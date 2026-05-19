Ρούμπιο και Γκουτέρες συνομίλησαν για το Ιράν, την επισιτιστική ασφάλεια και τον Έμπολα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο συνομίλησε με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, προκειμένου «να συζητήσουν την προώθηση του οράματος του προέδρου Τραμπ για έναν ΟΗΕ που θα επιστρέψει “στα βασικά και ουσιαστικά”, θα είναι πιο λιτός και περισσότερο υπόλογος, υποστηρίζοντας επίσης τα προσόντα του υφυπουργού Γεωργίας των ΗΠΑ, Λουκ Λίντμπεργκ, για να αναλάβει τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ».

Όπως αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «ο υπουργός Ρούμπιο σημείωσε ότι η ηγεσία του Λίντμπεργκ θα ενίσχυε τη διαφάνεια και τη διοίκηση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, διατηρώντας παράλληλα την ιστορική δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια» όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Οι Ρούμπιο και Γκουτέρες συνομίλησαν για το Ιράν και τον Έμπολα

Ο Ρούμπιο αναφέρθηκε επίσης τις προσπάθειες των ΗΠΑ για τον τερματισμό της παράνομης ναρκοθέτησης και επιβολής διοδίων από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένου Σχεδίου Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο παρουσίασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Μπαχρέιν με τη στήριξη άλλων εταίρων του Κόλπου.

Υπογράμμισε «τη συντριπτική υποστήριξη ευρείας βάσης μελών του ΟΗΕ προς τις προσπάθειες αυτές».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τις συντονισμένες και ολοκληρωμένες προσπάθειες ανταπόκρισης των Ηνωμένων Πολιτειών στην έξαρση του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα».

Η επικεφαλής του World Food Programme, Σίντι ΜακΚέιν παραιτήθηκε για λόγους υγείας

Η Σίντι Μακέιν, Εκτελεστική Διευθύντρια του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (WFP), ενημέρωσε τον Φεβρουάριο τις ομάδες της σε όλο τον κόσμο και το Εκτελεστικό Συμβούλιο του οργανισμού ότι σκοπεύει να παραιτηθεί από το αξίωμά της σε τρεις μήνες, προκειμένου να επικεντρωθεί στην υγεία της.

Η Εκτελεστική Διευθύντρια Μακέιν, η οποία υπέστη ένα ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο τον Οκτώβριο του 2025, επέστρεψε στις αρχές Ιανουαρίου στην έδρα του οργανισμού στη Ρώμη της Ιταλίας για να αναλάβει ξανά τα καθήκοντά της, σύμφωνα με τον ίδιο τον οργανισμό του ΟΗΕ.

«Με βαριά καρδιά, ανακοινώνω την πρόθεσή μου να παραιτηθώ από τη θέση της Εκτελεστικής Διευθύντριας του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος», δήλωσε η ΜακΚέιν. «Η υπηρεσία σε αυτόν τον απίστευτο οργανισμό υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου».