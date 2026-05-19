Premier League: Πρωταθλήτρια μετά από 22 χρόνια η Άρσεναλ (vid+pic)

Πρωταθλήτρια Αγγλίας η Άρσεναλ μέσω… Μπόρνμουθ! Η Μάντσεστερ Σίτι δεν κατάφερε να κερδίσει τα «κεράσια» (1-1) και οι Κανονιέρηδες αναδείχθηκαν πρωταθλητές για 14η φορά στην ιστορία τους και πρώτη μετά το 2004.

Σπουδαία σεζόν για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, που επέστρεψε στην κορυφή της Premier League μετά από 22 χρόνια, ενώ παράλληλα βρίσκεται στον τελικό του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν και θα διεκδικήσει το βαρύτιμο τρόπαιο.

The Arsenal. Your Premier League champions. pic.twitter.com/gNnfzesrhP — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

Οι Λονδρέζοι κατέκτησαν και μαθηματικά το πρωτάθλημα, μια αγωνιστική πριν το φινάλε της Premier League, μετά το αποψινό 1-1 ανάμεσα στην Μπόρνμουθ και τη Μάντσεστερ Σίτι, αφού οι Πολίτες έμειναν στο -4, διαφορά που δεν μπορεί να καλυφθεί σε ένα ματς.

Η Άρσεναλ επιστρέφει στον θρόνο της πρωταθλήτριας, μετά τη σεζόν 2003-04 και τους Invincibles του Αρσέν Βενγκέρ, με τον Μικέλ Αρτέτα και τους παίκτες του να γράφουν με χρυσά γράμματα τα ονόματά τους στην ιστορία του λονδρέζικου συλλόγου.

This belongs to all of us. pic.twitter.com/7cUNDp2KR5 — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

Οι Κανονιέρηδες με τις 14 κατακτήσεις βρίσκονται στην 3η θέση της σχετικής λίστας, πίσω από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Λίβερπουλ, που έχουν από 20 τίτλους, ενώ από την άλλη, η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε στα 10 πρωταθλήματα.

Η «χρυσή» Βίβλος

20 κατακτήσεις: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013), Λίβερπουλ (1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990, 2020, 2025)

14 κατακτήσεις: Άρσεναλ (1931, 1933, 1934, 1935, 1938, 1948, 1953, 1971, 1989, 1991, 1998, 2002, 2004, 2026)

10 κατακτήσεις: Μάντσεστερ Σίτι (1937, 1968, 2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024)

9 κατακτήσεις: Έβερτον (1891, 1915, 1928, 1932, 1939, 1963, 1970, 1985, 1987)

7 κατακτήσεις: Άστον Βίλα (1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1910, 1981)

6 κατακτήσεις: Σάντερλαντ (1892, 1893, 1895, 1902, 1913, 1936), Τσέλσι (1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017)

4 κατακτήσεις: Νιούκαστλ (1905, 1907, 1909, 1927), Σέφιλντ Γουένσντεϊ (1903, 1904, 1929, 1930)

3 κατακτήσεις: Γουλβς (1954, 1958, 1959), Λιντς (1969, 1974, 1992), Χάντερσφιλντ (1924, 1925, 1926), Μπλάκμπερν (1912, 1914, 1995)

2 κατακτήσεις: Πρέστον (1889, 1890), Τότεναμ (1951, 1961), Ντέρμπι Κάουντι (1972, 1975), Μπέρνλι (1921, 1960), Πόρτσμουθ (1949, 1950)

1 κατάκτηση: Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (1898), Γουέστ Μπρομ (1920), Ίπσουιτς (1962), Νότιγχαμ Φόρεστ (1978), Λέστερ (2016)