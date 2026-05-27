Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
27.05.2026 | 18:18
Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ Γεώργιος Δριτσάκος
Κόσμος 27 Μαΐου 2026, 18:53

Ουγκάντα: Κλείνει προσωρινά τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λόγω Έμπολα

Η Ουγκάντα έχει καταγράψει επτά κρούσματα Έμπολα και έναν θάνατο κατά τη διάρκειας της επιδημίας, επίκεντρο της οποίας είναι η επαρχία Ιτούρι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό

Χωρισμός: Γίνεται να πονάει & σωματικά; Πώς πάμε παρακάτω…;

Η Ουγκάντα έκλεισε σήμερα προσωρινά, για τέσσερις εβδομάδες, τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, «μπροστά στην όξυνση του εύρους» της επιδημίας αιμορραγικού πυρετού Έμπολα στη γειτονική της χώρα, ανακοίνωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας.

Η διέλευση από τα σύνορα παραμένει δυνατή μονάχα για τα μέλη των ομάδων καταπολέμησης της νόσου, για την ανθρωπιστική βοήθεια, τη μεταφορά τροφίμων ή εμπορευμάτων και σε ορισμένα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Καραντίνα 21 ημερών για κάθε έναν που φτάνει από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην Ουγκάντα

Κάθε πρόσωπο που θα φθάνει από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην Ουγκάντα θα πρέπει να μείνει σε καραντίνα 21 ημέρες, συμπλήρωσε ο αξιωματούχος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Ουγκάντα έχει καταγράψει επτά κρούσματα Έμπολα και έναν θάνατο κατά τη διάρκειας της επιδημίας, επίκεντρο της οποίας είναι η επαρχία Ιτούρι του Κονγκό.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Το Κονγκό καταμετρά περισσότερα από 900 ύποπτα κρούσματα και πάνω από 220 θανάτους, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος κήρυξε για το σπάνιο στέλεχος του Έμπολα Μπουντιμπούγκιο κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος.

Η προειδοποίηση του επικεφαλής του ΠΟΥ

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους προειδοποίησε σήμερα ότι οι συγκρούσεις που μαίνονται στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό περιπλέκουν σημαντικά τις προσπάθειες αντιμετώπισης της επιδημίας Έμπολα που έχει ξεσπάσει εκεί και ζήτησε να κηρυχθεί αμέσως εκεχειρία.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε τα καύσιμα και συνέχισε το ανοδικό σερί

Vita.gr
Χωρισμός: Γίνεται να πονάει & σωματικά; Πώς πάμε παρακάτω…;

Business
Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026

inWellness
inTown
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Τραμπ: Δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων στο Ιράν ακόμη κι αν παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο
Πόλεμος στο Ιράν 27.05.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέα συνέντευξη. «Θα παραδώσουν το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού τους, όχι για κυρώσεις, ούτε για ανακούφιση. Όχι, όχι, καθόλου», είπε.

Καύσωνας τον Μάιο στην Ευρώπη: το νέο πρόσωπο της κλιματικής κρίσης
Προδημοδίευση Climatebook 27.05.26

Γιατί είναι ανήσυχοι οι επιστήμονες με τον καύσωνα στη Γηραιά Ηπειρο- Για πρώτη φορά τροπική νύχτα στην Αγγλία - Μιλούν στο in ο επικεφαλής του ΜΕΤΕΟ Κώστας Λαγουβάρδος και τα μέλη της ομάδας Σταύρος Ντάφης και Γιώργος Κύρος- Προδημοσίευση χαρτών του Climatebook- Τι θα συμβεί τις επόμενες 4 μέρες

Η Ουγγαρία παραμένει μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – Οι βουλευτές ανέτρεψαν την απόφαση Όρμπαν
Ήττα για Τραμπ-Νετανιάχου 27.05.26

Με συντριπτική πλειοψηφία, το κοινοβούλιο στην Ουγγαρία ψήφισε υπέρ της παραμονής της χώρας στο ΔΠΔ. Ο πρωθυπουργός Μαγιάρ έχει δηλώσει ότι ο Νετανιάχου, που διώκεται από το ΔΠΔ, θα συλληφθεί αν πάει στη χώρα.

