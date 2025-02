Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ – WFP έλαβε εντολή από την Ουάσινγκτον να σταματήσει τις εργασίες για δεκάδες επιχορηγήσεις που χρηματοδοτούνται από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που είδε το Reuters, το οποίο εστάλη πέντε ημέρες μετά την έκδοση από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μιας παρέκκλισης για έκτακτη επισιτιστική βοήθεια.

Οι επιχορηγήσεις της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ – USAID, σε διάφορα στάδια εξέλιξης, είναι αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων και παρέχουν επισιτιστική βοήθεια σε φτωχές χώρες όπως η Υεμένη, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Σουδάν, το Νότιο Σουδάν, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η Αϊτή και το Μάλι.

Αρκετές από τις επιχορηγήσεις που ανεστάλησαν εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τρόφιμα για την Ειρήνη» Τίτλος ΙΙ, το οποίο δαπανά περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για τη δωρεά αμερικανικών προϊόντων. Το πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς επισιτιστικής βοήθειας των ΗΠΑ, συνδιαχειρίζονται το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας και η USAID.

What’s happening in eastern #DRCongo? Hundreds of thousands of people are on the move due to escalating violence. Urgent support is needed as fighting threatens lives and disrupts vital humanitarian support. — World Food Programme (@WFP) January 26, 2025

H τρίμηνη παύση της εξωτερικής βοήθειας με εξαιρέσεις

Λίγες μόλις ώρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στις 20 Ιανουαρίου, ο Τραμπ διέταξε μια 90ήμερη παύση της εξωτερικής βοήθειας, ώστε οι συνεισφορές να επανεξεταστούν για να διαπιστωθεί αν ευθυγραμμίζονται με την εξωτερική πολιτική του «Πρώτα η Αμερική». Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος δωρητής βοήθειας στον κόσμο.

Στη συνέχεια, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έγραψε στις 24 Ιανουαρίου ένα τηλεγράφημα «stop work» – το οποίο είδε το Reuters – για όλη την υπάρχουσα εξωτερική βοήθεια και διέκοψε τη χορήγηση νέας βοήθειας, αλλά δήλωσε ότι ο Ρούμπιο είχε δώσει εξαίρεση για την έκτακτη επισιτιστική βοήθεια.

Επίσης, ενέκρινε εξαίρεση στις 28 Ιανουαρίου για την ανθρωπιστική βοήθεια που σώζει ζωές, η οποία ορίζεται ως βασικά φάρμακα που σώζουν ζωές, ιατρικές υπηρεσίες, τρόφιμα και στέγη.

Since the ceasefire, @WFP facilitated over 4000 trucks. We provide hot meals, food packages & support over 20 bakeries, scaling up in the north as people return. The resilience of Gazans is unique. Our assistance must increasingly focus on supporting them to rebuild their lives. pic.twitter.com/HZnWLVrIeP — Carl Skau (@CarlSkau) February 6, 2025

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα έλαβε εντολές διακοπής των προγραμμάτων

Όμως στις 29 Ιανουαρίου, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα – του οποίου εκτελεστική διευθύντρια είναι η Αμερικανίδα Σίντι ΜακΚέιν – έλαβε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο είδε το Reuters, από το Γραφείο Ανθρωπιστικής Βοήθειας της USAID, το οποίο απαριθμούσε δεκάδες αριθμούς έργων που είχαν υποβληθεί σε εντολή διακοπής εργασιών.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του WFP στην Ουάσιγκτον απάντησε με έναν κατάλογο διευκρινιστικών ερωτήσεων, σύμφωνα με το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε ένα άλλο σημείωμα, που είδε το Reuters, ο ίδιος αξιωματούχος εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την παύση των αναθέσεων του Τίτλου ΙΙ και της Commodity Credit Corporation.

«Η παύση στις απονομές των τίτλων ΙΙ και CCC έχει διαταράξει την τεράστια αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων του WFP, επηρεάζοντας πάνω από 507.000 μετρικούς τόνους (MT) τροφίμων αξίας άνω των 340 εκατομμυρίων δολαρίων», έγραψε ο αξιωματούχος του WFP.

Ο αξιωματούχος σημείωσε ότι ένα μέρος των τροφίμων αυτών βρίσκεται επί του παρόντος καθ’ οδόν μέσω θαλάσσης, άλλα αποθηκεύονται σε 23 χώρες και κάποια βρίσκονται σε χερσαία μεταφορά. Πρόσθεσαν ότι «μια σημαντική ποσότητα τροφίμων φορτώνεται επί του παρόντος σε λιμάνια όπως το Χιούστον και σε άλλες τοποθεσίες σε όλη την εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα των ΗΠΑ».

WFP has sent more than 15,000 tonnes of food into #Gaza since the ceasefire began on 19 January, reaching over half a million people with food parcels, hot meals and cash. We must continue to must work together across sectors, says WFP’s @CarlSkau, to meet the enormous needs. — World Food Programme (@WFP) February 6, 2025

Η άμεση διακοπή χωρίς διάδοχη κατάσταση μπορεί να οδηγήσει δεκάδες χώρες σε λιμό

«Η κλίμακα αυτής της διακοπής υπογραμμίζει τις εκτεταμένες συνέπειες της παύσης χρηματοδότησης στις παγκόσμιες προσπάθειες επισιτιστικής βοήθειας.Το WFP βρίσκεται στη διαδικασία ανάλυσης του αντίκτυπου που έχει αυτό στους εξαιρετικά ευάλωτους δικαιούχους σε σοβαρά ανθρωπιστικά πλαίσια που λαμβάνουν αυτή τη σωτήρια βοήθεια», έγραψε ο αξιωματούχος του WFP.

Η προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να περικόψει και να αναδιαμορφώσει την αμερικανική εξωτερική βοήθεια παραλύει το περίπλοκο παγκόσμιο σύστημα που στοχεύει στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του λιμού, σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Η USAID έχει γίνει στόχος ενός κυβερνητικού προγράμματος αναδιοργάνωσης με πρωτεργάτη τον επιχειρηματία Έλον Μασκ, στενό σύμμαχο του Τραμπ. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να διατηρήσει λιγότερους από 300 υπαλλήλους της USAID από τους χιλιάδες υπαλλήλους του οργανισμού.

Η επερχόμενη πρέσβειρα του Τραμπ στον ΟΗΕ Ελίζ Στέφανικ επαίνεσε το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα ως «ένα πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα» όταν εμφανίστηκε ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας τον περασμένο μήνα. Σημείωσε ότι το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα έχει «σημαντική διακομματική υποστήριξη» στο Κογκρέσο.