 20, 2026
Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα αναφέρουν στη γειτονική χώρα, ο πρόεδρος της τουρκικής ομάδας, Σερντάλ Ανταλί φαίνεται διατεθειμένος να πληρώσει τη ρήτρα αποδέσμευσης των 4 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποδεσμεύσει από τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, ο ισχυρός άνδρας της Μπεσίκτας θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον 53χρονο τεχνικό το προσεχές διάστημα σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα της «duhuliye».
Οπως τονίζεται βέβαια,ο ο πρόεδρος της Μπεσίκτας, Σερντάλ Αντάλι, έχει επίσης κατά νου τον Ερνέστο Βαλβέρδε, όμως η περίπτωση του μόνο εύκολη δεν είναι, με το δεδομένο να είναι πως θα κάνει την προσπάθεια του για τον Λουτσέσκου, όπως αναφέρουν στην Τουρκία.