Στενά του Ορμούζ ή αλλιώς Συμπληγάδες – Ο Τραμπ δεν έχει εύκολο τρόπο να τελειώσει τον πόλεμο στο Ιράν
Σε αδιέξοδο 27.05.26

Τι στάση κρατούν οι σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικανοί - Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις - «Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή θα αυξηθεί» - Οι Αμερικανοί δεν εμπιστεύονται τον Τραμπ για το ζήτημα του Ιράν

Ιρανικά ΜΜΕ: Τι περιλαμβάνει το «μνημόνιο κατανόησης» – Άνοιγμα του Ορμούζ, απόσυρση αμερικανικού στρατού
Δείτε αναλυτικά 27.05.26

Τι μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση για το «μνημόνιο κατανόησης» Τεχεράνης και Ουάσινγκτον - «Διαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν» - Mizan: Πολυεπίπεδη ειρηνευτική διαδικασία

Η Ρωσία απειλεί την Αρμενία με ενεργειακές κυρώσεις αν συνεχίσει την πορεία προς ένταξη στην ΕΕ
Κόσμος 27.05.26

Η Αρμενία παραδοσιακά είχε στενούς δεσμούς με τη Ρωσία. Ωστόσο, οι σχέσεις με τη Μόσχα έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς επιδιώκει να εμβαθύνει τους δεσμούς του με την ΕΕ και τις ΗΠΑ

ΠΟΥ: Έκρουσε ξανά τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση με τον Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
Ανάρτηση Γκεμπρεγέσους 27.05.26

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι αντιμέτωπη με «καταστροφική σύμπτωση υγειονομικής κρίσης και συγκρούσεων», προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΠΟΥ - «Σαρώνει» ο Έμπολα

Αγγελία έγινε viral στην Κίνα: Γιατί εκατοντάδες πτυχιούχοι κάνουν ουρά για μία θέση εργασίας βοσκού
Κόσμος 27.05.26

Οι μισοί από τους υποψήφιους είναι γεννημένοι τα χρόνια του 1990, μια ηλικιακή ομάδα στο επίκεντρο αυτού που οι εργαζόμενοι στην Κίνα αποκαλούν «η κατάρα των 35αρηδων»

ΗΠΑ: Από τους Simpsons στον Λευκό Οίκο – Ο βραβευμένος με EMMY, Νταν Γκρίνι, κατεβαίνει για πρόεδρος το 2028
«Ας το κάνουμε» 27.05.26

«Θα θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος» αναφέρει ο βραβευμένος σεναριογράφος των Simpsons, Νταν Γκρίνι, προσθέτοντας ότι η πλατφόρμα του θα λέγεται «Αμερική για όλους»

Ισπανία: Πονοκέφαλος για την κυβέρνηση Σάντσεθ – Έφοδος της αστυνομίας στην έδρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος
Ισπανία 27.05.26

Το κόμμα του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων διαφθοράς και οι έρευνες αφορούν πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους.

Τραμπ: Δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων στο Ιράν ακόμη κι αν παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο
Πόλεμος στο Ιράν 27.05.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέα συνέντευξη. «Θα παραδώσουν το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού τους, όχι για κυρώσεις, ούτε για ανακούφιση. Όχι, όχι, καθόλου», είπε.

Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς
On Field 27.05.26

Ούτε τα προσχήματα η ΕΠΟ που έχει την παγκόσμια πρωτοτυπία να πάει κόντρα στο ίδιο το ποδόσφαιρο. Κατώτερος των περιστάσεων ο Γκαγκάτσης καθώς προηγήθηκε η γκάφα που είχε επιπτώσεις στα πλέι οφ 5-8

Μάιλς Ντέιβις και Ζυλιέτ Γκρεκό – «Με αγαπούσε πάρα πολύ για να με παντρευτεί και να με κάνει δυστυχισμένη»
All that jazz 27.05.26

Ο Μάιλς Ντέιβις ήταν μόλις 22 ετών όταν γνώρισε την ηθοποιό, και αργότερα τραγουδίστρια, Ζυλιέτ Γκρέκο. Στις 26 Μαΐου του 2026, εκείνος θα γινόταν 100 ετών.

