Η Ουγκάντα έκλεισε σήμερα προσωρινά, για τέσσερις εβδομάδες, τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, «μπροστά στην όξυνση του εύρους» της επιδημίας αιμορραγικού πυρετού Έμπολα στη γειτονική της χώρα, ανακοίνωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας.

Η διέλευση από τα σύνορα παραμένει δυνατή μονάχα για τα μέλη των ομάδων καταπολέμησης της νόσου, για την ανθρωπιστική βοήθεια, τη μεταφορά τροφίμων ή εμπορευμάτων και σε ορισμένα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Καραντίνα 21 ημερών για κάθε έναν που φτάνει από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην Ουγκάντα

Κάθε πρόσωπο που θα φθάνει από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην Ουγκάντα θα πρέπει να μείνει σε καραντίνα 21 ημέρες, συμπλήρωσε ο αξιωματούχος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Ουγκάντα έχει καταγράψει επτά κρούσματα Έμπολα και έναν θάνατο κατά τη διάρκειας της επιδημίας, επίκεντρο της οποίας είναι η επαρχία Ιτούρι του Κονγκό.

Following the continued escalation in the scale of the Ebola outbreak in the DRC and the challenges associated with cross-border movements between the DRC and Uganda, leading to a higher risk of the spread of Ebola into Uganda, the National Task Force on Ebola Response chaired by… https://t.co/4VG2t7FZLN pic.twitter.com/Fyi3nidr3K — Ministry of Health- Uganda (@MinofHealthUG) May 27, 2026

Το Κονγκό καταμετρά περισσότερα από 900 ύποπτα κρούσματα και πάνω από 220 θανάτους, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος κήρυξε για το σπάνιο στέλεχος του Έμπολα Μπουντιμπούγκιο κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος.

Η προειδοποίηση του επικεφαλής του ΠΟΥ

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους προειδοποίησε σήμερα ότι οι συγκρούσεις που μαίνονται στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό περιπλέκουν σημαντικά τις προσπάθειες αντιμετώπισης της επιδημίας Έμπολα που έχει ξεσπάσει εκεί και ζήτησε να κηρυχθεί αμέσως εκεχειρία.