Άρης: Τα επιχειρήματα των «κίτρινων» για να πείσουν τον Βασίλη Σπανούλη
Μπάσκετ 27.05.26

Ο Άρης εντείνει τις προσπάθειές του ώστε να αποσπάσει το πολυπόθητο «ναι» του Βασίλη Σπανούλη και να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Πού ποντάρουν οι «κιτρινόμαυροι» για να τον πείσουν.

Σέρρες: Πώς έγινε η τραγωδία με το παιδί που βρέθηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι – Το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας
Ελλάδα 27.05.26

Τραγικό θάνατο βρήκε 10χρονος στις Σέρρες, όταν διέφυγε της προσοχής των γονιών του και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε αρδευτικό κανάλι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Καύσωνας τον Μάιο στην Ευρώπη: το νέο πρόσωπο της κλιματικής κρίσης
Προδημοδίευση Climatebook 27.05.26

Γιατί είναι ανήσυχοι οι επιστήμονες με τον καύσωνα στη Γηραιά Ηπειρο- Για πρώτη φορά τροπική νύχτα στην Αγγλία - Μιλούν στο in ο επικεφαλής του ΜΕΤΕΟ Κώστας Λαγουβάρδος και τα μέλη της ομάδας Σταύρος Ντάφης και Γιώργος Κύρος- Προδημοσίευση χαρτών του Climatebook- Τι θα συμβεί τις επόμενες 4 μέρες

Θάνατος Μάθιου Πέρι: Ανατροπή και συγκάλυψη από τον βοηθό του – «Τον άφησε να πεθάνει» λένε οι αδελφές του
Εξελίξεις 27.05.26

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Μάθιου Πέρι, «καίγοντας» τον πρώην προσωπικό του βοηθό, Κένεθ Ιουαμάσα

Ρόδος: Συγκλονίζει η μητέρα της 24χρονης – «Μου είπε ότι πάει να κοιμηθεί και όταν πήγα να την ξυπνήσω ήταν νεκρή»
Ελλάδα 27.05.26

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου, μετά από νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου, ο θάνατος της 24χρονης Κυριακής αποδίδεται σε αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Προκλητικός Γεωργιάδης στη Βουλή: «Ε και που έστειλε επιστολή η Κοβέσι στην Κομισιόν; Θα γίνει ρεζίλι»
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Αμετανόητος και αντιθεσμικός παραμένει ο Άδωνις Γεωργιάδης - Απαξιώνει εκ νέου την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και συγκρούεται με τον Αλέξανδρο Καζαμία

Σπείρα «εγκληματικού τουρισμού» έκανε διαρρήξεις σε πολυτελείς οικίες στην Αττική – Εξιχνιάστηκε κλοπή 1,5 εκατ. ευρώ
Ελλάδα 27.05.26

Ταυτοποιήθηκαν συνολικά 4 άτομα μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, το οποίο είναι έγκλειστο σε Σωφρονιστικό Κατάστημα

Η Ουγγαρία παραμένει μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – Οι βουλευτές ανέτρεψαν την απόφαση Όρμπαν
Ήττα για Τραμπ-Νετανιάχου 27.05.26

Με συντριπτική πλειοψηφία, το κοινοβούλιο στην Ουγγαρία ψήφισε υπέρ της παραμονής της χώρας στο ΔΠΔ. Ο πρωθυπουργός Μαγιάρ έχει δηλώσει ότι ο Νετανιάχου, που διώκεται από το ΔΠΔ, θα συλληφθεί αν πάει στη χώρα.

Δρομολογείται επανίδρυση και λειτουργία του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας στο ΕΠΑΛ Άστρους
Αυτοδιοίκηση 27.05.26

«Επενδύουμε έμπρακτα στη νέα γενιά, εξασφαλίζοντας ποιοτικές εκπαιδευτικές επιλογές δίπλα στο σπίτι τους» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας.

Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

